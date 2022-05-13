УКР
Білогорівка - це рашистська смерть, батальйон окупантів відмовився йти в атаку, - Гайдай

білогорівка

Росіяни озвучили, що взяли Воєводівку на Луганщині, однак зайти в село не можуть - українська артилерія не дозволяє.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти майже повністю контролюють Рубіжне, проте через околиці прорватися не можуть. Місто знищене на 80%, всі комунікації відсутні. Орки вивозять дороговартісне медичне та освітнє обладнання до РФ. Сьогодні кадирівці привласнили собі інфекційне відділення Рубіжанської лікарні", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти намагаються перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та з боку Білогорівки.

"В останній розбито вже близько 90 одиниць важкої ворожої техніки, зокрема гелікоптер. Наші захисники вже зачищають й інший берег річки, де росіяни намагалися закріпитися. За даними розвідки, російський батальйон відмовився йти в атаку, бо Білогорівка - це рашистська смерть", - наголосив глава ОВА.

Читайте: Під дулами автоматів жителів Попасної вивозять в ОРЛО

Також окупанти не можуть пробитися в Нижньому.

"Ситуація зі зруйнованим мостом через Борову між Рубіжним та Сєвєродонецьком - не є критичною. Під’їздні дороги до обласного центру є, отже евакуація та завезення гумвантажів можливе. Росіяни тероризують місцеве населення на окупованих територіях, можуть розстріляти за будь-яку українську знахідку", - продовжив Гайдай.

Він наголосив, що евакуація може поновитися найближчими днями

"З безпекових міркувань, анонсувати її в мережі ми не будемо Через брак світла та мобільного зв’язку, на місцях інформувати населення про виїзди будуть поліцейські. Сьогодні наші зачистили Щедрищеве", - підсумував очільник ОВА.

Також читайте: Війська РФ штурмують Гірську та Попаснянську громади на Луганщині, безліч руйнувань, пошкоджено міст в Рубіжному, - Гайдай. ФОТО

Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
https://t.me/Sharpreview/13856 Поражение российских войск на Северском Донце у Белогоровки. Подробности и потери .
13.05.2022 23:08
Слава воїнам ЗСУ!
13.05.2022 23:09
ЧОРНОбаївка та БІЛОогорівка - це як інь і янь, два портали в пекло для орків
13.05.2022 23:37
показати весь коментар
показати весь коментар
Щиро дякую за інформацію.
14.05.2022 07:15 Відповісти
нех.й шастать
13.05.2022 23:11
Чему этот Гайдай радуется если орки уже Рубежное захватили и Воеводовку пригород Северодонецка
показати весь коментар
Штабу виднее по какой линии выстраивать линию фронта.
13.05.2022 23:39
13.05.2022 23:39 Відповісти
при відході мінувати унітази і стіралки по які побіжать москалі
показати весь коментар
А какого хрена из Рубежного медоборудование не вывезли в тыл? И вообще когда закончится передача оркам всего что находится внутри захватываемых сел?
13.05.2022 23:54
13.05.2022 23:54 Відповісти
Если такой умный, завтра иди в Рубежное и запрети оркам вывести что им не принадлежит.
14.05.2022 00:26
показати весь коментар
Русня бегут как колобок из сказки. Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл. Но тут пришли ВСУ...
14.05.2022 00:24
14.05.2022 00:24 Відповісти
Там є ще Рубіжне, а то вчора бабуся дякує за визволення, а сьогодні майже все під орками
14.05.2022 09:14
показати весь коментар
То в село в Харківській області.
14.05.2022 15:00 Відповісти
 
 