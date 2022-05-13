Ми збираємо докази на Путіна та Лаврова, хоч вони під імунітетом, - Венедіктова

Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перебувають під функціональним імунітетом, але українські правоохоронці збирають докази їхньої причетності до злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У всьому цивілізованому світі залишаються люди під функціональним імунітетом. Це президент РФ Путін. Ми збираємо всі докази, де він має відношення до злочину агресії, до злочинів проти людства та до злочинів геноциду. Але ми не можемо відкрито, поки він президент, взяти та висунути звинувачення", - зазначила вона.

Також під функціональним імунітетом, за словами Венедіктової, перебуває глава російського МЗС та прем'єр-міністр.

"Але це не означає, що ми не збираємо докази їхньої злочинної діяльності, - ми це все робимо", - додала генпрокурор.

Також вона наголосила, що українська прокуратура розраховує на Міжнародний кримінальний суд у контексті можливого притягнення цих осіб до відповідальності.

