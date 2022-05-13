УКР
Переговори з Росією щодо "Азовсталі" дуже складні, результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути всіх живими, - Верещук

Переговори з РФ щодо "Азовсталі" у Маруіполі дуже складні, результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути всіх живими, водночас не слід перебільшувати вплив світових лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написала віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Серце країни зараз – це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", - написала вона.

Водночас міністр наголосила, що "нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів, оскільки якби цей вплив був належним, не було б війни".

"Є наказ Президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими", - заявила вона.

Проводяться переговори про обмін 38 важкопоранених бійців з "Азовсталі", - Верещук

Топ коментарі
+53
как символично, одна из прямых виновников окружения Мариуполя работает над их спасением типа....
13.05.2022 21:54 Відповісти
+47
Що ви плануєте здати? Конкретно.
13.05.2022 21:52 Відповісти
+28
Вот эту паскудину и все Зе-кодло из ОП закинуть в подземелье "азовстали" к нашим воинам и пусть им ответят, как русня с тыла зашла по асфальту из Крыма! ****, это ж ты там "шаттлы" запускала перед войной, мразина
13.05.2022 22:04 Відповісти
"нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів, оскільки якби цей вплив був належним, не було б війни" Джерело:
хто винний в війні, тільки не ми!!Дура дурой!
14.05.2022 08:48 Відповісти
