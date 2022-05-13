Понад 47 тис. людей депортували до РФ та "ДНР" з Маріуполя та околиць, - Бойченко

З Маріуполя та околиць міста депортували понад 47 тис. осіб на територію РФ та так званої "ДНР".

Про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми оперуємо лише офіційною інформацією. Те, що нам вдалося дізнатися з підтверджених джерел про депортованих громадян України і безпосередньо депортованих з Маріуполя та його околиць. Ми верифікували списки нашої громади, і ця верифікація засвідчує, що 47 тис. + виїхало в напрямку РФ і так званої "ДНР", - зазначив він.

За словами Бойченка, дуже багато громадян, яких депортують, не проходять "фільтрацію" і потрапляють до окупантів у в'язницю.

"Треба розуміти, що люди наші проходять жорстку "фільтрацію", не доїжджають до РФ і "ДНР" десь 30%. Наприклад, якщо поїхала одна тисяча людей на так звану фільтрацію, то 300 людей із цієї тисячі поїде до в'язниці. У в'язниці людей катують. Є на сьогоднішній день людина, яка, дякувати Богові, вийшла з цієї в'язниці, так от їй відрізали пальці - так катували. Намагалися витиснути з неї якусь інформацію. І таких випадків уже десятки й сотні", - зазначив мер Маріуполя.

Також читайте: Від початку війни захисники Маріуполя знищили близько 6 тис. рашистів та понад 100 одиниць техніки РФ, - заступник командира полку "Азов" Паламар