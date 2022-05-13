УКР
Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей, - Зеленський. ВIДЕО

Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545)
+24
Паяц пішов у клоуни за призначенням. І був на своєму місці. А от через тіх хто вирішив що з клоуна вийде гарний президент, маємо катастрофічне національне випробування історичного масштабу
показати весь коментар
13.05.2022 23:27 Відповісти
+22
Хитка позиція Зеленського - "і воювати - і домовлятись про мир" вселяє невпевненість у наших союзників, які вже починають замислюватись над вибором - надавати Україні зброю чи почекати, бо який сенс лишній раз сваритись із Путіним - якщо вони усе рівно між собою домовляться?
показати весь коментар
13.05.2022 23:23 Відповісти
+16
Ти їх вже списав, лицемір.
показати весь коментар
13.05.2022 23:23 Відповісти
ну да.

конечно(((
показати весь коментар
13.05.2022 23:11 Відповісти
Всё норм будет Не бойтесь. Вывеси живыми (я не знаю как правильно написать) первая задача для властей Украины. Они договорятся. Если бункерного не грохнули на 9 мая, то 100% договорятся.
показати весь коментар
13.05.2022 23:19 Відповісти
може йому краще було йти у пожежники..а не у клоуни ?
показати весь коментар
13.05.2022 23:12 Відповісти
Паяц пішов у клоуни за призначенням. І був на своєму місці. А от через тіх хто вирішив що з клоуна вийде гарний президент, маємо катастрофічне національне випробування історичного масштабу
показати весь коментар
13.05.2022 23:27 Відповісти
Насправді клоуном воно було - так собі, але бидлу подобалося... тому самому яке його потім обрало президентом
показати весь коментар
14.05.2022 10:07 Відповісти
Пам"ятаємо, він (ЗЕ) уже раз намагався врятувати Журавля, забув чи то забив на все.... за своїми капризами. А тут треба врятувати приречений гарнізон, чи вірніше тих ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, які стали символом мужності і подвигу для всього світу, але все у нього не на часі і не складається, то зброї замало, то "треба домовлятися". Це слова навіть не депутата чи чиновника, це "стратегія" Верховного Головнокомандуючого збройними силами країни..... Який жах, сум і біль за тих, хто ще б"ється з ворогом, ще ЖИВИЙ в підвалах "Азовсталі". Зеленський, так проснись нарешті ПРЕЗИДЕНТОМ, скоріше ДУМАЙ, бо народ не одного ЖУРАВЛЯ, а ГЕРОЇВ МАРІУПОЛЯ точно не простить!!! Згадає і Чонгар з Каланчаком і розмінування, і чернігівсько-житомирські "оборонні лінії" з дотами та загородженнями, шашлики на травень, і оборонні замовлення, і велике крадівництво, і Бучу, Ірпінь, Херсон, і Мелітополь, і Нову Каховку...... і Маріуполь. Проснись ПРЕЗИДЕНТЕ!!!!!!
показати весь коментар
14.05.2022 10:47 Відповісти
У нього цілком протилежні «задачі» на посаді, куди його поставили. А ти хочеш щоб він проснувся, зрадив «атєчєству» і став твоїм презєдєнтом. З якого б це дива? Це не Дісней казка. Ще й Журавля, Чонгар, завалену оборонку, бальшоє крадівництво згадав, як обтяжуючі обставини
показати весь коментар
15.05.2022 09:23 Відповісти
У блазні. Що за рашизм?
показати весь коментар
15.05.2022 09:08 Відповісти
Хто ж вирішив? Бєня за вказівкою згори з ****** на болотах
показати весь коментар
15.05.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 23:15 Відповісти
Да ну! И когда наступление?
показати весь коментар
13.05.2022 23:18 Відповісти
А ти шо вже наступив?
показати весь коментар
13.05.2022 23:22 Відповісти
Ти їх вже списав, лицемір.
показати весь коментар
13.05.2022 23:23 Відповісти


Куда тебе стянути?
показати весь коментар
14.05.2022 01:31 Відповісти
Хитка позиція Зеленського - "і воювати - і домовлятись про мир" вселяє невпевненість у наших союзників, які вже починають замислюватись над вибором - надавати Україні зброю чи почекати, бо який сенс лишній раз сваритись із Путіним - якщо вони усе рівно між собою домовляться?
показати весь коментар
13.05.2022 23:23 Відповісти
Можна тільки уявити, що у нього в голові коїться за пи*дець.... Ні не можна враховуючи його інтелектуальний рівень(
показати весь коментар
14.05.2022 00:05 Відповісти
Все кокс животворящий робить. Наркоша президент? Просто фініш.
показати весь коментар
14.05.2022 15:14 Відповісти
Видосики, селфики, шаурма...
показати весь коментар
14.05.2022 17:08 Відповісти
Саме так і є ....як тільки бєня хоче домовитись з кремлівською мафією...ШТАТИ тормозять допомогу! Чому злодій бєня і далі нищить Україну а не нарах в США?
показати весь коментар
14.05.2022 11:13 Відповісти
Бо купив країну за мовчазної згоди мешканців і впарив людям свого клоуна за президента
показати весь коментар
14.05.2022 11:14 Відповісти
"Розганяти зраду" навіщо зараз ?!

Одні кажуть мовляв це катастрофа - питання "Азовсталі" требо вирішувати негайно й в будь який спосіб .
Другі - "зрада зрадна" , вони там про щось погане домовляються (за лапками -- хер з тими героями на "Азовсталі" , будь що буде - головне , що не було ніяких перемовин) .

Почуйте мене уважно -- один герой зі Зміїного вже свої щастя знайшов , одружився завдяки цій "зраді-зрадній" . тобто обміну полоненими .

Й ось де Ви почули хоч щось про "мир" від ЗЕ ?! Вкажіть фразу про це ...

Ось звіт Шольца про розмови з ****** -- ось це мене зказило . Фраза "припинення вогню" !
Але чи ЗЕ погодится .
Єдине що я чую кожен день й не тільки від Головнокомандуючого , але й від Резнікова и Данілова , що зараз йще актуально відвести до лінії на 23 лютого , але якщо українська армія вийде через бої й втрати саме на цю лінію ці умови анулюються !
Вова Олександрович вже 5 разів акцентував умови якщо вони якось візьмуть цей завод -- перемовин більше не буде взагалі !
показати весь коментар
14.05.2022 11:44 Відповісти
Какое нахрен "якщо"? Тем, кто способен думать и анализировать ситуацию уже очевидно, что у нас появился исторический шанс военного решения всех проблем с имперским "русским миром".
Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей их дерусификацией и демилитаризацией. Второго шанса может и не сложиться...

А от ЗЕдента и его ОПы каждый второй видосик о готовности "заглянуть в глаза" *****.
показати весь коментар
14.05.2022 17:30 Відповісти
Да, всё уже ясно, спасёшь таким же макаром, как и сержанта Журавля ты спас. Слова, одни слова...
показати весь коментар
13.05.2022 23:51 Відповісти
Катастрофа! Если кто то имеет доступ к телу президента, объясните ему, чтобы не частил так с
выступлениями, Союзники не успевают переваривать и, как мне кажется, охренели, и не знают как реагировать. Если жертва и её мучитель( Украина и раша) могут и хотят договориться, флаг им в руки, и зачем нам вкладываться в эту войну. Уже и вливания притормозили. Я не военный стратег,
но меня реально заклинивает от нестыковок. Этот кремлёвский урод покрошил десятки тысяч
наших граждан, сжёг половину Украины, пустил по миру и сделал детей наших сиротами, лишил
их детства, а мы (т.е. наш главный кормчий) хотим с иродом тет-о-тет подискутировать, взглянув
в бездонные глаза? И вы в ЭТО верите? Наш сказочник (Андерсен и Братья Гримм вместе взятые
в подмётки не годятся) весит нам лапшу на наши большие уши. То мы врага прогоняем, кричим
"Геть, мерзотнику", то нет, можете ещё побыть у нас, только намекните, что вам стыдно и вы
таки уйдёте, но потом, если захотите. Я ничего не понимаю, уж очень хитро мыслит наш главный
командующий, или главный теоретик, или главный стратег!
показати весь коментар
14.05.2022 00:13 Відповісти
к сожалению, появился персонаж главтеор, главстрат, главдую не в свое время и оччччень даже не на своем месте... уйти бы тихо, отдав все по-мирному... нет... каждый день чушь в уши...
показати весь коментар
14.05.2022 05:56 Відповісти
Намагатися і робити - це різні речі
показати весь коментар
14.05.2022 08:37 Відповісти
Наступаєм, відстіпаєм, ні наступаєм, ні, знову відступаєм.... Президент - синусоїда...
показати весь коментар
14.05.2022 11:13 Відповісти
бєняренигат воює з аметкою....чому ж спасать людей .....а зброя є.... США,заберіть цю бєню від нас ,бо він кінчає Україну!!!
показати весь коментар
14.05.2022 11:33 Відповісти
То яка там курва Чонгар розмінувала?
показати весь коментар
14.05.2022 11:42 Відповісти
ВІремо тобі zeпрезиденте.
Ще за вагнерівців, Журавля, Каховк, Енергодар , Херсон і багато чого іншого відповіси
показати весь коментар
14.05.2022 12:33 Відповісти
Їх не урятувати треба, але деблокувати ! У зелі тільки зрадницьки варіанти їснують за допомогой росіян.
показати весь коментар
14.05.2022 14:51 Відповісти
Зе брехлива сволота бєні. Такий сумний факт, вибрали гівно для приколу, тепер можете прикалуватися зебіли - хужє ж не будєт?
показати весь коментар
14.05.2022 15:12 Відповісти
Ну он разве не изделие №2 в бывшем СССР ???
показати весь коментар
14.05.2022 17:27 Відповісти
І що характерно, новина з'явилась чуть не добу тому, а бажаючих читати вислови найвеличнішого-кіт наплакав…
Чого б це?
Може, тому, ЩО він несе?
показати весь коментар
14.05.2022 19:07 Відповісти
Алгоритм дій Зе президента :

1) Знімає всі мінні загородження на кримському перешейку
2) Замість війського Стану вводить Надзвичайний Стан
3) Заганяє в Маріуполь додаткова війська
4) Допомагає російському війську зайти з Криму до Півдня України без проблем
5 Волає на весь світ що росіяне можуть підірвати Запорізьку АЕС
6) Волає на весь світ що росіяне знищуюють Маріуполь
7) Волає до всього світу щоб врятували захисників Маріуполя
8) Після того як російським військам не вдалось хоч щось захопити в Україні, Зе пропонує вигнати
їх з Півдня України

Є така стаття Карного Кодексу - ст. 111, називається за Державну Зраду.
показати весь коментар
14.05.2022 22:26 Відповісти
треба нову статтю в кодекс за припинення намагань
показати весь коментар
16.05.2022 09:52 Відповісти
 
 