Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей, 420 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Станом на ранок 14 травня 2022 року більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був тяжко поранений 1 травня під час обстрілу м.Попасна Луганської області.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано повністю.
Ми ж досі навіть уявити собі не можемо ... скільки дійсно мирних громадян там під руїнами Маріуполя , а скільки в тій траншеї . Й що там дітей теж в кілька разів більше ні ж тут оприлюднили .
Й ще гірш страшне , що будуть десятки тисяч , яких ніколи не знайдуть навіть ближчі родичи . За усе життя не знайдуть якщо тільки Мордор не зруйнують на шматки й по шматкам будут їздити пошукові бригади окупаційних військ . Тобі може когось знайдуть на Сахаліні , або навіть згадку від свідкив як ті й ті загинули и де приблизно поховали . У нацистів не було Сибіру й Сходу , а рашистів є й Заполярря ...
А скільки загинуло цілими родинами й нема навіть кому шукати !