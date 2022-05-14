УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5129 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 547 17

Понад 100 російських БТГ нині перебуває в Україні, - Пентагон

рф,орки,окупанти,окупант,орк

За даними Пентагону, в Україні нині перебуває 105 російських батальйонних тактичних груп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив чиновник Міноборони США.

"І до речі, прямо зараз - і я не згадував про це раніше - але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.

Також читайте: Закон про додаткову допомогу Україні варто ухвалити до 19 травня, - Пентагон

Автор: 

армія рф (18793) Пентагон (1467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
На початок другої фази вторгнення. На початок війни. 180 бтгр і це не рахуючи 20 тис. орків з днр і лнр. та до 10 тис найманців.
показати весь коментар
14.05.2022 06:53 Відповісти
+11
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показати весь коментар
14.05.2022 08:58 Відповісти
+7
84000. 1 БТГР 800 чоловік.
показати весь коментар
14.05.2022 06:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задовбали цими БТГ. Скільки це кацапських ще не знищених тушок?
показати весь коментар
14.05.2022 06:34 Відповісти
84000. 1 БТГР 800 чоловік.
показати весь коментар
14.05.2022 06:51 Відповісти
Ну,це по максимуму. Значить по факту тисяч 60.
показати весь коментар
14.05.2022 06:57 Відповісти
даже 80 тыс на такой большой фронт не густо
показати весь коментар
14.05.2022 07:30 Відповісти
Більше. Від 1000 до 2000 чол. на 1 БТРГ. На 105 БТРГ - від 105 тис. чол. до 210 тис. чол.
показати весь коментар
14.05.2022 23:11 Відповісти
На початок вторгнення було 90-120, а тепер 105. Ці дані викликають довіру.
показати весь коментар
14.05.2022 06:40 Відповісти
На початок другої фази вторгнення. На початок війни. 180 бтгр і це не рахуючи 20 тис. орків з днр і лнр. та до 10 тис найманців.
показати весь коментар
14.05.2022 06:53 Відповісти
треба рахувати у фазі,коли всі увійшли в бій..

а це 180..
показати весь коментар
14.05.2022 11:46 Відповісти
Лише 100 000 кацапiв не спроможнi знищити.
показати весь коментар
14.05.2022 07:08 Відповісти
Виходить половина тих що заходили не дієздатна.Напевне з технікою кацапів не кращий результат.
показати весь коментар
14.05.2022 09:36 Відповісти
в 1941 році, маршал Жора командував обороною Москви. в ході контрнаступу, як згадують його підлеглі, їздив по фронту і кидав у бій все, що є під рукою. Від деяких частин залишились тільки номера. Всім командармам погрожував рострілом, і власними руками загнав 4 армії в оточення з двох сторін в районі Вязьми. дехто вийшов сам, а дуже багато так і залишились в лісах. Вермахт доповідав, що коли зійшов сніг в одному районі нарахували біля 3 000 солдатів, які просто замерзли. В мемуарах, звична справа, звинуватив підлеглих і вище командування, мовляв, не послухали його, найвеличнішого.
показати весь коментар
14.05.2022 07:22 Відповісти
я так зрозумів шо треба копати і копати траншею до горизонта
показати весь коментар
14.05.2022 07:42 Відповісти
писец севастополю,израиль разрешил эстонии продать нам противокорабельные ракеты Blue Spear,радиус 300 км
показати весь коментар
14.05.2022 08:58 Відповісти
Руссо бандитто террористо...сброд Шариковкого быдла путлера в агонии...
показати весь коментар
14.05.2022 09:02 Відповісти
А Володя і його Денисова вам не вірять. То брехня, не можуть итрні росіянушки напасти на Україну, то можуть бути хіба що буряти і чеченці. Якщо не вірите, спитайте у Денисової. Та і Володя готував темники на ТВ, що у всьому винен пуйло, а прості росіянушки чесні і хороші, бо куди він буде збувати своїх "Сватів", випущених на російській мові?
показати весь коментар
14.05.2022 10:26 Відповісти
У ФАУ-1 випуска "80 років назад"були кращі ТТД по всьому, окрім навігації, та й тираж , десятками тисяч
показати весь коментар
14.05.2022 10:57 Відповісти
Сказати то що хотів,Хавронніков?
показати весь коментар
14.05.2022 11:48 Відповісти
 
 