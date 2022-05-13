Путін серйозно хворий на рак, в Росії вже почався переворот, - Буданов

Російський президент Путін серйозно хворий на рак, саме тому зараз в РФ триває переворот з метою усунення його від влади.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За його словами, в Росії вже триває переворот з метою усунення Путіна від влади, а сам російський президент серйозно хворий на рак.

"Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим", - наголосив Буданов.

Очільник ГУР МО зазначив, що не був здивований невдачами Росії у війні.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", - пояснив Буданов.

"Європа бачить Росію як велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми боремося з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська міць - це міф. Вона не така потужна. Це орда людей зі зброєю", - підсумував він.

Також читайте: "Путин лох": Жителі Маріуполя залишили послання для російських військових на старій водонапірній вежі. ФОТОрепортаж