У російській Держдумі заявили, що Польща є наступною на "денацифікацію" після України

Депутат Державної Думи РФ Олег Морозов заявив, що Польщу можуть "поставити у чергу на денацифікацію" після України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Морозов написав у телеграм

"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце в чергу на денацифікацію після України", - зазначив він.

