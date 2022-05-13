УКР
Кулеба подякував Боррелю за додаткові €500 млн на потребу оборони України

Керівник МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Сьогодні зустрівся з моїм хорошим другом  Жозепом Боррелем. Вдячний за його пропозицію надати додаткову підтримку ЄС на суму € 500 мільйонів для зміцнення оборони України. Щодо шостого пакету санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переконаний, що ЄС досягне домовленості про нафтове ембарго стосовно РФ, - Боррель

Кулеба подякував Боррелю за додаткові €500 млн на потребу оборони України 01

Кулеба Дмитро (3606) Боррель Жозеп (1075)
На дороги?
13.05.2022 20:04 Відповісти
Кулеба крутий. Головне вийти з під опіки Єрмака і посилати його за рос. коораблем.
13.05.2022 20:05 Відповісти
Хотілось би щоб Кулеба подивився на взуття наших воїнів... https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA І чи не має він питання... бо я маю... "Где деньги, Зин?"
13.05.2022 21:32 Відповісти
1. Боррель, це ганьбище. що таке для ЄС 500 млн??? це курям на сміх!
2. Кулеба - молодець, працює. єдиний із зекоманди притомний.
треба тільки більше слухати Клімкіна. (от у Пороха була прекрасна команда, і уряд, і парламент, і дипломати. Піар, тобто СММ тільки поганючий був)
3. ну і це все Єрмак украде. а в Бородянці у людей одіял не вистачає. поки Венедіктова 41 справу проти рашистів завела. Венедіктова, проти Єрмака заведи!!
13.05.2022 21:44 Відповісти
 
 