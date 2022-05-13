Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного палива на травень, - голова Мінекономіки Свириденко

Мережі автозаправних станцій законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень, повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Згідно з оновленими та уточненими прогнозами, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензинів. Можемо констатувати, що такий же обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання – у логістиці: вчасно завезти весь обсяг в Україну" , – сказала вона, відкриваючи засідання уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ситуація з постачанням пального непроста, але контрольована: вдається наповнити ринок нафтопродуктами для негайного користування, але треба накопичити запаси, зазначила Свириденко.

"Сьогодні у нас запасів бензину — на п'ять днів, дизеля — на три дні, тоді як за нормальної роботи операторів ці запаси мають становити 15 днів мінімум. Коли нам вдасться досягти рівня залишків пального в операторів до 15 днів наперед, питання про черги зніметься саме собою", – зазначила вона.

Проте Свириденко зазначила, що деякі заправні станції встановлюють ціни вищі, ніж встановлений державою максимум.

"Це 60-70 грн за літр. Це, на наш погляд, спекуляція. Ми розцінюємо такі дії як мародерство. Уряд надав ОВА повноваження контролювати це, ми жорстко реагуватимемо на це", – зазначила перша віцепрем'єр.

