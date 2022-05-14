Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей, 420 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 14 травня 2022 року більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м.Попасна Луганської області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.