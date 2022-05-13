УКР
Ми збираємо докази на Путіна та Лаврова, хоч вони під імунітетом, - Венедіктова

Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перебувають під функціональним імунітетом, але українські правоохоронці збирають докази їхньої причетності до злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У всьому цивілізованому світі залишаються люди під функціональним імунітетом. Це президент РФ Путін. Ми збираємо всі докази, де він має відношення до злочину агресії, до злочинів проти людства та до злочинів геноциду. Але ми не можемо відкрито, поки він президент, взяти та висунути звинувачення", - зазначила вона.

Також під функціональним імунітетом, за словами Венедіктової, перебуває глава російського МЗС та прем'єр-міністр.

"Але це не означає, що ми не збираємо докази їхньої злочинної діяльності, - ми це все робимо", - додала генпрокурор.

Також вона наголосила, що українська прокуратура розраховує на Міжнародний кримінальний суд у контексті можливого притягнення цих осіб до відповідальності.

+15
Венедиктова всё с ветрянными мельницами неистово сражается. С медведчуком и его кодлой уже разобрались, когда докладывать о результатах будете?
13.05.2022 20:11
+10
А це хто зробив?
13.05.2022 20:09
+7
Який може бути імунітет у терористів та вбивць ?
13.05.2022 20:14
коні під імунітетом не бувають
13.05.2022 20:00
Цікаво а хто їм (П та Л) цей імунітет надав? Їхній родоплемінний божок Яхве?
13.05.2022 21:44
Иди лучше маршрутку пусти через Чонгар. К чему эта "работа"? Без капитуляции никто никогда судить их не будет, а при капитуляции зачем тратить время, если швабру всегда можно взять рядом в туалете. Но такими речами закрывается путь для отступления, не обязательно реальный, но главное, чтобы они считали, что он реален. И они будут сражаться до конца. Раз занимаешь генеральскую должность, то пора понять, что врагам на поле боя надо давать один маршрут для отхода войск, иначе они будут стоять насмерть и нанесут ощутимый ущерб перед смертью.
13.05.2022 20:02
шо корупционер понимает в глобальных вещах-н...я ...от и венидиктовна,ей дела закрывать и тд...а так очко маловато,вроде какбы квартал 96
13.05.2022 20:13
ааа, на коломойського не збирає, бо імунітет має бути з правильною буквою зе)..коломойським займись з палецею а не пиль підіймає коньом і ху...лом...і бензин появиться і ціна зменшиться,а ще івахіва з боргами добавити то дп і бензин взагалі безкоштовними стануть
13.05.2022 20:08
А це хто зробив?
13.05.2022 20:09
Венедиктова всё с ветрянными мельницами неистово сражается. С медведчуком и его кодлой уже разобрались, когда докладывать о результатах будете?
13.05.2022 20:11
Коли вдруге втече.
13.05.2022 20:32
які вам ще потрібні докази?що за очкозамилювання??
13.05.2022 20:12
Вибачте за персонажа, але здається, що він знає, про що говорить (додивіться до кінця, там небагато): https://www.youtube.com/watch?v=sFLP3r7HDfs А ты докажи!
13.05.2022 20:38
Який може бути імунітет у терористів та вбивць ?
13.05.2022 20:14
ну кагбе, міжнародне право таке дає, але це не значить, що це врятує від теракту, наприклад.
13.05.2022 21:49
Дрємучая, акі сама бурятьія(((
13.05.2022 20:15
13.05.2022 20:15
Иммунитет после прививки "спутником?"
13.05.2022 20:21
Бенідіктова і вся зе-срань займається чим попало, балоболки.
13.05.2022 20:22
І шойгу разом з ними поаісить усих
13.05.2022 20:23
Виконуйте прямі обовʼязки і приберіть московську церкву з України чи закони не про вас.
13.05.2022 20:29
у Гітлера був імунітет?
13.05.2022 20:30
Той імунітєт, під яким перебувають ***** з лошадью, не має до української прокуратури жодного відношення
13.05.2022 20:31
facepalm...
13.05.2022 20:38
" Розжаловать дебилку до уборщицы !"

та не - эта гнида должна сидеть вместе со всей шоблой зелёных гнид...

но, пля, мудрый нарид этого не позволит...
13.05.2022 21:56
а про хана Мамая забула!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2022 20:55
Бенедіктова, а шо, літінант Ваня тобі в розработку зрадників в рясах не давав? І, шо, шпигунський філіал ФСБ (РПЦ в Україні) - так і буде легально функціонувати?
13.05.2022 21:21
ганьба та й все
кишенькові прокурори
тьху
13.05.2022 21:29
Интересно,а у гитлера был имунитет?
13.05.2022 21:54
В СМЫСЛЕ СОБИРАТЬ?КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВ УБИЙСТВА!!!ЭТО ПО СУТИ НЕ ОБГОВАРИВАЕТСЯ!!!СКОЛЬКО МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ЗАПЛАТИВ КИЛЛЕРУ УБИТЬ ДЛЯ НАЧАЛА ПРИБЛЕЖОННЫХ К ПРАВИТЕЛЯМ ЛЮДИШЕК И ДОЙТИ К НИМ!!!!!
13.05.2022 22:06
 
 