Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донеччини рашистами, поранення отримали 12 осіб, - ОВА

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинула одна особа, 12 людей отримали пораненя.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - розповів він.

