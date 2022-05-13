Кулеба подякував Боррелю за додаткові €500 млн на потребу оборони України

Керівник МЗС Дмитро Кулеба провів зустріч з керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Кулеба зазначив: "Сьогодні зустрівся з моїм хорошим другом Жозепом Боррелем. Вдячний за його пропозицію надати додаткову підтримку ЄС на суму € 500 мільйонів для зміцнення оборони України. Щодо шостого пакету санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переконаний, що ЄС досягне домовленості про нафтове ембарго стосовно РФ, - Боррель