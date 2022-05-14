Ситуація в регіонах: бої в Запорізькій області, обстріли Миколаєва з РСЗО, Херсонщини з "Градів", Дніпропетровщини з "Ураганів", - звіти ОВА

Уночі 14 травня російські окупанти обстрілювали Харків та область, Миколаїв, Херсонщину та Донбас, у Запорізькій області тривають бої по всій лінії фронту, також гаряче на Ізюмському напрямку.

Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 14 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Київській та Полтавській областях.

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з "Ураганів" Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вікна і на подвір’ях лежать касетні боєприпаси. Люди чекають відповідні служби.

Запорізька область: в обласному центрі вночі було тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Вночі було чутно роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя. Ситуація в області стабільна та прогнозована.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині за добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів та вбили 1 мирного жителя. ФОТОрепортаж

Харківська область. У Харкові ніч минула із поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. 1 постраждалий в Чугуївському районі. Ідуть бої на Ізюмському напрямку.

Луганщина: за добу було три десятки артобстрілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгарячіше було у Сєвєродонецьку. Загиблих немає.

Донеччина: стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту: Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар. Авдіївка внаслідок нічного обстрілу знеструмлена.

На Херсонщині російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів, а також стріляють з території області по сусідніх регіонах. 13 травня військові РФ з "Градів" обстріляли колони авто з людьми, які евакуювалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей. Стабільно критична ситуація у селах Високопільської, Великоолександрівської, Станіславської, Калинівської та Нововоронцовської ТГ.

Миколаївщина: ввечері Миколаїв росіяни обстріляли з РСЗО, внаслідок чого було пошкоджене складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих з’ясовується.