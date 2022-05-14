УКР
Модульне тимчасове містечко для людей, які втратили житло, відкриють у Бородянці, - Павлюк

У Бородянці Київської області найближчим часом відкриють модульне тимчасове містечко для для людей, котрі втратили житло внаслідок російської агресії. Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Модульне містечко буде складатися з 4 комплексів.

Кожен з них містить 22 модуля для проживання, а також кухню, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення.

Встановлення всіх 4 комплексів заплановане на 16 травня.

Олександр Павлюк додав, що обласна влада розглядає можливість встановлення таких містечок і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів.

Також читайте: Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з Бородянкою

житло (1127) Бородянка (84)
Бородянки як міста просто немає фізично.Там один чи дві домівки які якось ще придатні с велииииикою натяжкою можливо піддається ремонту.Все інше розбирати і все заново строїти містечко.
14.05.2022 02:39 Відповісти
Наверное, голова ОГА Павлюк сам договаривался об установлении модульного містечка? Если так, то молодчина.
14.05.2022 07:19 Відповісти
Модульні містечка-проривна технологія будівництва.Іх потребують не лише громадяни постраждалі від російськоі агресіі.Велика кількість військових бідкаються з родинами,без власного,хоч би і тимчасового житла.Особливо з дітьми.
