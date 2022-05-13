УКР
"Могу взять человека и в голову "бам" с пулемета": Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ

іванов

Встановлено особу російського солдата, який розповідав дружині, як розстрілює цивільних і вчиняє інші звірства в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Так, військовим, який розповідав дружині про звірства, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.

Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 01

Згідно із сторінки у соцмережі росіянин проживає селі Купсола (Моркінський район, республіка Марій Ел, Російська Федерація). У соціальній мережі "Вконтакте" Іванов називає себе Дмитро Туманов.

Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 02
Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 03
Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 04
Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 05

Дружина з якою Іванов розмовляє - Анастасія Короткова. На її сторінці в мережі "Вконтакте" можна побачити весільні фото з Івановим датовані 2020-им роком.

Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 06
Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 07

Завдяки шевронами на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.

Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 08

Могу взять человека и в голову бам с пулемета: Встановлено особу рашиста, який хизувався дружині звірствами та вбивствами в Україні, - ЗМІ 09

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків з війни: "Настя, я долбо#бом стал у тебя, я вообще #банутый стал. Приеду таким, какой я есть", - перехоплення СБУ. АУДIО

армія рф (18773) розстріл (287) вбивство (3213)
+54
Дружині чорний пасуватиме.
13.05.2022 21:23 Відповісти
13.05.2022 21:23 Відповісти
+52
ну просто унтерменш викопаний! виведена нквд порода агресивних маріонеток
13.05.2022 21:21 Відповісти
13.05.2022 21:21 Відповісти
+42
Мелко-путіноедна потвора.
13.05.2022 21:21 Відповісти
13.05.2022 21:21 Відповісти
ну просто унтерменш викопаний! виведена нквд порода агресивних маріонеток
13.05.2022 21:21 Відповісти
13.05.2022 21:21 Відповісти
Истинный мариец.
14.05.2022 00:26 Відповісти
14.05.2022 00:26 Відповісти
Мелко-путіноедна потвора.
13.05.2022 21:21 Відповісти
13.05.2022 21:21 Відповісти
Азіопа
13.05.2022 22:06 Відповісти
13.05.2022 22:06 Відповісти
Дружині чорний пасуватиме.
13.05.2022 21:23 Відповісти
13.05.2022 21:23 Відповісти
Після тієї розмови вона й не проти буде
13.05.2022 21:30 Відповісти
13.05.2022 21:30 Відповісти
В смысле,Ашот?)
14.05.2022 00:36 Відповісти
14.05.2022 00:36 Відповісти
вузькоглазий "славянін" Діма Іванов
показати весь коментар
13.05.2022 21:24 Відповісти
это как китайский нигер арабченок
показати весь коментар
13.05.2022 21:33 Відповісти
ну так себе ...иванов...морда совсем не "ивановская" )))) мари-эловская морда однако !!!
показати весь коментар
13.05.2022 21:25 Відповісти
Типовий "іванов", такі прізвища мають різні дрібні північні народці.
показати весь коментар
13.05.2022 21:36 Відповісти
глаз узге значіт рузге
показати весь коментар
13.05.2022 22:15 Відповісти
Русские все в Украине остались. Это бункерного и бесит.
показати весь коментар
13.05.2022 22:58 Відповісти
утирок думає що він ще живий, але насправді він вже мертвий
показати весь коментар
13.05.2022 21:25 Відповісти
рашист шрьодінгера
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
Не зовсім, бо Шредингер ще дає якийсь шанс, а тут все набагато гірше.
показати весь коментар
13.05.2022 23:42 Відповісти
Ущербный....надеюсь наши спецслужбы пошлют по почте ему черный венок перед смертью (по аналогии со спецслужбами Израиля)
показати весь коментар
13.05.2022 21:25 Відповісти
Орк, ми тебе вб"ємо, ублюдок ти рашистський!
показати весь коментар
13.05.2022 21:26 Відповісти
оно вылезло из какого то зажопинска и власть почувствовало, надо свой моссад обязательно.
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
Судя по тому, как летал в лифте Моторолла, у нас уже что-то подобное имеется. Тут была бы политическая воля и приказ ликвидировать кацапское говно, но боюсь, посчитают, что овчинка выделки не стоит(
показати весь коментар
13.05.2022 21:44 Відповісти
А номер телефона этого упыря есть?
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
Они пользуются отмародеренными у нашего населения. Их симки у нас всё равно не работают. Так что ему пофиг, если вы ему на телефон позвоните, он его выкинет, пойдет кого-то убьет и заберет себе новый телефон. Вот гораздо интереснее поболтать с его женушкой...
показати весь коментар
13.05.2022 22:23 Відповісти
Все вірно відправити СМС,типу *Настя ми уже связались с местными *пацанами*,они согласились за штуку баксов....,оплата произведена*.
показати весь коментар
13.05.2022 23:53 Відповісти
какие отвратительные рожи. шлавяне - монгольского разлива. .kkj .
показати весь коментар
13.05.2022 21:28 Відповісти
ЗВІРІ У ЛЮДСЬКІЙ ПОДОБІ ! Але ні. вони гірші звірів !
показати весь коментар
13.05.2022 21:29 Відповісти
Перед казню отстрелите ему яйца. Это ещё будет по божески в сравнением с тем что урод у вас натворил.
показати весь коментар
13.05.2022 21:32 Відповісти
Тільки цей виродок не Дмитро, а Дмітрій.
показати весь коментар
13.05.2022 21:33 Відповісти
Во...Во
показати весь коментар
13.05.2022 21:40 Відповісти
Русский монгол. Поставить забор на границе и всех азиатов запоребрик нах.
показати весь коментар
13.05.2022 21:35 Відповісти
.......залити
.......бетоном,від Смоленська,до Чукотки!
показати весь коментар
13.05.2022 21:36 Відповісти
Контакты родственников в студию!
показати весь коментар
13.05.2022 21:36 Відповісти
****** тебе Иванофф Уйдешь в туман через пару дней
показати весь коментар
13.05.2022 21:38 Відповісти
Тепер готуй свою голову, потвора.
показати весь коментар
13.05.2022 21:39 Відповісти
Так там мізки вже відбиті
показати весь коментар
13.05.2022 21:41 Відповісти
.....які,обтяжені Даааастаєвскім,морди ліца.....
показати весь коментар
13.05.2022 21:40 Відповісти
Живий труп.Здохне через декілька днів.Свої вб'ють,бо засвітився або наші ССО.
показати весь коментар
13.05.2022 21:42 Відповісти
Там всю воинскую часть нужно брать на карандаш так как они все в крови мирных граждан Украины и спускать их с капкана ни в коем случае нельзя.
показати весь коментар
13.05.2022 21:42 Відповісти
узкоглазые как и окурок
показати весь коментар
13.05.2022 21:44 Відповісти
ФУ ГНИДЫ!!!НАСРАЛ БЫ ЕМУ И ВСЕМ ТАКИМ ВО ГЛАВЕ ПУТИНУ ОТБОРОЧНЫМ КАЛОМ!!!ВСЁ БУМЕРАНГ ИМ ЕЩЁ ВОЗДАСТСЯ!КИРЮХА ДЬЯВОЛ ТИПА ПАТРИАРХ ИМ ОТПУСТИТ ГРЕХИ ДОБРА И К ДЬЯВОЛУ ИМ ПУТЬ!ВО ГЛАВЕ С ПУТИНЫМ ****** И ВСЕЙ ПРИБЛЕЖОННОЙ ШВОРОЙ!!!КАК НЕ КРУТИ ВСЁ НЕ ВЕЧНО!!!
показати весь коментар
13.05.2022 21:55 Відповісти
не думаю, що такий ушльопок там один
просто він набухався і не став стримуватися у розмові із дружиною

на раші там не одна настя дочекається
багато з них буде здивовані тим, КОГО вони дочекалися

і чорне вбрання це не саме страшне, що цих дружин може чекати
показати весь коментар
13.05.2022 21:56 Відповісти
Чтобы понять один он такой или стая упырей, надо пару лет срочную в армии ********** отслужить и всё станет понятно.
показати весь коментар
13.05.2022 22:59 Відповісти
///

Неудачная минутка политинформации от оккупанта.

https://t.me/truexanewsua/46593

Во временно оккупированном Скадовске руцкий пытается рассказать
местным украинским детям свою версию истории Украины и мира.

Реакция детей неподражаема !!!
показати весь коментар
13.05.2022 22:17 Відповісти
Звезда тебе москалик
показати весь коментар
13.05.2022 22:27 Відповісти
Узкій глаз? І чому я не здивований ,
слов'яни бл.
показати весь коментар
13.05.2022 22:44 Відповісти
отрубить руки и ноги
показати весь коментар
13.05.2022 23:32 Відповісти
 
 