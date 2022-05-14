УКР
Через ворожі обстріли знеструмлено 72 населені пункти у Запорізькій області, - ОВА

У Запорізькій області через активні бойові дії зафіксовано проблеми з електропостачанням. Станом на ранок 14 травня знеструмлено 72 населені пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

Зазначається, що через пошкодження ліній без світла залишилися 21 219 абонентів. Вчора фахівці відновили електропостачання у селах Новопокровка та Чистопілля Пологівського району (290 абонентів).

Крім того, через ворожі обстріли та захоплення окупантами територій Запорізької області газопостачання відсутнє у 88 населених пунктах (69 975 абонентів). Через пошкодження магістрального газопроводу у Донецькій області виникли проблеми з газом у Бердянському та Мелітопольському районах.

Наразі відновлення комунальних комунікацій тривають, проте роботи ускладнюються активними бойовими діями.

Дивіться також: Окупанти обстріляли мирне населення Запорізької області. Зруйновані будинки. Є поранені. ФОТОрепортаж

