Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного палива на травень, - голова Мінекономіки Свириденко
Мережі автозаправних станцій законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень, повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
"Згідно з оновленими та уточненими прогнозами, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензинів. Можемо констатувати, що такий же обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання – у логістиці: вчасно завезти весь обсяг в Україну" , – сказала вона, відкриваючи засідання уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ситуація з постачанням пального непроста, але контрольована: вдається наповнити ринок нафтопродуктами для негайного користування, але треба накопичити запаси, зазначила Свириденко.
"Сьогодні у нас запасів бензину — на п'ять днів, дизеля — на три дні, тоді як за нормальної роботи операторів ці запаси мають становити 15 днів мінімум. Коли нам вдасться досягти рівня залишків пального в операторів до 15 днів наперед, питання про черги зніметься саме собою", – зазначила вона.
Проте Свириденко зазначила, що деякі заправні станції встановлюють ціни вищі, ніж встановлений державою максимум.
"Це 60-70 грн за літр. Це, на наш погляд, спекуляція. Ми розцінюємо такі дії як мародерство. Уряд надав ОВА повноваження контролювати це, ми жорстко реагуватимемо на це", – зазначила перша віцепрем'єр.
Ви ж говорили, за 2 тижні питання зніметься!
2 тижні пройшло, де пальне?!
контракт в бензобак.
господи, які ж вони недолугі, ці зеслуги.
А знаєте чому?
Бо для самої цієї Свиреденко паливо є. І для її родини є. І для всіх привладних є.
у них нема проблем.
і навіть коли вони обманюють нас цими « через тиждень; в середині місяця; в кінці місяця» - їй за цю брехню нічого не буде, ніякої відповідальності.
В нас мережі заправок в приватних руках і їм невигідно продавати по встановленим урядом цінам.
До того ж, на згорілих нафтобазах, очевидно, було багато пального цих мереж. Збитки, збитки і ще раз збитки.
«Праіпалі» (с)