Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного палива на травень, - голова Мінекономіки Свириденко

паливо

Мережі автозаправних станцій законтрактували необхідний обсяг імпортного пального на травень, повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Згідно з оновленими та уточненими прогнозами, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензинів. Можемо констатувати, що такий же обсяг імпорту вже законтрактований українськими мережами. Тепер головне питання – у логістиці: вчасно завезти весь обсяг в Україну" , – сказала вона, відкриваючи засідання уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Ситуація з постачанням пального непроста, але контрольована: вдається наповнити ринок нафтопродуктами для негайного користування, але треба накопичити запаси, зазначила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачальники пального вже законтрактували майже місячний обсяг його споживання, - Мінекономіки

"Сьогодні у нас запасів бензину — на п'ять днів, дизеля — на три дні, тоді як за нормальної роботи операторів ці запаси мають становити 15 днів мінімум. Коли нам вдасться досягти рівня залишків пального в операторів до 15 днів наперед, питання про черги зніметься саме собою", – зазначила вона.

Проте Свириденко зазначила, що деякі заправні станції встановлюють ціни вищі, ніж встановлений державою максимум.

"Це 60-70 грн за літр. Це, на наш погляд, спекуляція. Ми розцінюємо такі дії як мародерство. Уряд надав ОВА повноваження контролювати це, ми жорстко реагуватимемо на це", – зазначила перша віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напрацьовані рішення щодо пришвидшення постачання палива в Україну з Польщі, - Свириденко

Так ви знов ні при чому, це все заправщик на заправці мутить?!
Ви ж говорили, за 2 тижні питання зніметься!
2 тижні пройшло, де пальне?!
13.05.2022 21:27
и тут про@бали
13.05.2022 21:45
І знову брешуть.
А знаєте чому?
Бо для самої цієї Свиреденко паливо є. І для її родини є. І для всіх привладних є.

у них нема проблем.

і навіть коли вони обманюють нас цими « через тиждень; в середині місяця; в кінці місяця» - їй за цю брехню нічого не буде, ніякої відповідальності.
13.05.2022 21:43
У нас газолін по 57 гривень. Детонація- просто капець.
13.05.2022 21:25
13.05.2022 21:27
контракт в бензобак.
13.05.2022 21:56 Відповісти
Сегодня мне на "Авиас" заявили что будут заправлять только по заправочным карточкам в будущем-они нормальные?Пункта выдачи карточек три на область.
13.05.2022 21:28 Відповісти
Може зроблять якось поповнення рахунку по інтернету, як в інших мережах.
13.05.2022 21:41 Відповісти
Такі давно є. Багато років такими користуємось. https://avias.ua/palivni-proekti/palivna-karta/ https://avias.ua/palivni-proekti/palivna-karta/

13.05.2022 23:14 Відповісти
Свириденко! ми з тебе спитаєм! за твої обіцянки.
господи, які ж вони недолугі, ці зеслуги.
13.05.2022 21:38 Відповісти
Тут не з неї потрібно питати, вона мало що вирішує.
13.05.2022 21:42 Відповісти
Є ж нафтопровід Одесса-Броди-Плоцьк. Невже не можна розвернути його навпаки- з Плоцька в Україну???Може хтось в темі- поясніть, будь ласка.
13.05.2022 21:40 Відповісти
По ньому мабуть йде азербайджанська нафта в Європу (можу помилятися)
13.05.2022 21:52 Відповісти
13.05.2022 21:43
13.05.2022 21:45
Ну, ти не повіриш - в Україні війна.
13.05.2022 22:44 Відповісти
Вже майже пів травня прошло, а вони тільки законтрактували. Імбіцили. Проїбали.
13.05.2022 21:52 Відповісти
Вони - це хто?
В нас мережі заправок в приватних руках і їм невигідно продавати по встановленим урядом цінам.
До того ж, на згорілих нафтобазах, очевидно, було багато пального цих мереж. Збитки, збитки і ще раз збитки.
13.05.2022 21:59 Відповісти
Весною 2019 Порох відповідав навіть за ціну на цибулю. Шмаркля не відповідає нізахій.
«Праіпалі» (с)
13.05.2022 23:16 Відповісти
Тупорила совкова влада клоуна перший раз за своє існування зітнулася з економічною проблемою - і відразу обісралася по повній
14.05.2022 09:48 Відповісти
 
 