Ми плануємо відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української енергії, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в планах уряду відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної енергії.

"У Плані відновлення України ми відводимо одне з центральних місць досягненню повної енергетичної незалежності нашої держави. Насамперед йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, щоб самостійно на 100% забезпечувати власні потреби", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр також наголосив, що Україна довела, що здатна не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, а й експортувати її в Європу.

"Днями наше державне підприємство "Укргідроенерго" розпочало експорт електроенергії до Молдови. У планах відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної енергії. Це сприятиме швидшій відмові Європи від російського газу", - наголосив він.