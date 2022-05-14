Ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по заводу "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує блокувати підрозділи українських захисників в районі заводу "Азовсталь".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.
И по аэродромам, откуда взлетают их "горе-орлы" и "горе-соколы".
Пусть потом не жалуются.