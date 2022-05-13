Від початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. рашистів та понад 100 одиниць техніки РФ, - заступник командира полку "Азов" Паламар. ВIДЕО

Захисники Маріуполя з початку війни знищили близько 6 тисяч російських загарбників і понад 100 одиниць бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар (Калина) під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

"Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися", - розповів він.

Паламар зазначив, що на штурм Маріуполя окупанти кинули свої елітні підрозділи.

"Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-я бригада ВДВ. Це 346-а бригада ГРУ, спецназ. Це 22-а бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти "ДНР". Це 810-а бригада чорноморського флоту. Це 155-а Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", - додав він.

Заступник командира полку "Азов" наголосив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період", - пояснив Калина.

Натомість Паламар зазначив, що оборона "Азовсталі", яку намагаються штурмувати російські війська, триває.

"Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога", - зазначив він.

"Ворог цинічний, ворог не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Він не дотримується Женевських конвенцій. Знаючи, що зараз на території Азовсталі перебуває величезна кількість, а це близько 600 поранених бійців, він і далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь. Тим самим, як завжди, порушує всі міжнародні норми", - наголосив Паламар.

Також Калина сподівається, що представники США посприяють тому, щоб в першу чергу допомогли евакуювати поранених українських захисників.

"Якщо буде на це можливість, підключити всі зусилля для того, щоби помогти в процесі екстракшн нашого гарнізону. Це хлопці і дівчата, які в оточенні зробили все можливе для того, щоб перемолоти, пропустити через себе таке величезне угрупування", - додав він.

Він наголосив, що саме мужність захисників Маріуполя дозволила стримати ворога і не пустити його далі.