Колаборантський режим у Херсоні лише підкреслює провал РФ у досягненні її політичних цілей в Україні, - Міноборони Британії
Британська розвідка стверджує, що встановлення у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює провал політичних цілей РФ в Україні.
Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відзначається, що встановлена Росією військово-цивільна адміністрація Херсона оголосила, що попросить Росію включити цей регіон до складу Російської Федерації.
У Міноборони Британії додали, що центральна частина початкового плану вторгнення Росії з великою ймовірністю включала використання фальсифікованих референдумів для того, щоб взяти території України під свій контроль.
"Той факт, що Росія досягла успіху лише у встановленні проросійського місцевого керівництва у Херсоні підкреслює провал вторгнення Росії у досягненні прогресу в напрямку її політичних цілей в Україні" - йдеться в огляді.
У розвідці додають, що якщо Росія і зможе організувати референдум у Херсоні, то майже напевно підтасує результати для демонстрації того, що більшість хоче відокремлення від України.
"Жителі Херсонського регіону швидше за все продовжать демонструвати їх опозицію російській окупації" - йдеться в огляді.
А як доказ проросійськості місцевого населення служить русскій ізик і віра в Московський патріархат.
А хтось у Києві ляпав дурним язиком що мову на хліб не намажеш.
лішь би дарогі билі харошіє
а вже потім дороги і весь тей зелено-фіолетовий бред про мільярд дерев?
Власне ідеологічна війна розпочалась вже давно. Я хоч і не приймаю участі і безпосередніх військових діях, але певний час витрачаю на захист українських інтересів в інформаційному блоці..
https://petition.president.gov.ua/petition/121196
Нехай обирає де він.
Тобто, для нього нема різниці.
дали оркампро*бали і відбивати назад не будуть. Час іде і на користь оркам, а якщо заженуть в Мордор, то все крапка.
Діти Вови Зеленського можу тепер пишатися своїм батьком, бо він пішов на
зрадужертву заради їх безхмарного майбутнього.
В Києві кількість людей які розмовляють українською мовою поступово збільшується. Але в теперішній час процентів 70-75 в побуті говорять російською. Хоча майже всі можуть говорити і українською. Але процентів 90 киян налаштовані чисто проукраїнсько.
Я знаю одну жінку, далеко пенсійного віку, яка дуже релігійна і яра прихильниця УПЦ МП, але вона чітко проти московитів, які напали на Україну. Як це в неї вкладається, це інше питання. Можливо тому, що верхівка УПЦ МП так говорять. Тому не треба спішити забороняти УПЦ МП.
Так що не все так просто, як бачиться з Галичини.
А синод МПЦ постановив, що раіська на нас напала через ПЦУ і Порошенка.
Скажіть, при владі зрадники, такі ж колаборанти чи просто пришиблені ідіоти ?
https://zn.ua/ukr/POLITICS/arestovich-zvinuvativ-poroshenka-i-poperednju-vladu-u-provokuvanni-sohodnishnoji-vijni.html
Винен всюди Порошенко, інфа 100% з ОП Єрмака)
А Бубочка не втік і взагалі "білий і пухнастий".
На кшталт: дав слово - забрав слово.
Військові - ні.
Волонтери - ні.
Патріоти - ні.
Проукраїнські політики, які попереджали про масштабний наступ - ні.
Представники ПЦУ, військові капелани - ні.
Просто порядні люди- ні.
В нас ефір окупований мутними рожами з колишніх недобитків партії ригіонів, крадіїв, сепарів, кварталівського лайна, тощо.
Припиніть дивитися телевізор, і життя відразу ж налагодиться.
В інтернеті достатньо нормальної інформації, - канал "Прямий", "Еспресо", патріотичні блогери.
Не псуйте собі настрій, - дивіться те, що вам цікаво.
Мене бентежить політичний вибір величезної кількості українців, які дивляться марафон. Адже їхні голоси переважають. І ви хоч як кричіть - вас не почують. Фактично вони формують владу. І моє життя, хочу я чи ні, певним чином залежить від них. Війну, наприклад, вже отримали. Далі що ?
Вони покаялись ? Вони вибачились ?
Навіть не думали.