На Донбасі 13 травня відбито 10 атак ворога, ліквідовано 5 танків, 5 артсистем, 6 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - пресцентр штабу УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Угруповання Об’єднаних сил.

У повідомленні зазначається: "Обстановка складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків; 5 артилерійських систем; 6 одиниць бойової броньованої техніки; 7 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

