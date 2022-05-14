УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5129 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 602 6

Ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по заводу "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

азовсталь,маріуполь

Ворог продовжує блокувати підрозділи українських захисників в районі заводу "Азовсталь".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Захисники Маріуполя знищили майже 6 тис. російських військових, - заступник командира полку "Азов" Паламар

Автор: 

Генштаб ЗС (7301) обстріл (31008) Азовсталь (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і?
показати весь коментар
14.05.2022 08:00 Відповісти
Кацапи *********** з цією ситуацію все більше і більше. Вони якщо б Азов випустили, то не були б таким посміховиськом, як зараз.
показати весь коментар
14.05.2022 08:19 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
14.05.2022 08:25 Відповісти
Скоро сочно прилетит по точкам откуда ведётся огонь.
И по аэродромам, откуда взлетают их "горе-орлы" и "горе-соколы".
Пусть потом не жалуются.
показати весь коментар
14.05.2022 08:45 Відповісти
Володя,де твої дії? Ворог знищує найкращих Синів і Дочок України, не "зелене" бидло, яке від страху обгадило всі бомбосховища в Києві. Чекаємо рішення, бо за життям і подвигами захисників Мріуполя слідкує весь світ, а ти все-таки їх Верховний головнокомандувач, а не спостерігач! Ніхто не пробачить хиби і зраду!
показати весь коментар
14.05.2022 10:14 Відповісти
Щоб визволити Героїв потрібно брати по більше полоненних
показати весь коментар
14.05.2022 11:55 Відповісти
 
 