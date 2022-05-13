Білогорівка - це рашистська смерть, батальйон окупантів відмовився йти в атаку, - Гайдай

Росіяни озвучили, що взяли Воєводівку на Луганщині, однак зайти в село не можуть - українська артилерія не дозволяє.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти майже повністю контролюють Рубіжне, проте через околиці прорватися не можуть. Місто знищене на 80%, всі комунікації відсутні. Орки вивозять дороговартісне медичне та освітнє обладнання до РФ. Сьогодні кадирівці привласнили собі інфекційне відділення Рубіжанської лікарні", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти намагаються перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та з боку Білогорівки.

"В останній розбито вже близько 90 одиниць важкої ворожої техніки, зокрема гелікоптер. Наші захисники вже зачищають й інший берег річки, де росіяни намагалися закріпитися. За даними розвідки, російський батальйон відмовився йти в атаку, бо Білогорівка - це рашистська смерть", - наголосив глава ОВА.

Також окупанти не можуть пробитися в Нижньому.

"Ситуація зі зруйнованим мостом через Борову між Рубіжним та Сєвєродонецьком - не є критичною. Під’їздні дороги до обласного центру є, отже евакуація та завезення гумвантажів можливе. Росіяни тероризують місцеве населення на окупованих територіях, можуть розстріляти за будь-яку українську знахідку", - продовжив Гайдай.

Він наголосив, що евакуація може поновитися найближчими днями

"З безпекових міркувань, анонсувати її в мережі ми не будемо Через брак світла та мобільного зв’язку, на місцях інформувати населення про виїзди будуть поліцейські. Сьогодні наші зачистили Щедрищеве", - підсумував очільник ОВА.

