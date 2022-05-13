УКР
Путін серйозно хворий на рак, в Росії вже почався переворот, - Буданов

путін

Російський президент Путін серйозно хворий на рак, саме тому зараз в РФ триває переворот з метою усунення його від влади.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, в Росії вже триває переворот з метою усунення Путіна від влади, а сам російський президент серйозно хворий на рак.

"Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", - наголосив Буданов.

Очільник ГУР МО зазначив, що не був здивований невдачами Росії у війні.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов.

"Європа бачить Росію як велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми боремося з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська міць - це міф. Вона не така потужна. Це орда людей зі зброєю", - підсумував він.

Буданов Кирило путін володимир рак росія онкологія
+53
Да *****, у них есть запасные путины.
13.05.2022 19:52 Відповісти
+46
на мій погляд смерть ***** нічого особо не змініть. серед кремляді кожен перший - *****. і нинішнє ***** ще не саме гірше.
13.05.2022 19:52 Відповісти
+45
Запасные то есть, но войну они проиграли уже, никакие путины уже не спасут ситуацию, будут бежать с позором и готовится к новой войне, а тем временем мы должны стать неприступной крепостью.
13.05.2022 19:55 Відповісти
Руцкіє друзья падєлілісь аргєнтінскім какаінчікам?
13.05.2022 20:30 Відповісти
Що ж це за переворот такий, який буде ще пів року тривати, і про який вже всі знають?
13.05.2022 20:30 Відповісти
То поки кацапи чистять та змащують кулемета, а потім, за наказом отого Буланова...у серпні...
13.05.2022 21:10 Відповісти
не ожидал такого от Буданова
13.05.2022 20:33 Відповісти
Его Грозев покусал?
13.05.2022 21:49 Відповісти
Як там в Булгакова...."Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!
Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом.
13.05.2022 20:33 Відповісти
Пан Буланова, і за що ж вам держава зарплатню платить? Чутки я й так почути можу.
13.05.2022 20:43 Відповісти
Я уже лет десять слышу про рак у Путина (Кавказ Центр, к примеру). Только вот все не дохнет и не дохнет. Как говорит кремлевский инсайдер Соловей, народ, не надо ничего делать, революций там и митингов, Путин при смерти и так. Буданов - такой же Соловей.
13.05.2022 20:47 Відповісти
Еслі все знали, так чому Марік здали, чому стільки жертв допустили!?
13.05.2022 20:48 Відповісти
допустить вплотную к Киеву, дать раз**уярить чернигов, сумы, харьков, марик, захватить херсон....
и "

Очільник ГУР МО зазначив, що не був здивований невдачами Росії у війні.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов."

а далее "европа боится"
13.05.2022 22:16 Відповісти
Це тобі Гогі сказав?
13.05.2022 20:50 Відповісти
А от мені цікаво. Цей буданов досі співмешкає з наркошвілі та його бородою манькою з оп?! Чи хочаб для прілічія роз'їхалися...
13.05.2022 20:52 Відповісти
из управления разведки такая инфа нам? ..мне стало страшнее ..идиоты у власти
13.05.2022 20:53 Відповісти
здохнет один царь, холопы другого выберут что бы их с колен подымал. дебилам внушили что они дерьмо
13.05.2022 21:06 Відповісти
Пора в мавзолеї поміняти несвіжого Вову на свіжого )))
13.05.2022 21:08 Відповісти
"Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються"! Чому ж промовчали перед війною - куди вдарять орки?
13.05.2022 21:16 Відповісти
Це вони: Буданов та Арестович розповідають нісенітниці та читають /шепотять мантри як в сектах коли хочуть яко можна більше народу одурити та за зомбувати .Неидаома Арестовіч так монотонно шепотіти навчився та збирає аудиторії вибачте слухняних ідіотів.Ось і Буданов щось верзе.Да вибачте на фіг воно потрібно що там трапляється та з ким в Рашкє. Це навіщо взагалі казати? В Україні два шляхи до свободи Перший це вигнати наволоч зі всієї теріторіі,Та другий вигнати позбутися ворогів України як Єрмак Агрохімія Буданов а іньши.Дуже сумно що ці проходи ці при владі зараз.При владі повинні бути патріоти .При владі повинні бути тільки ті хто ніяк та ніколи не був зв'язан з рашкою.
13.05.2022 21:20 Відповісти
буданов иди борщ лучше вари гогилашвили.
13.05.2022 21:30 Відповісти
хфантазер ты мене називала..пруф давай а то фамилия как у того что чеченов стрелЯл а его грохнули в 2011...
13.05.2022 21:30 Відповісти
ну пошли кремляди изливаться
13.05.2022 21:34 Відповісти
"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов.Джерело:
Все ви знаєте, бачите, чуєте!
Так само було зі зливом вагнерівців, Буданов, про яких ти ні сном, ні духом?!
В компанії шоуменів приживаються лише шоумени
13.05.2022 21:43 Відповісти
Вспомните, как месяц хоронили Жирика. ***** будут хоронить десятилетие после смерти. Так и будет управлять кацапией голограмма.
13.05.2022 21:50 Відповісти
що воно чеше? все знають, але південь, як люська бзднув, - про..балі, .
13.05.2022 21:51 Відповісти
*** який проспав напад раші на Україну розповідає байки, дебілоїд. То що ***** хворе вже було в пресі місяця два назад.
13.05.2022 21:53 Відповісти
да посмотрите кто там рядом шуршит с ним
один подлее другого
так что если тот сыграет в мавзолей, то проблемы моментально не решатся

в гроб так в гроб всю рашку
развал и забрать нахрен яо
чтобы не борзели
13.05.2022 22:00 Відповісти
вот так послушаешь \причем не целенаправленно\ разных "глав" и в принципе становится понятно почему Хйло ни разу не пулял ракетами "по центрам принятия решений".
13.05.2022 22:16 Відповісти
а по Дудаеву между прочим пулял
13.05.2022 22:17 Відповісти
Московська орда не слабенька і це факт. Вся справа не московській орді, а в силі духу і кмітливості наших воїнів. Наголошую (не солдатів), а наших воїнів. СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА!!
13.05.2022 22:40 Відповісти
Лейтенант Буданов героически добыл анализ мочи и сделал умозаключение.
13.05.2022 22:41 Відповісти
Дурний думкою багатіє.
Давай, мрій у розових тонах, як що випустять навального, то той також Крим віддавати не збирається, тай ще не проти буде проти коридора у Крим і Приднестровя.
13.05.2022 22:43 Відповісти
Торговую марку ещё не зарегистрировал?
13.05.2022 22:49 Відповісти
СБУ могли его отправить в рай два раза с начала войны. Меня лично это бесит. Почему не работали? На 9 мая ждал. Смотрел этот ****** парад. Ждал. А оно вышло, и ушло. У меня нет денег как у СБУ. Так бы кончил гада давно.
13.05.2022 22:52 Відповісти
Теперь эта бункерная крыса ударит ЯО по Украине. Вы там в СБУ думаете? Или ждёте приказа?
13.05.2022 22:54 Відповісти
Сезон украинских болтологов и нострадамусов объявляю открытым...
13.05.2022 22:56 Відповісти
У мене таке враження складається, що цей Буданов займається якоюсь ворожбою. А звідки такі точні дані про все що відбудеться? 😕
Чи його теж підсадили на те чим в кацапстанії зомбують кацапів ?
13.05.2022 22:59 Відповісти
І це такий у нас очільник цілого ГУР,біда.
13.05.2022 23:07 Відповісти
Так, записую: "середина серпня"!!! Потім або цю некомпетентну владу на штики або Лебедіне озеро у Московії)
14.05.2022 00:37 Відповісти
Чинушам верить - х-ло ещё в 14м должно было сдохнуть......
Всё хотят ручки не заморать....
Чтобы вместо них делали грязную кровавую работу..... Боженька, рашка вата, рашка олигархи, ФСБ, военные....
14.05.2022 03:34 Відповісти
Такое, млять, впечатление, что этот Буданов не глава Главного управления разведки Минобороны , а редактор газетки "Тайны и феномены", которой на вокзалах в ларьках торгуют.
14.05.2022 08:56 Відповісти
Кирилка ляпнув що в воду перднув. провідець сраний.
14.05.2022 09:51 Відповісти
в рашке все такие как *****!
14.05.2022 15:31 Відповісти
