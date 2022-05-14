Ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по заводу "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує блокувати підрозділи українських захисників в районі заводу "Азовсталь".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

