Закон про додаткову допомогу Україні варто ухвалити до 19 травня, - Пентагон
Якщо Конгрес не ухвалить закон про виділення Україні $40 млрд до 19 травня, це може призвести до паузи у наданні Україні військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
"19 травня - це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, починаємо втрачати можливості здійснювати поставки… Це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу", - сказав він.
"Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік поставок в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, які можна використовувати", - додав речник Пентагону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рыже прикацаплене лайно робить все шо може тільки не дати помічі Україні...