Росія хоче сісти за стіл переговорів з Україною та Заходом, щоб укласти нову велику угоду, - радник Ердогана

переговори

Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, але й із Заходом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Türkiye, про це заявив радник Президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Ми усвідомлюємо це: Росія хоче сісти за стіл не тільки з Україною, але й із Заходом і укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу і Сполучені Штати повинні мати конструктивне ставлення", - сказав він.

За його словами, Туреччина готова зробити свій внесок для зустрічі на рівні лідерів.

"Для того, щоб глави держав Росії та України зустрілися віч-на-віч, необхідно виконати певні умови та досягти певного прогресу в переговорах. У Стамбульському процесі було подолано певну дистанцію, але може знадобитися деякий час, щоб лідери зібралися разом. На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо рухатися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, з терпінням і наполегливістю", - додав Калин.

+136
щось забагато миротворців повилазило, як росія почала програвати війну. а пішли б ви *****?
13.05.2022 19:16 Відповісти
+92
ПНХ!!!
13.05.2022 19:16 Відповісти
+85
После заявлений Турции что она против вступления Финляндии и Швеции в НАТО так как якобы ети страны являются источниками терроризма, даже не хочу читать что там Рашка с Турцией нам за угоду придумала.
13.05.2022 19:18 Відповісти
Мене ці турецькі ****** починають конкретно діставати.

Ідіть обслуговуйте москальських туристів, за якими ви аж труситеся, і воюйте далі з курдами.

А од нас одколупайтеся зі своїми довбаними угодами.
14.05.2022 08:37 Відповісти
