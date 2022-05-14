УКР
Закон про додаткову допомогу Україні варто ухвалити до 19 травня, - Пентагон

Якщо Конгрес не ухвалить закон про виділення Україні $40 млрд до 19 травня, це може призвести до паузи у наданні Україні військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"19 травня - це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, починаємо втрачати можливості здійснювати поставки… Це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу", - сказав він.

"Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік поставок в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, які можна використовувати", - додав речник Пентагону.

Також читайте: Палата представників США ухвалила 4 законопроєкти про фінансові санкції проти Росії і Білорусі

+13
Cенатор Ренд Пол непогано ознайомлений з українським "крадівництвом", тому зажадав призначити генерального інспектора для контролю над грошима та зброєю, що надходять із США в Україну. "Не можна викидати всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. А спеціальний генеральний інспектор - ми зробили це в Афганістані - не зупинив всі розтрати, але принаймні змусив злодіїв двічі подумати, перш ніж красти гроші".
14.05.2022 00:51 Відповісти
+7

14.05.2022 00:46 Відповісти
+7
А Пол прав - без смотрящего деньги отдавать нельзя,зная ОПу...
14.05.2022 01:35 Відповісти
14.05.2022 00:46 Відповісти
завтра і ********** до завтра пола - це наш амеріканький рижий шуфріч.
14.05.2022 00:49 Відповісти
А Пол прав - без смотрящего деньги отдавать нельзя,зная ОПу...
14.05.2022 01:35 Відповісти
Cенатор Ренд Пол непогано ознайомлений з українським "крадівництвом", тому зажадав призначити генерального інспектора для контролю над грошима та зброєю, що надходять із США в Україну. "Не можна викидати всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. А спеціальний генеральний інспектор - ми зробили це в Афганістані - не зупинив всі розтрати, але принаймні змусив злодіїв двічі подумати, перш ніж красти гроші".
14.05.2022 00:51 Відповісти
Там зовсім інші причини ніж українська корупція
14.05.2022 10:19 Відповісти

14.05.2022 00:52 Відповісти
Почему так долго??? время измеряется жизнями. Нужно максимально убрать бюрократию и ускорять логистику до максимальной большой одновременной поставки вооружений с максимально быстрой скоростью! И все должно идти по логистике, как конвейером!
14.05.2022 00:55 Відповісти
а расскажи єто ОПе
14.05.2022 01:36 Відповісти
сенатор пол, непогано ознайомлений, ніколи не був в сітуації - набої зараз чи вже завтра не потрібно?...
рыже прикацаплене лайно робить все шо може тільки не дати помічі Україні...
14.05.2022 01:16 Відповісти
сенатор пол - рижій *******.
14.05.2022 01:28 Відповісти
так а що там ленд ліз?
14.05.2022 02:48 Відповісти
Зеленському дали ясно зрозуміти- єрмака нах,подоляка нах,аграхамію нах..бо будеш смоктати дєрмакову єлду.
14.05.2022 06:57 Відповісти
100%. З першого дня війни треба було тіх тварюк гнати. Зєлю ще спитають за це після війни, треба буде відповідати на дуже незручні питання.
14.05.2022 08:24 Відповісти
 
 