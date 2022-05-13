Путін серйозно хворий на рак, в Росії вже почався переворот, - Буданов
Російський президент Путін серйозно хворий на рак, саме тому зараз в РФ триває переворот з метою усунення його від влади.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За його словами, в Росії вже триває переворот з метою усунення Путіна від влади, а сам російський президент серйозно хворий на рак.
"Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", - наголосив Буданов.
Очільник ГУР МО зазначив, що не був здивований невдачами Росії у війні.
"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов.
"Європа бачить Росію як велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми боремося з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська міць - це міф. Вона не така потужна. Це орда людей зі зброєю", - підсумував він.
и "
а далее "европа боится"
Все ви знаєте, бачите, чуєте!
Так само було зі зливом вагнерівців, Буданов, про яких ти ні сном, ні духом?!
В компанії шоуменів приживаються лише шоумени
один подлее другого
так что если тот сыграет в мавзолей, то проблемы моментально не решатся
в гроб так в гроб всю рашку
развал и забрать нахрен яо
чтобы не борзели
Давай, мрій у розових тонах, як що випустять навального, то той також Крим віддавати не збирається, тай ще не проти буде проти коридора у Крим і Приднестровя.
Чи його теж підсадили на те чим в кацапстанії зомбують кацапів ?
Всё хотят ручки не заморать....
Чтобы вместо них делали грязную кровавую работу..... Боженька, рашка вата, рашка олигархи, ФСБ, военные....