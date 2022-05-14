Закон про додаткову допомогу Україні варто ухвалити до 19 травня, - Пентагон

Якщо Конгрес не ухвалить закон про виділення Україні $40 млрд до 19 травня, це може призвести до паузи у наданні Україні військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"19 травня - це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, починаємо втрачати можливості здійснювати поставки… Це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу", - сказав він.

"Ми хотіли б отримати схвалення додаткових повноважень до третього тижня цього місяця, щоб продовжувати безперебійний потік поставок в Україну, тому, очевидно, ми продовжуємо закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не дочекалися кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, які можна використовувати", - додав речник Пентагону.

