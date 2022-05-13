УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9484 відвідувача онлайн
Новини
5 476 32

США з'ясовують позицію Туреччини щодо можливого вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, - Білий дім

нато,швеція

У Вашингтоні намагаються з'ясувати позицію Туреччини щодо розширення НАТО, повідомила у п'ятницю журналістам представник Білого дому Джен Псакі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми працюємо над тим, щоб прояснити позицію Туреччини, ми звернулися до турецької влади з проханням надати більше інформації щодо їхньої точки зору", - сказала вона.

За її словами, у Вашингтоні вбачають широку підтримку прагнень вступу Фінляндії та Швеції в НАТО з боку інших учасників альянсу, але робота з Туреччиною продовжується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Швеції в НАТО здатне убезпечити Північну Європу, - Лінде

Раніше у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що негативно дивиться на ідею вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. За словами Ердогана, Туреччина не налаштована позитивно щодо цього питання, оскільки члени "Робітничої партії Курдистану" (РПК) "діють у цих скандинавських країнах".

Він зазначив, що представники РПК, яку визнано в Туреччині терористичною організацією, "навіть є членами парламенту в деяких країнах". "Швеція стала домівкою для РПК та інших терористичних груп", - наводять турецькі ЗМІ слова Ердогана.

Для вступу країни до НАТО потрібна згода всіх країн, які вже входять до цього альянсу.

Автор: 

НАТО (6802) США (24357) Туреччина (3680) Фінляндія (1378) Швеція (994)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Фінляндія та Швеція ласкаво просимо до реальності повної покидьків.
показати весь коментар
13.05.2022 22:44 Відповісти
+13
Ой,здається лукавить Ердоган,і зовсім не РПК для нього проблема.Скільки там тих курдів в Швеції і Фінляндії?Мізерна кількість,в порівнянні з Німеччиною,наприклад.Але ж до інших країн у Ердогана подібних претензій не видно.
Схоже ,що є якась вигода у таких діях ,і не здивуюсь,якщо ця вигода смердить кацапськими лаптями
показати весь коментар
13.05.2022 22:50 Відповісти
+10
Турки всегда ведут себя как проститутки. Когда Штаты их просили не покупайте в паРаши комплексы С-400 ,не послушали. Это член НАТО не послушал члена НАТО !!!! А теперь их надо слушать??? НО они выворачивают руки таким авторитетным странам как Финляндия и Швеция, которые захотели защитится от мордора. Типа им будет мешать решать эти вопросы с РПК внутри НАТО. Проститутки
показати весь коментар
13.05.2022 23:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фінляндія та Швеція ласкаво просимо до реальності повної покидьків.
показати весь коментар
13.05.2022 22:44 Відповісти
Та не треба їм те НАТО. Нехай проконсультуються з досвітченим Єрмаком, як заключити договір про гарантії безпеки з пуйлом.
показати весь коментар
13.05.2022 23:35 Відповісти
v FIN razve estj takaja partija ? po moemu tolko v SWE....
показати весь коментар
13.05.2022 22:46 Відповісти
Ердоган почне розкручувати дядька Сема на якусь нову зброю чи торгові преференції?
показати весь коментар
13.05.2022 22:47 Відповісти
В данной ситуации, он (пердоган), может только пососать! ******* и османов нужно слать нахер!!!

Там на Востоке есть силы и пострашнее - Иран, Израиль, Египет.

Где эти обсосы, которые кричали - штангельциркуля нужно принять, пердоган наш друг?
показати весь коментар
13.05.2022 22:55 Відповісти
Венгры кстати записались в тюрки и состоят в тюруском союзе. Торгуются все они до потери пульса
показати весь коментар
13.05.2022 23:38 Відповісти
Ой,здається лукавить Ердоган,і зовсім не РПК для нього проблема.Скільки там тих курдів в Швеції і Фінляндії?Мізерна кількість,в порівнянні з Німеччиною,наприклад.Але ж до інших країн у Ердогана подібних претензій не видно.
Схоже ,що є якась вигода у таких діях ,і не здивуюсь,якщо ця вигода смердить кацапськими лаптями
показати весь коментар
13.05.2022 22:50 Відповісти
в скандинавии очень много мусульман ,в том числе и курдов с иранцами.
показати весь коментар
13.05.2022 22:56 Відповісти
У турок принято торговаться. А тут такая возможность. Договорятся...
показати весь коментар
13.05.2022 22:54 Відповісти
Потім все НАТО тими с400 собі перевіряли літаки та дрони, можна сказати кацапи самі дали туркам можливість зробити наші дрони невидимими для ППО кацапні.
показати весь коментар
13.05.2022 23:04 Відповісти
Турки всегда ведут себя как проститутки. Когда Штаты их просили не покупайте в паРаши комплексы С-400 ,не послушали. Это член НАТО не послушал члена НАТО !!!! А теперь их надо слушать??? НО они выворачивают руки таким авторитетным странам как Финляндия и Швеция, которые захотели защитится от мордора. Типа им будет мешать решать эти вопросы с РПК внутри НАТО. Проститутки
показати весь коментар
13.05.2022 23:02 Відповісти
Rash vm Что значит просили?! Турки просили Штаты поставить им Патриоты, и что?! Хер забили на просьбу союзников по Нато. Греция, кстати, тоже к упила С 300, и что?! Кто хоть слово сказал? Одному союзнику можно, а другому нельзя?! А насчет проституции: подумай, если можешь, через чью территорию Европа получает газ и нефть из Параши. Страна на У. Подумал? Кто теперь проститутка?!
показати весь коментар
14.05.2022 09:16 Відповісти
членство Турции в НАТО это очень странно, пора прощастся от Турции...
показати весь коментар
13.05.2022 23:07 Відповісти
Одразу, як Туреччина передає протоку Босфор Болгарії або Греції, з нею попрощаються.
показати весь коментар
13.05.2022 23:50 Відповісти
"Болгарії або Греції" - ще не зрозуміло що гірше Передати протоки двом прокацапським країнам?
показати весь коментар
14.05.2022 01:18 Відповісти
Ради Швеции и Финляндии можно распрощаться с Турцией.
показати весь коментар
13.05.2022 23:08 Відповісти
С Турцией - да, с проливами - нет
показати весь коментар
14.05.2022 01:19 Відповісти
турки просто торгуються. зараз гарний час для всіх, щоб отримати щось від США
показати весь коментар
13.05.2022 23:17 Відповісти
Рано или поздно кончится тем, что Турция будет сама по себе и крутитесь как можете. Не надо ставить палки в колеса странам в вопросах безопасности.
показати весь коментар
13.05.2022 23:17 Відповісти
Намекнули чтобы пердоган вазелинил зад
показати весь коментар
13.05.2022 23:20 Відповісти
Без вазелина лизать не можешь?
показати весь коментар
14.05.2022 09:17 Відповісти
Скажет Эрдогану, что так называемые террористы в Швеции и Финландии в большинстве попали в Европу через Турцию. И если он много будет гундеть про террористов, они ему их вернут.
показати весь коментар
13.05.2022 23:33 Відповісти
Туреччина в цій ситуації грає на боці орків блокуючи вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. І курди тут взагалі ні до чого. А Угорщина тим часом блокує нафтове ембарго. Агенти рашки добре відпрацьовують криваві гроші.
показати весь коментар
13.05.2022 23:35 Відповісти
Насколько знаю, НАТО - военно- политический союз, и туда принимают страны, которые делят общие цивилизационные ценности. Кто может, обьснить что там делает партнер России, геноцидальное государство Турция, которому даже статус кандидата в члены ЕС не дают с 1982 года?
показати весь коментар
13.05.2022 23:43 Відповісти
Що робить? Володіє стратегічною протокою. Ще й поряд планує канал побудувати...
показати весь коментар
13.05.2022 23:52 Відповісти
Пам'ятайте цей момент, бо коли настане час України вступати до НАТО, Туреччина почне тулити нам якісь татарські автономії в унітарній державі. Взагалі зараз дуже слушний час зняти з Крима статус АР і проголосити його звичайною областю, поки вата окупованих територій не має своїх депутатів в Раді.
показати весь коментар
14.05.2022 00:41 Відповісти
Агов, друзі, ну не кіпішить, прошу Вас!

Це нормальна східна дипломатія, коли з кожного дріб'язка ти намагаєшься вижати максимум преференцій!

Не забуваємо, що турки зараз намагаються бути рівновіддаленими і від росії, і від США щодо подій в Україні, щоби стати нібито нейтральним майданчиком для перемовин між Україною і Московією... і не важливо, чи відбудуться ці пермовини насправді - місце застовбити все ж потрібно!

Так і тут - треба показати Х.лу, що нібито Баба Яга проти, а отже виторгувати з нього хоч якійсь дріб'язок... хоча б те ж зняття санкцій на помідори! Ну хіба може нормальна людина занапастити хоча б копійчиний зиск? Тим більше, якщо профіт можно зняти з обох сторін!

Все дуже просто - треба трохи поторгуватись, і лише після невеликих поступок, бажано з обох сторін, все ж піти назустріч... а інщій стороні сказати "Ну вибач - на мене так надавили, що я годен був сперечатись!

Все буде добре, повірте мені! Просто не одразу!
показати весь коментар
14.05.2022 01:32 Відповісти
А может поступить ПРАВИЛЬНО и РАЗУМНО, если дружок ***** (Эрдоган) будет упорствовать, то не ПОПРОСИТЬ турков на выход с НАТО (пендель под зад) по причине НЕСООТВЕТСВИЯ СТАНДАРТАМ НАТО (свободы и демократии), пусть потом с "русскими друзьями" сами разбираются в очередной русско-турецкой войне (сколь лет прошло с последней?) Я Финляндию и Швецию однозназно надо принять!
показати весь коментар
14.05.2022 09:38 Відповісти
Спочатку вони не могли роками зрозуміти позицію *****, тепер якісь нєпанятки щодо туркла...
показати весь коментар
14.05.2022 10:02 Відповісти
 
 