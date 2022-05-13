Кулеба та керівник МЗС Молдови Попеску обговорили безпеку, способи підвищення економічної стійкості та протидію російській пропаганді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обговорили безпеку країн, способи підвищення економічної стійкості та протидії російській пропаганді, а також дії РФ у Чорноморському регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"На нашій сьогоднішній зустрічі мій молдавський колега Микола Попеску і я зосередилися на безпеці України та Молдови, способах підвищення економічної стійкості та протидії російській пропаганді. Ми також обговорили ворожі дії РФ у Чорноморському регіоні", - написав Кулеба.

