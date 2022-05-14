Президент Фінляндії Нііністе обговорив із Байденом подальші кроки щодо вступу до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон подальші кроки Фінляндії на шляху до членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на CNN та твіти фінського лідера.

"Ми розділили глибоке занепокоєння війною росії в Україні. Я розповів про подальші кроки Фінляндії на шляху до членства в НАТО. Фінляндія глибоко цінує необхідну підтримку з боку США", - написав він у твіті.

Прем'єр-міністр Швеції також зазначила у Твіттері, що лідери обговорили "російську агресію проти України" й політику безпеки Швеції та Фінляндії. Андерссон висловила подяку за "підтримку Америкою нашої безпеки та відповідного вибору".

Президент і прем'єр-міністр Фінляндії уже заявляли про свою підтримку вступу країни в НАТО. У відповідь кремль попередив про можливі заходи у відповідь.

Учора фінський президент також мав розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом, під час якої висловив Німеччині вдячність за підтримку членства в НАТО і обговорив "необхідність досягнення миру в Україні".

