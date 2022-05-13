УКР
Від початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. рашистів та понад 100 одиниць техніки РФ, - заступник командира полку "Азов" Паламар. ВIДЕО

Захисники Маріуполя з початку війни знищили близько 6 тисяч російських загарбників і понад 100 одиниць бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар (Калина) під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

"Нашим гарнізоном вдалося знищити близько 6 тисяч одиниць ворожої сили, в тому числі одного генерала. Це близько 78 танків. Це більше 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими. Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися", - розповів він.

Паламар зазначив, що на штурм Маріуполя окупанти кинули свої елітні підрозділи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти в Маріуполі допитували навіть дітей, - радник мера Андрющенко

"Це 150-та дивізія, це 68-й танковий полк. Це 83-я бригада ВДВ. Це 346-а бригада ГРУ, спецназ. Це 22-а бригада спецназ ГРУ. Це 9-й полк морської піхоти "ДНР". Це 810-а бригада чорноморського флоту. Це 155-а Тихоокеанська бригада. І також це стратегічна авіація та тактична авіація. Це найманці "Вагнера" і також інші бойовики з інших територій Російської Федерації та Кавказу", - додав він.

Заступник командира полку "Азов" наголосив, що ворог переважав українських захисників у кількості озброєння і кількості піхоти.

"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки, це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗО. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період", - пояснив Калина.

Натомість Паламар зазначив, що оборона "Азовсталі", яку намагаються штурмувати російські війська, триває.

"Ми чинитимемо опір далі, доки у нас буде змога", - зазначив він.

Читайте: Рашисти в Маріуполі допитували навіть дітей, - радник мера Андрющенко

"Ворог цинічний, ворог не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Він не дотримується Женевських конвенцій. Знаючи, що зараз на території Азовсталі перебуває величезна кількість, а це близько 600 поранених бійців, він і далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь. Тим самим, як завжди, порушує всі міжнародні норми", - наголосив Паламар.

Також Калина сподівається, що представники США посприяють тому, щоб в першу чергу допомогли евакуювати поранених українських захисників.

"Якщо буде на це можливість, підключити всі зусилля для того, щоби помогти в процесі екстракшн нашого гарнізону. Це хлопці і дівчата, які в оточенні зробили все можливе для того, щоб перемолоти, пропустити через себе таке величезне угрупування", - додав він.

Він наголосив, що саме мужність захисників Маріуполя дозволила стримати ворога і не пустити його далі.

Маріуполь (3267)
Топ коментарі
+15
KPD = 1000% kak minimum
показати весь коментар
13.05.2022 21:08 Відповісти
+11
Вся Украіна переживає за "Азов" та Маріупіль, навіть старенькі бабусі про них знають, плачуть і моляться. Надіємось на чудо Боже, бо поки що люди цю проблему не можуть вирішити.
показати весь коментар
13.05.2022 21:16 Відповісти
+10
всі українці думають і моляться про азовців щодня
азовці внесли максимальний внесок у справу перемоги
показати весь коментар
13.05.2022 21:12 Відповісти
Євген Строкань

От ми недавно робили трохи смерті для ворогів. По докам все було добре. Бойове розпорядження, відеофіксація, все супер. Я не розраховував на похвалу від держави, але і не думав, що хтось з вищого командування буде намагатись доколупуватись до нашого комбата за це. Неприємно.



Євген Строкань

Мені ніхто за це нічого кривого не сказав, але інформація про намагання доколупатись до мене дійшла. Я був неприємно здивований. Ще й притензії дуже натягнуті і безглузді.



Євген Строкань

@14druzivBanderi

Почався той період коли треба воювати в супереч високому командуванню. Тепер буде необхідно говорити "то не ми". Таке вже було в кінці 14 року. Тоді було сумно від цього. Цього разу, мені здається, що рано почали гайки закручувати.
показати весь коментар
13.05.2022 21:16 Відповісти
Слава нашим воїнам-героям!
показати весь коментар
13.05.2022 21:17 Відповісти
Це мабуть врахували і санітарні втрати
показати весь коментар
13.05.2022 21:21 Відповісти
Лицарі наші золоті....Ви тільки живіть
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.05.2022 21:43 Відповісти
Слава нашим мужнім Героям 👍🏼💪✊🙏🏼
показати весь коментар
13.05.2022 22:19 Відповісти
Слава героям Азовсталі! Слава героям Маріуполя! на вас хоче рівнятись вся Україна!
показати весь коментар
13.05.2022 23:00 Відповісти
Не потрібно ділити Азов, мор.піхи, прикордонники , - це все ЗСУ, і їм Слава!
показати весь коментар
13.05.2022 23:08 Відповісти
 
 