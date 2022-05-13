На Східному напрямку 13 травня відбито 9 атак росіян, знищено до 130 окупантів, 2 танки, 7 одиниць бронетехніки, 2 міномети, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати бойових дій 13 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 13 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак. Крім того, було нанесено вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР". Українські захисники знищили: особового складу – до 130; танків – 2; БТР – 1; БМП – 5; БМД – 1; міномети – 2; АТТ – 2; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 12 травня на Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 180 окупантів, 6 танків, 10 одиниць бронетехніки, 3 САУ та РСЗВ, - ОТУ "Схід"