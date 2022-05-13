УКР
На Донбасі 13 травня відбито 10 атак ворога, ліквідовано 5 танків, 5 артсистем, 6 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - пресцентр штабу УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Угруповання Об’єднаних сил.

У повідомленні зазначається: "Обстановка складна, але контрольована.

Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків; 5 артилерійських систем; 6 одиниць бойової броньованої техніки;  7 ворожих автомобілів;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

Як нашим важко там, ми не можемо собі уявить. а вони тримаються, не здаються, стоять. кіборги.
показати весь коментар
13.05.2022 21:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5A3ndYDeYkU Молитва
показати весь коментар
13.05.2022 22:19 Відповісти
Появилось видео как вчера прилетало в Белгородской области.

https://t.me/ukraine_ukrainy/1819

весело вам, суки ???
показати весь коментар
13.05.2022 21:52 Відповісти
А то...Слышно же как весело визжит свинособачья самка.
показати весь коментар
13.05.2022 22:07 Відповісти
У моей жены есть подруга (жена военного РФ). Переписываются каждый день. Жена военного пишет что долбят каждый день. Я ей говорю чтоб бросали эту службу нахер, а мне ответ такой "4 года до пенсии". Я не знаю чем они думают. Животные просто. Их на убой ведут, а они о пенсии думают. Наверное в этом и суть армии в РФ. Только бабло. Больше ничего в них нет.
показати весь коментар
13.05.2022 23:08 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/13856 Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери .
показати весь коментар
13.05.2022 23:09 Відповісти
 
 