Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств Слов'янська, - мер Лях

Ворожа ракета ввечері влучила в одне з промислових підприємств Слов'янська Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Facebook повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств міста. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру в Донецькій області. Нагадую, ми не викладаємо в соцмережі фото та відео з місця прильотів. Не пишемо адреси та назви постраждалих об'єктів. Сподіваюся на вашу розсудливість та розуміння", - написав мер у своєму Facebook.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних ударів по Слов'янську. Постраждали два мікрорайони, - мер Лях