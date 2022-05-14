10 547 17
Понад 100 російських БТГ нині перебуває в Україні, - Пентагон
За даними Пентагону, в Україні нині перебуває 105 російських батальйонних тактичних груп.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив чиновник Міноборони США.
"І до речі, прямо зараз - і я не згадував про це раніше - але, за нашими оцінками, Росія зараз має лише 105 діючих БТГ в Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кількість російських БТГ на Донбасі продовжує зростати.
Топ коментарі
+12 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар14.05.2022 06:53 Відповісти Посилання
+11 Serg Serg #504130
показати весь коментар14.05.2022 08:58 Відповісти Посилання
+7 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар14.05.2022 06:51 Відповісти Посилання
