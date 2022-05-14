Верховний Суд в кейсі жомової ями Киви забетонував механізм цивільної конфіскації статків чиновників, які вони не можуть пояснити, - Шабунін
Верховний Суд забетонував механізм цивільної конфіскації чиновницьких статків (які ті не можуть пояснити).
Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Зроблено це в кейсі жомової ями Іллі Киви.
Своїм рішенням ВС зафіксував позитивну практику антикорупційного суду. Це означає, що таких рішень буде більше.
На Заході цивільна конфіскація є одним з найефективніших інструментів боротьби з ТОП-корупцією.
Оскільки це НЕ кримінальний процес, то стандарт доказування тут нижчий. А значить застосовувати інтструмент - значно легше.
Наголошу, що застосування такої конфіскації НЕ заважає переслідувати корупціонерів через процес кримінальний.
Центр Протидії Корупції кілька років адвокатував запровадження цивільної конфіскації в Україні", - пояснив Шабунін.
А своих не тронут,волчья стая.
Закид не зараховано ...
Мо процес піде.
Треба просто написати: це харашо, чи ніт!
Тобто зараз коли одні вмирають в окопах інші падли хочуть залишити собі схематози для збагачення і уникнення покарання за корупційні злочини...
Коррупціонерів, суддів які захищають корупційні схеми потрібно розстрілювати!!!
погодьтесь, смішно ж ...