США з'ясовують позицію Туреччини щодо можливого вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, - Білий дім

У Вашингтоні намагаються з'ясувати позицію Туреччини щодо розширення НАТО, повідомила у п'ятницю журналістам представник Білого дому Джен Псакі.

"Ми працюємо над тим, щоб прояснити позицію Туреччини, ми звернулися до турецької влади з проханням надати більше інформації щодо їхньої точки зору", - сказала вона.

За її словами, у Вашингтоні вбачають широку підтримку прагнень вступу Фінляндії та Швеції в НАТО з боку інших учасників альянсу, але робота з Туреччиною продовжується.

Раніше у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що негативно дивиться на ідею вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. За словами Ердогана, Туреччина не налаштована позитивно щодо цього питання, оскільки члени "Робітничої партії Курдистану" (РПК) "діють у цих скандинавських країнах".

Він зазначив, що представники РПК, яку визнано в Туреччині терористичною організацією, "навіть є членами парламенту в деяких країнах". "Швеція стала домівкою для РПК та інших терористичних груп", - наводять турецькі ЗМІ слова Ердогана.

Для вступу країни до НАТО потрібна згода всіх країн, які вже входять до цього альянсу.