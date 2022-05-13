"Могу взять человека и в голову "бам" с пулемета": Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ
Встановлено особу російського солдата, який розповідав дружині, як розстрілює цивільних і вчиняє інші звірства в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Так, військовим, який розповідав дружині про звірства, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.
Згідно із сторінки у соцмережі росіянин проживає селі Купсола (Моркінський район, республіка Марій Ел, Російська Федерація). У соціальній мережі "Вконтакте" Іванов називає себе Дмитро Туманов.
Дружина з якою Іванов розмовляє - Анастасія Короткова. На її сторінці в мережі "Вконтакте" можна побачити весільні фото з Івановим датовані 2020-им роком.
Завдяки шевронами на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.
.......бетоном,від Смоленська,до Чукотки!
просто він набухався і не став стримуватися у розмові із дружиною
на раші там не одна настя дочекається
багато з них буде здивовані тим, КОГО вони дочекалися
і чорне вбрання це не саме страшне, що цих дружин може чекати
Неудачная минутка политинформации от оккупанта.
https://t.me/truexanewsua/46593
Во временно оккупированном Скадовске руцкий пытается рассказать
местным украинским детям свою версию истории Украины и мира.
Реакция детей неподражаема !!!
слов'яни бл.