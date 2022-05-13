Від початку війни рашисти випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет, загинули 17 осіб, - ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти випустили понад 140 ракет по території Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 140 ракет випустили орки по Дніпропетровській області за 79 днів… "Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по нашим мирним громадам Забороненими касетними боєприпасами закидували наші міста та села", - йдеться в повідомленні.

Від початку війни внаслідок обстрілів окупантами загинули 17 осіб.

"Пошкодили більш ніж 300 наших будинків, складів, гаражів… Такий він, немирний "мир", який нам нав’язують немирні "сусіди", - підсумував Резніченко.

Також читайте: Вранці окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, одна людина загинула, ще одну поранено, - Резніченко