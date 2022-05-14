Справи двох російських льотчиків, які бомбардували житлові будинки, передано до суду, - Венедіктова
Прокуратура передала до суду справи двох російських льотчиків, які бомбардували в Україні об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Про це повідомила в телеефірі генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, вона розповіла про російського військового Вадима Шишимаріна, у справі якого відбулося підготовче засідання у Солом’янському райсуді Києва у п’ятницю, 13 травня.
"Шишимарін "зайшов" за вбивство цивільного. Інші два підозрюваних теж уже "зайшли" до суду. Я думаю, наступного тижня суди уже поставлять усні слухання щодо цих двох осіб, які так само перебувають фізично в Україні. Це важливо, коли ми бачимо живих обвинувачених, а не заочне судочинство. Ці люди бомбардували об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки", - сказала Венедіктова.
Вона додала, що загалом прокурори готові направляти до суду справи стосовно 41 підозрюваного у вбивствах цивільних, зґвалтуваннях, мародерствах і бомбардуваннях цивільної інфраструктури.
"Ми будемо готові до судових процесів щодо них в Україні та міжнародних судових інстанціях", - наголосила генпрокурор.
