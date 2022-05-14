УКР
Ведемо перемовини щодо першочергової евакуації із "Азовсталі" важкопоранених та медиків. Це 60 осіб, - Верещук

Україна наразі веде перемовини про першочергову евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону попри оточення військами РФ.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Раніше вона наголосила, що перемовини з РФ щодо евакуації із "Азовсталі" ідуть складно.

"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", — повідомила Верещук.

Читайте також: Переговори з Росією щодо "Азовсталі" дуже складні, результат може не задовольнити всіх, але наше завдання витягнути всіх живими, - Верещук

+8
Знаємо. Спеціалістка по шатлах...
14.05.2022 11:41 Відповісти
+6
Вот, когда договоришься, тогда и объявляй. Телятко в срац1, а вона його вже р1же. **** хитрожопая. А за Херсон ответишь, не надейся, что проскочишь.
14.05.2022 12:26 Відповісти
+2
Сьодні бачив цю сучку в районі Ново-білич в шикарному мерседесі"кубик"
14.05.2022 12:24 Відповісти
А медиков зачем эвакуировать? Там же пекло продолжается. Хотя если это женщины то да.
14.05.2022 11:34 Відповісти
Схоже що все рівно робити вони вже нічого не можуть...
14.05.2022 11:46 Відповісти
Вона не знає,бо переговори не вона веде,а військові. Так вчора німці прокоментували Маріуполь, її прізвище не прозвучало, інші
14.05.2022 12:05 Відповісти
Дай Бог, щов все вийшло
14.05.2022 11:42 Відповісти
Зелень цю інформацію не чує і чути не хоче.
14.05.2022 11:50 Відповісти
а стало быть и их избиратели. хватит перекладывать ответственность на каких то зеленых. кто за них голосовал? вот они и несут ответственность за их действия
14.05.2022 12:13 Відповісти
В бункерах про таке не розкажуть, та й гроші на нове велике будівництво треба вже комусь освоювати.
14.05.2022 12:13 Відповісти
"****" ти верещук - кацапська "****"!!!
14.05.2022 15:12 Відповісти
про медиків, мені особисто, щось незрозуміло... їх функція виконана? чи відмовляються лікувати ранених? чому їх вивозити в першу чергу? хто розуміє? поясніть.
14.05.2022 16:10 Відповісти
Потрібні полоненні для обміну особливо кадирівці.
14.05.2022 17:07 Відповісти
 
 