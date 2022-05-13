Кулеба та керівник МЗС Молдови Попеску обговорили безпеку, способи підвищення економічної стійкості та протидію російській пропаганді
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обговорили безпеку країн, способи підвищення економічної стійкості та протидії російській пропаганді, а також дії РФ у Чорноморському регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"На нашій сьогоднішній зустрічі мій молдавський колега Микола Попеску і я зосередилися на безпеці України та Молдови, способах підвищення економічної стійкості та протидії російській пропаганді. Ми також обговорили ворожі дії РФ у Чорноморському регіоні", - написав Кулеба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergey #515897
показати весь коментар13.05.2022 22:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль