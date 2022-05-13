УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9417 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
885 1

Кулеба та керівник МЗС Молдови Попеску обговорили безпеку, способи підвищення економічної стійкості та протидію російській пропаганді

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обговорили безпеку країн, способи підвищення економічної стійкості та протидії російській пропаганді, а також дії РФ у Чорноморському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"На нашій сьогоднішній зустрічі мій молдавський колега Микола Попеску і я зосередилися на безпеці України та Молдови, способах підвищення економічної стійкості та протидії російській пропаганді. Ми також обговорили ворожі дії РФ у Чорноморському регіоні", - написав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер парламенту Молдови Гросу приїхав у Бучу: "Цю війну необхідно зупинити, а воєнні злочини розслідувати та покарати винних". ФОТО

Автор: 

Молдова (2129) Попеску Ніку (21) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їм не пропаганду треба обговорювати, а негайне введення румунських підрозділів для захисту Молдови. Боюсь, що в них на це залишилось лічені дні.
показати весь коментар
13.05.2022 22:03 Відповісти
 
 