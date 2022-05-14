Понад 100 російських БТГ нині перебуває в Україні, - Пентагон

За даними Пентагону, в Україні нині перебуває 105 російських батальйонних тактичних груп.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив чиновник Міноборони США.

"І до речі, прямо зараз - і я не згадував про це раніше - але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.

