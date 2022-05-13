Переконуватимемо союзників, щоб нафтове та газове ембарго з'явилось в наступних санкційних пакетах, - Шмигаль

Росія - ненадійний постачальник енергоресурсів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія зупинила поставки газу в Польщу та Болгарію. Тепер ми чуємо такі самі погрози в бік Фінляндії. "Газпром" також зупинив поставки в ЄС через польську газотранспортну систему та суттєво скоротив їх через українську. Російський газовий монополіст відмовляється заповнювати європейські газосховища, тисне на ціну на європейських ринках. З огляду на це, сподіваємося і будемо переконувати наших союзників, щоб нафтове та газове ембарго з’явилося вже в наступних санкційних пакетах", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна не один рік казала партнерам, що Росія - ненадійний постачальник енергоресурсів.

