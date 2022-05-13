Переговори з Росією щодо "Азовсталі" дуже складні, результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути всіх живими, - Верещук
Переговори з РФ щодо "Азовсталі" у Маруіполі дуже складні, результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути всіх живими, водночас не слід перебільшувати вплив світових лідерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написала віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Серце країни зараз – це Азовсталь. Крім азовців, там наші ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, бійці СБУ, поліцейські та тероборона. Поділяю тривогу та хвилювання близьких за долю захисників фортеці. Війна – це кров і сльози. На війні чудес не буває. Є суворі реалії. Тому працює тільки тверезий та прагматичний підхід", - написала вона.
Водночас міністр наголосила, що "нам не варто перебільшувати вплив світових лідерів, оскільки якби цей вплив був належним, не було б війни".
"Є наказ Президента – зробити все можливе та неможливе, щоб витягнути наших звідти. Команда працює. Перемовини з ворогом дуже складні. Результат може не задовольнити всіх. Але наше завдання витягнути наших хлопців. Усіх. Живими", - заявила вона.
