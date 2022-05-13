США з'ясовують позицію Туреччини щодо можливого вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, - Білий дім
У Вашингтоні намагаються з'ясувати позицію Туреччини щодо розширення НАТО, повідомила у п'ятницю журналістам представник Білого дому Джен Псакі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо над тим, щоб прояснити позицію Туреччини, ми звернулися до турецької влади з проханням надати більше інформації щодо їхньої точки зору", - сказала вона.
За її словами, у Вашингтоні вбачають широку підтримку прагнень вступу Фінляндії та Швеції в НАТО з боку інших учасників альянсу, але робота з Туреччиною продовжується.
Раніше у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що негативно дивиться на ідею вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. За словами Ердогана, Туреччина не налаштована позитивно щодо цього питання, оскільки члени "Робітничої партії Курдистану" (РПК) "діють у цих скандинавських країнах".
Він зазначив, що представники РПК, яку визнано в Туреччині терористичною організацією, "навіть є членами парламенту в деяких країнах". "Швеція стала домівкою для РПК та інших терористичних груп", - наводять турецькі ЗМІ слова Ердогана.
Для вступу країни до НАТО потрібна згода всіх країн, які вже входять до цього альянсу.
Там на Востоке есть силы и пострашнее - Иран, Израиль, Египет.
Где эти обсосы, которые кричали - штангельциркуля нужно принять, пердоган наш друг?
Схоже ,що є якась вигода у таких діях ,і не здивуюсь,якщо ця вигода смердить кацапськими лаптями
Це нормальна східна дипломатія, коли з кожного дріб'язка ти намагаєшься вижати максимум преференцій!
Не забуваємо, що турки зараз намагаються бути рівновіддаленими і від росії, і від США щодо подій в Україні, щоби стати нібито нейтральним майданчиком для перемовин між Україною і Московією... і не важливо, чи відбудуться ці пермовини насправді - місце застовбити все ж потрібно!
Так і тут - треба показати Х.лу, що нібито Баба Яга проти, а отже виторгувати з нього хоч якійсь дріб'язок... хоча б те ж зняття санкцій на помідори! Ну хіба може нормальна людина занапастити хоча б копійчиний зиск? Тим більше, якщо профіт можно зняти з обох сторін!
Все дуже просто - треба трохи поторгуватись, і лише після невеликих поступок, бажано з обох сторін, все ж піти назустріч... а інщій стороні сказати "Ну вибач - на мене так надавили, що я годен був сперечатись!
Все буде добре, повірте мені! Просто не одразу!