УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9484 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 104 0

Одна людина загинула внаслідок обстрілу Донеччини рашистами, поранення отримали 12 осіб, - ОВА

донеччина

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинула одна особа, 12 людей отримали пораненя.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 13 травня росіяни вбили ще 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 12 людей сьогодні зазнали поранень внаслідок російських обстрілів.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - розповів він.

Також читайте: Пряме попадання в будинок та осколкові поранення. За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (9648) Кириленко Павло (918)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 