Кулеба подякував Боррелю за додаткові €500 млн на потребу оборони України
Керівник МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
Як інформує Цензор.НЕТ
Кулеба зазначив: "Сьогодні зустрівся з моїм хорошим другом Жозепом Боррелем. Вдячний за його пропозицію надати додаткову підтримку ЄС на суму € 500 мільйонів для зміцнення оборони України. Щодо шостого пакету санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго проти Росії".
2. Кулеба - молодець, працює. єдиний із зекоманди притомний.
треба тільки більше слухати Клімкіна. (от у Пороха була прекрасна команда, і уряд, і парламент, і дипломати. Піар, тобто СММ тільки поганючий був)
3. ну і це все Єрмак украде. а в Бородянці у людей одіял не вистачає. поки Венедіктова 41 справу проти рашистів завела. Венедіктова, проти Єрмака заведи!!