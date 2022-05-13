Росія хоче сісти за стіл переговорів з Україною та Заходом, щоб укласти нову велику угоду, - радник Ердогана

Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, але й із Заходом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Türkiye, про це заявив радник Президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Ми усвідомлюємо це: Росія хоче сісти за стіл не тільки з Україною, але й із Заходом і укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу і Сполучені Штати повинні мати конструктивне ставлення", - сказав він.

За його словами, Туреччина готова зробити свій внесок для зустрічі на рівні лідерів.

"Для того, щоб глави держав Росії та України зустрілися віч-на-віч, необхідно виконати певні умови та досягти певного прогресу в переговорах. У Стамбульському процесі було подолано певну дистанцію, але може знадобитися деякий час, щоб лідери зібралися разом. На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо рухатися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, з терпінням і наполегливістю", - додав Калин.

Також читайте: Наразі час і контекст зустрічі Зеленського та Путіна не визначено, - Подоляк