Всі діючі підводні човни Чорноморського флоту РФ вийшли у море з окупованого Севастополя, - ЗМІ

У море вийшли всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Наразі у Південній бухті окупованого Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

"Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів", - пише видання.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів, розповідав раніше Крим.Реалії експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проєкту 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", але він з травня 2019 року зстояїть на ремонті у 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті.

