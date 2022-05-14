Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,2 тис. осіб, 200 літаків, 163 гелікоптери, 1 218 танків і 2 934 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня загальні бойові втрати армії РФ перевищили 27 тис. солдатів і 5 тис. одиниць різноманітної техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що ліквідовано близько 27 200 осіб, причому 300 - за минулу добу, танків - 1 218 (+13) од., бойових броньованих машин - 2 934 (+34) од., артилерійських систем - 551 (+9) од., РСЗВ - 195 (+2) од., засоби ППО - 88 (+0) од., літаків - 200 (+0) од., гелікоптерів - 163 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6), крилаті ракети - 95 (+0), кораблі та катери - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од., спеціальна техніка - 42 (+1).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.

