На бойових російських кораблях у Чорному морі - понад 30 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

Збройні Сили України забезпечують стабільну ситуацію на Одещині, хоч загарбники загрожують ракетними ударами з моря, створюють базу для нападу на острові Зміїний і намагаються розхитати ситуацію у невизнаному Придністров’ї.

Про це повідомляє у Телеграмі речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Склад корабельного угруповання рашистів у Чорному морі суттєво не змінюється, що несе загрозу ракетних ударів. Простежується також ворожа активність навколо острова Зміїний", - зазначив Назаров.

За його словами, водночас у Придністров’ї ворожі сили продовжують просувати провокації.

"Зафіксовано спробу підпалити військкомат в Тирасполі та фейкову атаку на нафтобазу. Розхитування ситуації має стати підґрунтям звинувачення України у зазіханні на територію невизнаної республіки", - сказав Назаров.

При цьому система оборони прикордонних районів Одещини засвідчує безглуздість таких звинувачень. Також проводяться системні контрдиверсійні заходи і посилюється охорона державного кордону.

Речник оперативного командування зауважив, що наразі в Чорному морі перебувають 4 кораблі і 2 підводні човни чф, які несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Це створює загрозу ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські гіперзвукові ракети суттєво не вплинули на перебіг війни в Україні, - Пентагон