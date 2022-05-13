УКР
Переконуватимемо союзників, щоб нафтове та газове ембарго з'явилось в наступних санкційних пакетах, - Шмигаль

Росія - ненадійний постачальник енергоресурсів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зупинила поставки газу в Польщу та Болгарію. Тепер ми чуємо такі самі погрози в бік Фінляндії. "Газпром" також зупинив поставки в ЄС через польську газотранспортну систему та суттєво скоротив їх через українську. Російський газовий монополіст відмовляється заповнювати європейські газосховища, тисне на ціну на європейських ринках. З огляду на це, сподіваємося і будемо переконувати наших союзників, щоб нафтове та газове ембарго з’явилося вже в наступних санкційних пакетах", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна не один рік казала партнерам, що Росія - ненадійний постачальник енергоресурсів.

Також читайте: Україна вже сформувала стратегічні запаси продовольства, яких вистачить на роки, - Шмигаль

+3
на кацапии в свердловской области горит очередная *****....
говорят какой-то завод ТМК.....
показати весь коментар
13.05.2022 20:28 Відповісти
+3
твій номер попіаритися враз за люсею, можеш яку торгову марку заєєреструвати -" я шмигаль!" - чим погано?
показати весь коментар
13.05.2022 20:28 Відповісти
+2
Давайте не тешить себя иллюзиями. По нефти минимум год, по газу два. Есть страны с очень сильной зависимостью и просто так по щелчку пальцев от неё не избавится. Можно постепенно снижать потребление, можно душить перевозчиков, но совсем отказаться сейчас никак
показати весь коментар
13.05.2022 20:21 Відповісти
не хочуть вони нічого робити, їм би пасрєдінє, щоб хахли і кацапи там порішали самі якось за лінією Кєрзона
показати весь коментар
13.05.2022 20:23 Відповісти
так правильно, кому нужны чужие проблемы?
показати весь коментар
13.05.2022 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
показати весь коментар
13.05.2022 20:24 Відповісти
тут как комунизьма -ннада нимооооооооого падаждать
показати весь коментар
13.05.2022 20:25 Відповісти
на кацапии в свердловской области горит очередная *****....
говорят какой-то завод ТМК.....
показати весь коментар
13.05.2022 20:28 Відповісти
твій номер попіаритися враз за люсею, можеш яку торгову марку заєєреструвати -" я шмигаль!" - чим погано?
показати весь коментар
13.05.2022 20:28 Відповісти
Все вирішиться коли нафто і газогони переживуть "хлопок" і поставки фізично припиняться.
І, я просто впевнений, що тижнів за два, всі альтернативні поставки запрацюють.
А ще через тиждень Європа забуде що колись купувала російські вуглеводні. Забуде від слова зовсім.
А той цирк, що організовують всілякі толерасти і "постепенщики" (типу рік, два... бла, бла), це загодована зґрая проросійських політиків Заходу. "Жалованье" Шрьодера і тієї австрійської страшної шкапи, не дають їм мислити по державницькому.
показати весь коментар
13.05.2022 20:32 Відповісти
Краще б Шмігаль жодних переговорів не вів. Захід же бачить відразу що це злодій та хабарник.
показати весь коментар
13.05.2022 20:47 Відповісти
Не стоить также забывать, что кроме потребления нефти и газа ЕС, есть еще такие страны как Индия и Китай, а это полнаселения земли, которые также это все покупают не особо афишируя . Так что, в глобальном смысле эмбарго от ЕС мало что даст.Кацапы ч дисконтом будут продавать им. Поэтому они и сделали оплату рублями для ЕС, поскольку у них есть запасной вариант.
показати весь коментар
13.05.2022 21:24 Відповісти
А що, в 6 пакеті не буде нафтового ембарго?
показати весь коментар
13.05.2022 21:40 Відповісти
даже если и будет то через год - кароче по деньгам трудно наказать рашку.
показати весь коментар
13.05.2022 22:09 Відповісти
 
 