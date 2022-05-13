Від початку війни рашисти випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет, загинули 17 осіб, - ОВА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти випустили понад 140 ракет по території Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 140 ракет випустили орки по Дніпропетровській області за 79 днів… "Смерчами", "Градами", "Ураганами" били по нашим мирним громадам Забороненими касетними боєприпасами закидували наші міста та села", - йдеться в повідомленні.
Від початку війни внаслідок обстрілів окупантами загинули 17 осіб.
"Пошкодили більш ніж 300 наших будинків, складів, гаражів… Такий він, немирний "мир", який нам нав’язують немирні "сусіди", - підсумував Резніченко.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По имеющейся информации подразделения военнослужащих мобилизированных по данной системе активно принимают участие в "специальной военной операции" на территории Украины, однако польза от таких подразделений очень сомнительная. Так, 11 мая в Донецкой области одно из подразделений военнослужащих с БАРСа после артиллерийского удара расчетами ВСУ бросило свои позиции и убежало в тыл, оставив штатные подразделения ВС РФ без помощи.
Отмечается, что у мобилизированых военнослужащих очень низкий уровень подготовки и обеспечения, так как сборы с ними проводились лишь формально, а бюджет, который выделяли на обеспечение, был добросовестно распилен.
Боевой армейский резерв страны - это часть граждан РФ, которые заключили контракт с МО РФ, по условиям которого в мирное время они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.