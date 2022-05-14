УКР
11 021 53

Російські бізнесмени Бабаков, Гінер і Воєводін володіють об’єктами критичної інфраструктури в Україні, силовики перевіряють законність отримання майна, - ЗМІ

путін,бабаков

Група громадян Російської Федерації, наближених до керівництва країни-агресора, набула на території України активів критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводять досудове розслідування за декількома фактами, зокрема - привласнення майна та вчинення "злочинною організацією "Лужники", яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

"В нас є слідча версія, яка досліджується. Що група громадян Російської Федерації, наближених до керівництва країни-агресора, набула на території України активів критичної інфраструктури та інших комерційних об’єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок та махінацій. Всі ці обставини ми перевіряємо. Наразі досудове слідство триває за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України", - розповів прокурор Офісу генпрокурора Роман Тулін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі ДБР знайшли документи, які свідчать про плани Росії захопити всю територію України

За даними ДБР, на чолі цієї організації стоять громадяни Російської Федерації Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Олександр Бабаков - заступник голови Державної думи РФ. Перебуває під санкціями України, ЄС та США. У квітні 2022-го року Мін’юст США звинуватив Бабакова у змові з метою вплинути на американську політику в інтересах РФ. Під європейські санкції Бабаков потрапив через те, що у 2014 році голосував за незаконну анексію українського Криму. Також Україна ввела відносно нього безстрокові санкції у 2018 році.

Євгеній Гінер - президент російського футбольного клубу ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії), який знаходиться під санкціями США. Гінер також є партнером російської держкорпорації "Ростех", яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов, давній друг і соратник Путіна.

Михайло Воєводін, згідно з інформацією з Інтерполу, має статус так званого злодія в законі. Свідчить про це документ, який є у розпорядженні "Схем". У картці Інтерполу вказаний його нікнейм - "Misha Luzhnetskiy".

Також читайте: Понад сотню автомобілів, земельні ділянки, будівлі та 300 м² у центрі Львова. Суд арештував майно родичів Медведчука та Козака

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, контролюють в Україні цілу бізнес-імперію – мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури – п’ять обленерго, які забезпечують постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей. Зокрема, це "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго".

Ці обленерго об’єднані під вивіскою компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (VS Energy). Фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" - великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та мережу готелів по всій країні - Premier Hotels & Resorts, серед яких п’ятизіркові "Прем’єр палац" у Києві та "Прем’єр готель" в Одесі.

Готелі та контрольний пакет акцій заводу, відповідно до даних Youcontrol, записані на Наталію Селіванову - цивільну дружину Михайла Воєводіна.

Читайте також: Обвинувальний акт щодо Киви передали до суду

Відповідно до даних НБУ, на 1 січня 2022 року громадянину РФ Євгену Гінеру належало 88,9% акцій Першого інвестиційного банку.

Автор: 

бізнес (2122) росія (67935) ДБР (3738) Офіс Генпрокурора (3441)
Топ коментарі
+32
Потрібно все що належить кацапським свиням в Україні у них відібрати та повернути українській громаді...
14.05.2022 09:50 Відповісти
+27
Націоналізувати
14.05.2022 09:49 Відповісти
+24
Ні ,вони тільки перевіряють,коли інші санкції накладають і конфіскують. Якщо одержали законно,то попри війну....мда. Україна нічому не учиться
14.05.2022 09:52 Відповісти
Націоналізувати
14.05.2022 09:49 Відповісти
Ні ,вони тільки перевіряють,коли інші санкції накладають і конфіскують. Якщо одержали законно,то попри війну....мда. Україна нічому не учиться
14.05.2022 09:52 Відповісти
От, якраз цим, коломойський, єрмако-татарови і займуться., тільки називатись це буде поіншому...
14.05.2022 10:32 Відповісти
В пользу восьмой общей гражданской жены Офиса Президента Украины?
14.05.2022 10:49 Відповісти
Що по обл та газ енерго, Київстар у та альфабанку???
14.05.2022 12:24 Відповісти
Потрібно все що належить кацапським свиням в Україні у них відібрати та повернути українській громаді...
14.05.2022 09:50 Відповісти
то з 2014 року невистачило ще часу що б перевірити??
14.05.2022 09:54 Відповісти
з 2019-го
14.05.2022 10:07 Відповісти
ні, з 2014
14.05.2022 10:30 Відповісти
з 1991-го
14.05.2022 11:27 Відповісти
Зараз, фраза Зелених:-... Здесь можно прибарахлица и внукам хватит..." Заграла зовсім іншим забарвленням
14.05.2022 09:55 Відповісти
Активы врага. Военное время.
Разбираться в нюансах будем при начислении репараций.
А пока пусть звонят в Спортлото.
14.05.2022 09:57 Відповісти
внести правки в закон про конфіскацію,
якщо підприємство переписали на якогось дядю васю це не має бути причиною уникнення конфіскації і санкцій
14.05.2022 09:58 Відповісти
Дядю Васю тоже припахать. Чтобы другие дяди думали.
14.05.2022 11:29 Відповісти
Надо было при Кучме не пускать роскриминалитет в приватизацию. Но тогда об этом не думалось. Кучма сам колотил через зятя состояние, все разворовывалось, ракеты Х55 передавались в РФ. Теперь ими по Украине стреляют. Кучма в шоколаде.
14.05.2022 09:58 Відповісти
Кучма,Кравчуку скучно.
14.05.2022 10:12 Відповісти
Всьому свій час, емоції військового вторгнення ще багатьом вилізуть втратою здоровья
14.05.2022 11:35 Відповісти
Нормальненько так, да?
14.05.2022 10:00 Відповісти
Та не може бути такого, то могло бути при "баригах", а при патріоті Зеленському такого теоретично неможливо. Його РНБО за пів хвилини винесло б рішення про конфіскація і об'явилоб їх олігархами, підігнали б під це закон мамамія і "корабельна сосна" і справа в шляпі. То наговори. Ми не віримо, Володя чесний і пречесний, як його ДБР і СБУ з Генпрокуроркою, які прошманали всі підприємства Порошенка. То американці не ввели проти них санкції і проти Бені. Володя тут ні до чого.Так?
14.05.2022 10:00 Відповісти
Вони з цих підприємств отримують доход, а оскільки є росіянами, підпадають під дію фіскального законодавства наросії, це означає, що фінансують війну агресора в Україні і тероризм, що тут розбиратися ?
14.05.2022 10:01 Відповісти
" ... набула на території України активів критичної інфраструктури та інших комерційних об'єктів шляхом вчинення тих чи інших оборудок та махінацій".

Каких, нах, "оборудок та махінацій"? Это ГБР так, типа, шифранули взятки чиновникам и украинских соучредителей?
Дураку же понятно, что без мощной поддержки власти, никакие объекты "критической инфраструктуры" россияне никогда бы не получили. Особенно интересен этот процесс после 2014 г.
Вангую: ГБР "не обнаружит" ни взяточников, ни украинских соучредителей, ни лоббистов российских интересов.
"95 квартал" продолжается ...

14.05.2022 10:01 Відповісти
А обленерго хіба не парашенцям належать?
14.05.2022 10:02 Відповісти
бачите, що ні. Обленерго належать Коломойському, Фірташу, Медведчуку, Григоришину та іншим українським і російським "бізнесменам" і звичайно Володі, який з них має свою доляшку і підтримує, кришує їх від ДБРного рєкету.
14.05.2022 10:34 Відповісти
Я просто нагадаю події трирічної давнини: всі рашистські інформ помийки, всі рашистські колаборанти, всі рашистські блохери, вся ця мразота агітувала за преZEдента і ZE-каманду. Вже тоді було зрозуміло, що преZ із рейтингом 73% відроблятиме перед своїми рашистськими партнерами. Тому ми і побачили згодом: злив операції по вагнерівцям, провал оборонних замовлень 2020-21, розмінування чонгару та ін. Сподіваюсь довпойопи 73% вже наржалися
14.05.2022 10:03 Відповісти
Гінер корифан Ярославського. Недарма незадовго до вторгнення Сашко Ярославський терміново виїхав закордон, та аварія була тільки приводом для втечі.
14.05.2022 10:07 Відповісти
Навіщо перевіряти яким чином були куплені ці об'єкти якщо вже є закон про конфіскацію майна громадян рф. Тобто неважливо праведним чи неправедним шляхом. Навіщо марнувати час правоохоронних органів та наші гроші.
14.05.2022 10:10 Відповісти
рекомендую відео Дмитра Чекалкіна: Кого з росіян рятує Єрмак https://youtu.be/OAFPLwOGSEM https://youtu.be/OAFPLwOGSEM

14.05.2022 10:11 Відповісти
1000 раз везде призываю-ВЕСЬ энергосектор Украины должен быть национализирован и принадлежать украинцам.Посмотрите ст.13 Конституции Украины.На деле все олигархи,при любом президенте.воруют наше национальное благосостояние и заганяют украденное в оффшоры.
14.05.2022 10:12 Відповісти
...параллельно разобраться кто способствовал агрессорам взять эти предприятия в свое управление...
14.05.2022 10:14 Відповісти
Война в стране,а зелень юриспруденцией мается. Путлер же сказал,что Украины не существует. Значит и кацапского имущества в Украине не существует. Арестовать и конфисковать. А они выясняют чего-то там. Дебилы,блеать.
14.05.2022 10:14 Відповісти
Путлер знав, що казав. Він знає, що вся верхівка країни зрадники.
14.05.2022 10:25 Відповісти
І це тільки зараз...
14.05.2022 10:18 Відповісти
Ми зрадникам довірили "покарати" російських олігархів, які мають власність в Україні! Це анекдот! Невже не зрозуміло який буде результат?
14.05.2022 10:24 Відповісти
Гінер - це ще й PIN-банк
14.05.2022 10:26 Відповісти
АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки Джерело: https://biz.censor.net/n3272552
14.05.2022 10:30 Відповісти
Перевіряють для того, щоб не вийти на себе або на владу. І залежно від результату отримають або відкат, або триндюлей, потім роздадуть медалі учасникам, і на цьому все.
14.05.2022 10:39 Відповісти
Ни одно большое предприятие не было приватизировано законным путём
Все это знают -- особенно специалисты
Помусолят помусолят на том конец
И бедет клич сбрасуйтесь граждане на восстановление
А они денежки выведут /как в первые дни войны /
И ещё воспользуются компенсацией
У них есть юристы а простому гражданину-нужно будет
Не бегать по контора а отстраивать дом г
14.05.2022 10:42 Відповісти
А скільки їх ще є :"В Україні щонайменше суттєвою часткою фармацевтичного ринку управляє російський полковник Олег Аріфуллін. У його руках не лише постачання в українські лікарні, військові шпиталі, поліклініки, а й інформація про потреби у медикаментах.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/stopmedvedchuk-rosijskij-polkovnik-kontrolyue-levovu-chastku-rinku-likiv-v-ukraini-komu-platimo-za-pigulki-i-chomu-tse-nebezpechno.htm російський полковник контролює левову частку ринку ліків в Україні. Кому платимо за пігулки і чому це небезпечно
14.05.2022 10:42 Відповісти
Леонид Данилыч много чего подарил крысам рабZеи включая ЯО в 1994г...братаны...пля...
14.05.2022 10:42 Відповісти
Про обленерго...вже давно пора зробити конфіскат .
Ще з 2014 року !
14.05.2022 10:46 Відповісти
Ну, а если законно, то - холодец, шашлычки и новый выпуск кв95 для vip персон с той стороны.
14.05.2022 10:47 Відповісти
Ехвективні власники, млять!
14.05.2022 10:50 Відповісти
Чому,досі, нереквізовані???? Хто,з влади кришує Тероризм??
14.05.2022 10:54 Відповісти
А ничего так на минуточку, что крупнейший оператор мобильной связи под псевдонимом "Водафон" принадлежит на 100% "Вымпелкому" , который обеспечивает связью все государственные организации РФ, в том числе Кремль, армию и ФСБ?
14.05.2022 10:54 Відповісти
кацапи не повинні володіти нічим в Україні, все чим вони володіють, володіють незаконно, все конфіскувати і повернути народу України. Зробити так, щоб в кацапів даже не виникало бажання чимось володіти в Україні.
14.05.2022 11:03 Відповісти
Майно майном але треба перевіряти й людей які,в Україні,пов'язані з цими особами.Наприклад є такий Кіріл Куліков.Ходили слухи,що він бабаковський.Якщо згадати,що цей типок розповідав на медведчуківських та мураєвському ТВ каналах,то підстави так вважати - є.
14.05.2022 11:07 Відповісти
Давно пора, особливо енергетичний сектор
14.05.2022 11:32 Відповісти
Добазаряться з Банковою, жодних сумнівів немає. 70% української економіки досі під кацапами і ніхто навіть пальцем не поворухнув в цьому напрямку. Лише смішні закони, які ніхто не думає виконувати.
14.05.2022 12:55 Відповісти
Ну і якого біса все це не націоналізовано?
14.05.2022 13:37 Відповісти
А СИЛОВИКИ ЧТО СЕПАРЫ-КОРРУПЦИОНЕРЫ !?) НЕМЕДЛЕННАЯ И НЕГЛАСНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
15.05.2022 00:09 Відповісти
'чого чекали, ці хлопаки тривалий час спонсорували ЛіПениху, платили їй за любов до рашкостана. А ця інфа - просте окозамилювання, мовляв ми приймаємо міри. Вони все вирішили з Єлдаком і давно. Бо випливло, що Єрмак не сторонній для Альфа банку так само і до "лужніковських"
15.05.2022 02:43 Відповісти
 
 