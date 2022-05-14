Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств Слов'янська, - мер Лях
Ворожа ракета ввечері влучила в одне з промислових підприємств Слов'янська Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Facebook повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
"Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств міста. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру в Донецькій області. Нагадую, ми не викладаємо в соцмережі фото та відео з місця прильотів. Не пишемо адреси та назви постраждалих об'єктів. Сподіваюся на вашу розсудливість та розуміння", - написав мер у своєму Facebook.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль