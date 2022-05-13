На бойових російських кораблях у Чорному морі - понад 30 ракет "Калібр", - ОК "Південь"
Збройні Сили України забезпечують стабільну ситуацію на Одещині, хоч загарбники загрожують ракетними ударами з моря, створюють базу для нападу на острові Зміїний і намагаються розхитати ситуацію у невизнаному Придністров’ї.
Про це повідомляє у Телеграмі речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.
"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Склад корабельного угруповання рашистів у Чорному морі суттєво не змінюється, що несе загрозу ракетних ударів. Простежується також ворожа активність навколо острова Зміїний", - зазначив Назаров.
За його словами, водночас у Придністров’ї ворожі сили продовжують просувати провокації.
"Зафіксовано спробу підпалити військкомат в Тирасполі та фейкову атаку на нафтобазу. Розхитування ситуації має стати підґрунтям звинувачення України у зазіханні на територію невизнаної республіки", - сказав Назаров.
При цьому система оборони прикордонних районів Одещини засвідчує безглуздість таких звинувачень. Також проводяться системні контрдиверсійні заходи і посилюється охорона державного кордону.
Речник оперативного командування зауважив, що наразі в Чорному морі перебувають 4 кораблі і 2 підводні човни чф, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Це створює загрозу ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України.
Атакувати нею можна катер, але ніяк не корабель!
А тезиси "розглядаємо всі можливості" і "є в наявності", дуже сильно відрізняються!
"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", - сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
Единственый корабль, способный нести 16 ракет, это был крейсер москва, который ушел туда, куда его послали... Вроде было 3 фрегата с 8 ракетами, один из них Адмирал Макаров должен быть в нерабочем состоянии сейчас как минимум. Остальное это вроде как ракетные катера... Поправьте, если ошибаюсь
Получается: 2 оставшихся фрегата по 8 ракет, это 16, плюс 2 катера по 4 это плюс 8 и наверное 2 подлодки по 3 в каждой, выходит 30 всего по таким расчетам