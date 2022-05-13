УКР
На бойових російських кораблях у Чорному морі - понад 30 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

калибр

Збройні Сили України забезпечують стабільну ситуацію на Одещині, хоч загарбники загрожують ракетними ударами з моря, створюють базу для нападу на острові Зміїний і намагаються розхитати ситуацію у невизнаному Придністров’ї.

Про це повідомляє у Телеграмі речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Склад корабельного угруповання рашистів у Чорному морі суттєво не змінюється, що несе загрозу ракетних ударів. Простежується також ворожа активність навколо острова Зміїний", - зазначив Назаров.

За його словами, водночас у Придністров’ї ворожі сили продовжують просувати провокації.

"Зафіксовано спробу підпалити військкомат в Тирасполі та фейкову атаку на нафтобазу. Розхитування ситуації має стати підґрунтям звинувачення України у зазіханні на територію невизнаної республіки", - сказав Назаров.

При цьому система оборони прикордонних районів Одещини засвідчує безглуздість таких звинувачень. Також проводяться системні контрдиверсійні заходи і посилюється охорона державного кордону.

Речник оперативного командування зауважив, що наразі в Чорному морі перебувають 4 кораблі і 2 підводні човни чф, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Це створює загрозу ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські гіперзвукові ракети суттєво не вплинули на перебіг війни в Україні, - Пентагон

+2
а в Україні вже навіть дивани стали облаштовувати протилодочними торпедами?
13.05.2022 21:06 Відповісти
+2
перепрошую,а вони у нас є?
13.05.2022 21:07 Відповісти
+1
Может пора уже противолодочными торпедами потопить пару подводных утюгов рашки? Сколько они тут маячить будут?
13.05.2022 21:04 Відповісти
о почавсяч ******* про дивани,а давай скажу що є? то що тоді попливеш на дивані ***** чи просто *****?
показати весь коментар
13.05.2022 23:25 Відповісти
у диванних ********** є все.
показати весь коментар
13.05.2022 21:13 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/britanija_nadast_ukrajini_nenazvani_protikorabelni_raketi_rozgljadajemo_vsi_mozhlivi_varianti_vid_harpoon_do_brimstone-6884.html Британія надасть Україні неназвані протикорабельні ракети: розглядаємо всі можливі варіанти від Harpoon та Exocet до Brimstone
показати весь коментар
13.05.2022 21:44 Відповісти
Brimstone, це ракета повітря-поверхня, що важить 50 кг.
Атакувати нею можна катер, але ніяк не корабель!
А тезиси "розглядаємо всі можливості" і "є в наявності", дуже сильно відрізняються!
показати весь коментар
13.05.2022 22:33 Відповісти
Рашисти розгортають на острові Зміїний ракетні комплекси «Панцир» та «Тор-М2» - розвідка \
показати весь коментар
13.05.2022 21:08 Відповісти
Чому допустили?
показати весь коментар
13.05.2022 21:32 Відповісти
Виправлять, не переймайтеся: простіше лупити по нерухомим цілям, ніж ловити щось рухоме й витрачати боєкомплект.
показати весь коментар
13.05.2022 21:57 Відповісти
Зараз головне смерть кацапії. Ніхто не застрахований від ракети, поки є кацапія.
показати весь коментар
13.05.2022 21:10 Відповісти
Вчера летел мимо меня на Кременчуг целый рой.
показати весь коментар
13.05.2022 21:20 Відповісти
Быстрее уничтожить эти корабли!
показати весь коментар
13.05.2022 21:21 Відповісти
❗️Поставки вооружений Украине из США могут приостановиться, если сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, - Пентагон

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", - сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
показати весь коментар
13.05.2022 21:54 Відповісти
Можно поподробнее какие 10 ракетных кораблей у чф плавают?
Единственый корабль, способный нести 16 ракет, это был крейсер москва, который ушел туда, куда его послали... Вроде было 3 фрегата с 8 ракетами, один из них Адмирал Макаров должен быть в нерабочем состоянии сейчас как минимум. Остальное это вроде как ракетные катера... Поправьте, если ошибаюсь
показати весь коментар
13.05.2022 23:20 Відповісти
В статье так и говорят: 4 корабля и 2 подлодки несут 30 ракет всего.
Получается: 2 оставшихся фрегата по 8 ракет, это 16, плюс 2 катера по 4 это плюс 8 и наверное 2 подлодки по 3 в каждой, выходит 30 всего по таким расчетам
показати весь коментар
13.05.2022 23:25 Відповісти
корита типу орєхово-зуєво це ще 4 по 8 калібрів,махачкала з каспію прийшла ще +8,плюс братан того корита сторожового воно теж має пускову
показати весь коментар
13.05.2022 23:31 Відповісти
Шо... Только на сутки двое работы?
показати весь коментар
14.05.2022 03:38 Відповісти
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показати весь коментар
14.05.2022 08:55 Відповісти
 
 