Військове керівництво Києва розробило план оборони на випадок повторного наступу, - Корнійчук

Безпосередньої загрози Києву сьогодні немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок найгіршого сценарію - повторного наступу ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але з огляду на те, що столиця – це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ", - сказав Корнійчук.

За його словами, на випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва, врахувавши усі недоліки й прорахунки під час такого наступу на початку війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області змінюють час комендантської години, транспорт працюватиме довше

"Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. В цьому плані передбачено форми й способи дій військ, а також підготовки інфраструктури. В тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста", - зазначив Корнійчук, не вдаючись у подробиці через військову таємницю.

Нагадаємо, понад місяць окремі частини Київської області перебували в окупації. На початку квітня їх повністю звільнили від російських загарбників.