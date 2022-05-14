УКР
Військове керівництво Києва розробило план оборони на випадок повторного наступу, - Корнійчук

Безпосередньої загрози Києву сьогодні немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок найгіршого сценарію - повторного наступу ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але з огляду на те, що столиця – це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ", - сказав Корнійчук.

За його словами, на випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва, врахувавши усі недоліки й прорахунки під час такого наступу на початку війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області змінюють час комендантської години, транспорт працюватиме довше

"Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. В цьому плані передбачено форми й способи дій військ, а також підготовки інфраструктури. В тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста", - зазначив Корнійчук, не вдаючись у подробиці через військову таємницю.

Нагадаємо, понад місяць окремі частини Київської області перебували в окупації. На початку квітня їх повністю звільнили від російських загарбників.

Топ коментарі
+19
К 24 февраля планов они не хотели сделать?
показати весь коментар
14.05.2022 11:22 Відповісти
+13
Да не в городе , а на границе уже нужно оборону ставить, с белорусью
показати весь коментар
14.05.2022 11:24 Відповісти
+9
Краще спланувати похід на шашлики , а не підготовка до війни
показати весь коментар
14.05.2022 11:26 Відповісти
Зелебени даже Чонгар разминировали, так хотели в очи заглянуть...
показати весь коментар
14.05.2022 11:36 Відповісти
Так то воно так, але тоді на кордонах по основним напрямкам доведеться будувати щось на зразок фортець. Які і будуть захищати, не даючи просуватися в глибину.
показати весь коментар
14.05.2022 12:23 Відповісти
Мангалы для шашлыков?
показати весь коментар
14.05.2022 11:25 Відповісти
Полтавського мера треба до Києва звозити,на курси підвищення кваліфікації, бо вже положили болта на підготовку до нападу,все вже війна закінчилась,а може для деякої категорії задьноприводних вона й не починалася
показати весь коментар
14.05.2022 11:28 Відповісти
Кто туда сейчас сунется? Даже у орков пару извилин есть.
показати весь коментар
14.05.2022 11:28 Відповісти
Нету у них извилин как показывает практика. Иначе они бы такого не творили. Орки за те деньги которые тратят на уничтожение украинцев и других народов могли бы все в золоте ходить и икру жрать ведрами.
показати весь коментар
14.05.2022 11:49 Відповісти
Тобто частині військових тупо нема чим зайнятися там в Києві і вони виправдовують свою зарплату тупими планами? Київ не є стратегічним напрямком для України від слова взагалі! Для рашистів він також лише ідеологічний напрямок! Стратегічно НАДважливим напрямком є лише південь і моря!!!! Корнійчук бери своїх бійців і на Херсон!!! Заїбали ігнорувати херсонську область!!!!!
показати весь коментар
14.05.2022 11:36 Відповісти
Як на мене там повинні залишитися лише сили які займаються будівництвом укріплень різних видів. Є американська розвідка, наші безпілотники. Наскільки я розумію за кордоном не має сил що здатні кудись вторгнуться і це не коробка сірників яку можна легко кудись перекинути чи заховати.
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
Киев - столица. Взял Киев - взял всю Украину. Столица должна быть защищена так, что бы комар не подлетел! Только обороной Киева надо было заниматься до 24 февраля, когда все орали, что будет нападение, а не раздупляться после Бучи и Гостомеля.
Но да, лучше поздно, чем никогда.
показати весь коментар
14.05.2022 12:18 Відповісти
Перекопать дороги на Рашку и Беларашку и пустить туда русла рек. Или вы еще надеетесь что мы будем ездить к рашистам дружить?
показати весь коментар
14.05.2022 11:46 Відповісти
Закрывайте уже ваши КПП на границе с рашистами, в ближайшие 50 лет они уже не понадобятся. И перерывайте дороги большими рвами с водой, а так же заваливайте дороги деревьями. Как показывает практика, минные поля очень быстро разминируются специальной техникой, а вот завалы из деревьев вперемешку с ж/б блоками не просто разобрать
показати весь коментар
14.05.2022 12:09 Відповісти
Реальний план - вщент зруйнувати шляхи до кордонів Росії та білорусі. Колони вже не зайдуть, як раніше.
показати весь коментар
14.05.2022 12:30 Відповісти
 
 