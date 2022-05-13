УКР
Ми плануємо відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української енергії, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в планах уряду відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної енергії.

"У Плані відновлення України ми відводимо одне з центральних місць досягненню повної енергетичної незалежності нашої держави. Насамперед йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, щоб самостійно на 100% забезпечувати власні потреби", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Прем'єр також наголосив, що Україна довела, що здатна не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, а й експортувати її в Європу.

"Днями наше державне підприємство "Укргідроенерго" розпочало експорт електроенергії до Молдови. У планах відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної енергії. Це сприятиме швидшій відмові Європи від російського газу", - наголосив він.

електроенергія (6363) Шмигаль Денис (4819)
експорту? ще пів року тому ми пілездрику в Бульбашів купували...дивно
13.05.2022 20:38 Відповісти
зараз 30% підприємств зруйновано інші зменшили споживання ,населення стільки вільних ресурсів не споживає,якщо атомні будуть працювати в холосту це збитки,поки не відновиться економіка надлишок потрібно віддавати до ЕС.
13.05.2022 20:56 Відповісти
Непогано було б пояснити громадянам, а можливо і прокурорам чому ще нещодавно Україна купувала електроенергію у Білорусі та Росії, якщо своїх потужностей так багато.
13.05.2022 20:41 Відповісти
Тому що Лукашеску друг Зеленського, а у ***** в дупі " Сватів " показують
13.05.2022 20:48 Відповісти
 
 