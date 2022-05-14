УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3801 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 294 11

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,2 тис. осіб, 200 літаків, 163 гелікоптери, 1 218 танків і 2 934 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 травня загальні бойові втрати армії РФ перевищили 27 тис. солдатів і 5 тис. одиниць різноманітної техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що ліквідовано близько 27 200 осіб, причому 300 - за минулу добу, танків - 1 218 (+13) од., бойових броньованих машин - 2 934 (+34) од., артилерійських систем - 551 (+9) од., РСЗВ - 195 (+2) од., засоби ППО - 88 (+0) од., літаків - 200 (+0) од., гелікоптерів - 163 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6), крилаті ракети - 95 (+0), кораблі та катери - 13 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од., спеціальна техніка - 42 (+1).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кладовище знищеної на підступах до Ніжина техніки окупантів. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 27,2 тис. осіб, 200 літаків, 163 гелікоптери, 1 218 танків і 2 934 броньовані машини 01

Автор: 

армія рф (18793) Генштаб ЗС (7301) знищення (8296) втрати (4578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
14.05.2022 10:07 Відповісти
+8
Технаря розбуди в ночі він йще скаже скільки літаків "долеталося" , скільки танків "відкинули башню" ...
Й головне , что потійно забувають -- скільки мацьковскьских генералів "забаранили" ...
показати весь коментар
14.05.2022 10:39 Відповісти
+5
200 масалетов... так єто всьо осьтался...один Су=57 болше на рабZeе нету летунов...
показати весь коментар
14.05.2022 10:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2022 10:07 Відповісти
Технаря розбуди в ночі він йще скаже скільки літаків "долеталося" , скільки танків "відкинули башню" ...
Й головне , что потійно забувають -- скільки мацьковскьских генералів "забаранили" ...
показати весь коментар
14.05.2022 10:39 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 10:19 Відповісти
200 масалетов... так єто всьо осьтался...один Су=57 болше на рабZeе нету летунов...
показати весь коментар
14.05.2022 10:36 Відповісти
Есть еще один. Последняя надежда фюрера. Checkmate называется (беречь от сырости и подальше от нагревательных приборов) ✈️
показати весь коментар
14.05.2022 18:21 Відповісти
І це ще тільки початок , так як кремлівський вилупок , війну нам ще не об'явив , а тільки збирається
показати весь коментар
14.05.2022 10:52 Відповісти
Пожалуйста, сообщите, а сколько погибло наших людей, самолётов, вертолётов и т.д.,
наши общие потери. Это тоже нужно знать для сравнения.
показати весь коментар
14.05.2022 12:11 Відповісти
Нет, провокатор, не нужно. Именно для того, что бы такая провокаторская мразь ИПСО свое не распространяло среди гражданских.
показати весь коментар
14.05.2022 12:50 Відповісти
твои немцы уже бы давно сдались...\даже без потерь...\
показати весь коментар
14.05.2022 19:20 Відповісти
путін схоже нв су-57 пересів шо у небі нема втрат
показати весь коментар
14.05.2022 18:34 Відповісти
урааа...,щоб всі кацапи виздихали...а ми дуже постараємся...
показати весь коментар
15.05.2022 10:28 Відповісти
 
 