Модульне тимчасове містечко для людей, які втратили житло, відкриють у Бородянці, - Павлюк

У Бородянці Київської області найближчим часом відкриють модульне тимчасове містечко для для людей, котрі втратили житло внаслідок російської агресії. Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Модульне містечко буде складатися з 4 комплексів.

Кожен з них містить 22 модуля для проживання, а також кухню, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення.

Встановлення всіх 4 комплексів заплановане на 16 травня.

Олександр Павлюк додав, що обласна влада розглядає можливість встановлення таких містечок і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів.

