УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 580 0

Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств Слов'янська, - мер Лях

славянск

Ворожа ракета ввечері влучила в одне з промислових підприємств Слов'янська Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Facebook повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вчора під ракетний удар потрапило одне з промислових підприємств міста. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру в Донецькій області. Нагадую, ми не викладаємо в соцмережі фото та відео з місця прильотів. Не пишемо адреси та назви постраждалих об'єктів. Сподіваюся на вашу розсудливість та розуміння", - написав мер у своєму Facebook.

Також читайте: Війська РФ завдали ракетних ударів по Слов'янську. Постраждали два мікрорайони, - мер Лях

Автор: 

обстріл (31008) Слов’янськ (694)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 