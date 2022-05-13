Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донеччини рашистами, поранення отримали 12 осіб, - ОВА
Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинула одна особа, 12 людей отримали пораненя.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - розповів він.
