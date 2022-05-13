Обговорили одну з найбільш критичних ситуацій - Маріуполь, - Маляр провела переговори з представниками Червоного Хреста в Україні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр обговорила з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні на чолі з Паскалем Хундтом критичну ситуацію, що склалась в Маріуполі.

про це вона повідомила у Фейсбуці.

Вона зазначила: "Сьогодні зустрілася з Головою Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні паном Паскалем Хундтом та представниками Комітету.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022-го спровокувало появу глибинних, часто катастрофічних, проблем щодо жертв наслідків російської неспровокованої збройної агресії. Мова про поранених, хворих, безвісті зниклих, загиблих, громадян в районах бойових дій та на тимчасово зайнятих агресором територіях, військовополонених.

Україна давно налагодила співпрацю з Червоним Хрестом з цих питань, але зараз в нас особливо активна співпраця. З приводу цього власне і зустрічались.

Також з паном Паскалем Хундтом ми окремо обговорили одну з найбільш критичних ситуацій - Маріуполь. Україна вдячна Комітету Червоного Хреста за сприяння у евакуації частини цивільного населення Маріуполя до Запоріжжя.

У свою чергу Паскаль Хундт розповів про евакуацію цивільних громадян та відповідні переговори з керівництвом України.

Також у планах наших колег з Комітету Червоного Хреста - розширення співпраці щодо навчання питанням міжнародного гуманітарного права військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ".

