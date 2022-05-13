УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9417 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 482 42

Всі діючі підводні човни Чорноморського флоту РФ вийшли у море з окупованого Севастополя, - ЗМІ

крим

У море вийшли всі діючі підводні човни Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Наразі у Південній бухті окупованого Севастополя причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, порожні.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

"Підводні човни проєкту 636 "Варшавянка" (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – тип багатоцільових дизель-електричних підводних човнів. Дальність ходу в підводному положенні: 400 миль на трьох вузлах, у режимі РДП на швидкості 7 вузлів – 7500 миль. Автономність становить 45 діб. Екіпаж – 52 особи, у тому числі 12 офіцерів", - пише видання.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Росія завдає ударів із тимчасово окупованого Криму ракетами зі своїх підводних човнів, розповідав раніше Крим.Реалії експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко.

Також до складу Чорноморського флоту входить підводний човен проєкту 877 "Палтус" Б-871 "Алроса", але він з травня 2019 року зстояїть на ремонті у 13 судноремонтному заводі в Кілен-бухті.

Читайте: Кораблі Чорноморського флоту РФ проводять перегрупування, зберігається загроза завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

Автор: 

Чорноморський флот рф (632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
мне вот интересно, как корабли с краденым украинским зерном, попали к берегам Ливии и Египта
показати весь коментар
13.05.2022 20:51 Відповісти
+18
Будуть запускати ракети по Україні
показати весь коментар
13.05.2022 20:52 Відповісти
+12
зміїбаевку шукають?
показати весь коментар
13.05.2022 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зміїбаевку шукають?
показати весь коментар
13.05.2022 20:50 Відповісти
и как дельфины выбросятся на берег острова змеиный....
показати весь коментар
13.05.2022 20:51 Відповісти
мне вот интересно, как корабли с краденым украинским зерном, попали к берегам Ливии и Египта
показати весь коментар
13.05.2022 20:51 Відповісти
Через Босфор і Дарданели,іншого шляху нема!!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 20:59 Відповісти
Турок Ердоган співучасник рашистського грабежу зерна.
показати весь коментар
13.05.2022 22:02 Відповісти
этот доган аналог путина
показати весь коментар
13.05.2022 22:11 Відповісти
"Они однозначно учтонуть!" Херовая кацапская затея....
показати весь коментар
13.05.2022 20:51 Відповісти
Захотели подышать сероводородом ? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.05.2022 20:52 Відповісти
Будуть запускати ракети по Україні
показати весь коментар
13.05.2022 20:52 Відповісти
а що там з курськом. - она утонула.
чекаємо. буде.
показати весь коментар
13.05.2022 20:53 Відповісти
Арта достает до Севаса, так почему не накрыть эти подлодки, когда они были пришвартованы?
ПВО снарядам не помеха.
показати весь коментар
13.05.2022 20:53 Відповісти
Это какие снаряды на столько летят? Насколько помню 60 км.максимум
показати весь коментар
13.05.2022 20:57 Відповісти
нове, те, що Захід підігнав.
показати весь коментар
13.05.2022 21:14 Відповісти
М777 обычным ОФ - 25км, АР-30км.
показати весь коментар
13.05.2022 21:19 Відповісти
САУ Пион самая мощная артсистема ВСУ- 45 км.
показати весь коментар
13.05.2022 21:17 Відповісти
Гадаю що слід чекати на масовану атаку ,тримаймо стрій!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 20:54 Відповісти
може краще в укриття? нашо тримати стрій під бомбьожкой?
показати весь коментар
13.05.2022 21:00 Відповісти
Гасло-"тримаймо стрій"це заклик до стійкості духа,на мою думку!!)))
показати весь коментар
13.05.2022 21:12 Відповісти
Медленные мишени для американских подводных дронов.
показати весь коментар
13.05.2022 20:55 Відповісти
И надводных тоже.
показати весь коментар
13.05.2022 20:58 Відповісти
Этим корытам нужно всплытие для подзарядки аккумуляторов
(которые у них взрываются сами по себе, даже не надо курить).
Стоит ночью эта жестянка, стучит дизелем, аж в Средиземном море слыышно, дымит, и думает, что невидима и неуязвима.
показати весь коментар
13.05.2022 21:15 Відповісти
зачем вспльітие, они заряжаются от солнца?
показати весь коментар
13.05.2022 21:29 Відповісти
ты о чем, они же всплывают ночью и заряжаются...от луны
показати весь коментар
13.05.2022 22:19 Відповісти
На Луну надо громко и выразительно выть - как собака Баскервилей.
Тогда зарядка проходит успешно.
показати весь коментар
13.05.2022 22:43 Відповісти
враньё
показати весь коментар
13.05.2022 20:59 Відповісти
Ви про київську угоду 1997 року? Тоді до 2027 а не 25. Лазаренко і черномирдін. Продовження - харківські угоди. Денонсовано 2014року.
показати весь коментар
13.05.2022 21:24 Відповісти
и воздушная тревога( можно еще какой-то потопить?
показати весь коментар
13.05.2022 20:58 Відповісти
"мацкву" шукають
показати весь коментар
13.05.2022 20:58 Відповісти
Так зараз пів України повітряна тревога .
показати весь коментар
13.05.2022 21:00 Відповісти
Да ребятки, вместо крымского моста всё-таки Севастополь, без этого никак...
показати весь коментар
13.05.2022 21:05 Відповісти
Паскуди будуть бомбити Миколаїв і Одесу
показати весь коментар
13.05.2022 21:12 Відповісти
Паскуды будут обнаруживать себя и ложиться на курс в сторону крейсера
"Москва".
показати весь коментар
13.05.2022 21:17 Відповісти
Нічого не знаю про підводні човни. Тому виникло питання. А в Азовське море вони можуть запливати? Чи там мілко для них? І ще питання - навіщо взагалі випливати з Севастополя, якщо за словами того капітана Риженка вони і так нас обстрілюють звідти ракетами???
показати весь коментар
13.05.2022 21:33 Відповісти
Макс. глубина Азовского моря 12 м, средняя 5- сами как думаете, норм для подводной лодки?).Далее... имперские РПКСН типа Борей могут обстреливать США не отходя от причала, вопрос-зачем на патрулирование выходят? Похоже- да? Ответ( вкратце), есть разные задачи.
показати весь коментар
13.05.2022 21:43 Відповісти
если плоскодонка весельная типа южанка то да)
показати весь коментар
13.05.2022 22:12 Відповісти
весь хлам колчаковских фронтов и второй отечественной спецоперации выехал
показати весь коментар
13.05.2022 22:08 Відповісти
Ахахаха, рашисти отримали розвіддані, що британські протикорабельні ракети заступили на чергування на Одесчині. Тому зєпалися від гріха подалі.
показати весь коментар
13.05.2022 22:24 Відповісти
А-а-а, все зрозуміло... сирени виють.
В чеговий раз почнуть старі корівники трощити.
показати весь коментар
13.05.2022 22:34 Відповісти
це ті хто ніби хоче вести переговори готуються далі ракетами обстрілювати протилежну сторону переговорів
да, все логічно
показати весь коментар
13.05.2022 22:49 Відповісти
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показати весь коментар
14.05.2022 08:54 Відповісти
 
 