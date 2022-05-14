УКР
Справи двох російських льотчиків, які бомбардували житлові будинки, передано до суду, - Венедіктова

суд

Прокуратура передала до суду справи двох російських льотчиків, які бомбардували в Україні об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомила в телеефірі генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, вона розповіла про російського військового Вадима Шишимаріна, у справі якого відбулося підготовче засідання у Солом’янському райсуді Києва у п’ятницю, 13 травня.

"Шишимарін "зайшов" за вбивство цивільного. Інші два підозрюваних теж уже "зайшли" до суду. Я думаю, наступного тижня суди уже поставлять усні слухання щодо цих двох осіб, які так само перебувають фізично в Україні. Це важливо, коли ми бачимо живих обвинувачених, а не заочне судочинство. Ці люди бомбардували об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що загалом прокурори готові направляти до суду справи стосовно 41 підозрюваного у вбивствах цивільних, зґвалтуваннях, мародерствах і бомбардуваннях цивільної інфраструктури.

"Ми будемо готові до судових процесів щодо них в Україні та міжнародних судових інстанціях", - наголосила генпрокурор.

суд (11875) Венедіктова Ірина (829)
"Шишимарін "зайшов" за вбивство цивільного. Інші два підозрюваних теж уже "зайшли" до суду. Джерело: \\\\\\\\\\\

Какой вежливый слэнг у "очка хасударевого", как эта сталинистка ся называет.
Дрянь, а че не откроешь дельце за то что вас тварей 28 раз предупреждали шо ударят с бульбостана, шо захватят Гостомель и т.д.?
А вы ублюдки - кривлялись и бодро ржали над Джонсоном. Сам директор ЦРУ приезжал - как палкой по воде постучал, ноль реакции. Люся высрала шо мол "не хотели паники" и "вы шо, хатели шоп ВСУ давили бегущих танками?"(приравняло армию к оркам!!). Это как не хотеть разлить чай и в результате обжечь все ноги и скатиться с лестницы рожей вниз.
14.05.2022 07:46 Відповісти
А прізвища льотчиків "слабо" назвать? Там же із збитих - частина уродженців України чи потомків цих уродженців ! Пора "озвучить"! Бо з Сирії уже летять сюди "нелякані ідіоти" - "путінські соколи" з "аграниченнава кантингента" Треба щоб їм була відома доля їх колишніх однокурсників і вони були готові до неї у випадку виконання злочинних наказів Кремля!
14.05.2022 07:43 Відповісти
Справи двох російських льотчиків, які бомбардували житлові будинки, передано до суду? Бурхлива імітація ... діяльності: справи передано... до суду ?

Для пані Іри Венідіктової напевно головне сам процес, Public Relations процесу, а головне Media Presence Index, MPI/індекс медіаприсутності в ЗМІ ?
14.05.2022 07:04 Відповісти
Тільки повна люстрація, щоб жодного ока государєвага, знайомого друга гасударєвага в жодній бюджетній установі
14.05.2022 07:00 Відповісти
Во Львов их в КПЗ, пять раз в день будут щупать, через месяц голос мягче станет и месячные пойдут .
14.05.2022 07:27 Відповісти
вот ты бы в КПЗ, даже по ошибке загремел, а я такой: Ыыыы - вот привели орка - "щупай его" и делай прочие вещи(и мне похрен если ты даже не ********).

я х.з. - "смешно" ли ты хотел написать, но как то неважно и подозрительно выглядит
14.05.2022 07:51 Відповісти
А кпз Львова переповнене пі....ми-патріотами?
14.05.2022 08:52 Відповісти
була дура ..нею і залишилась..
14.05.2022 07:40 Відповісти
Ахаха ну да - Кива тоже дурачок, Чепушилин тоже, Мураев, Рабинович, Жоприч, Бойко - дурачки, че с них спрашивать, правда? Петушарий - тоже туда же. Да и орки - просто дурачки, шо с них взять то?
14.05.2022 07:48 Відповісти
А прізвища льотчиків "слабо" назвать? Там же із збитих - частина уродженців України чи потомків цих уродженців ! Пора "озвучить"! Бо з Сирії уже летять сюди "нелякані ідіоти" - "путінські соколи" з "аграниченнава кантингента" Треба щоб їм була відома доля їх колишніх однокурсників і вони були готові до неї у випадку виконання злочинних наказів Кремля!
14.05.2022 07:43 Відповісти
Кріштоп і Красноярцев, скоріш за все.
14.05.2022 10:07 Відповісти
Вироки повинні бути ще до обміну. І першими судити офіцерів, а не пішаків. Щось нічого не чути про вироки пілотам, що бомбардували житлові квартали - серійних убивць.
14.05.2022 09:02 Відповісти
пожиттєвий строк треба щоб дали,
щоб москалі знали на що погоджуються коли їдуть на війну в Україну
або здохнути на полі бою або пожиттєвий строк навіть якщо поки не потрапив в полон
14.05.2022 09:50 Відповісти
Прокуратура передала в суд дела двух российских летчиков...

Лучше бы, конечно, тела...
14.05.2022 09:51 Відповісти
сначала тоже прочитала - тела)
14.05.2022 10:58 Відповісти
А где остальные летчики? ........ опять дерьмак и верещучка мутят для таксистов и проституток?
14.05.2022 11:26 Відповісти
Приговор должен быть только однозначно - пожизненно, без права на любое смягчение.
14.05.2022 12:05 Відповісти
 
 