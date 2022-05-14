Ведемо перемовини щодо першочергової евакуації із "Азовсталі" важкопоранених та медиків. Це 60 осіб, - Верещук
Україна наразі веде перемовини про першочергову евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі, де українські військові понад два місяці продовжують тримати оборону попри оточення військами РФ.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Раніше вона наголосила, що перемовини з РФ щодо евакуації із "Азовсталі" ідуть складно.
"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", — повідомила Верещук.
