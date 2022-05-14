УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3911 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з корупцією
9 552 34

Верховний Суд в кейсі жомової ями Киви забетонував механізм цивільної конфіскації статків чиновників, які вони не можуть пояснити, - Шабунін

гроші

Верховний Суд забетонував механізм цивільної конфіскації чиновницьких статків (які ті не можуть пояснити).

Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зроблено це в кейсі жомової ями Іллі Киви.

Своїм рішенням ВС зафіксував позитивну практику антикорупційного суду. Це означає, що таких рішень буде більше.

На Заході цивільна конфіскація є одним з найефективніших інструментів боротьби з ТОП-корупцією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі прийняття Радою пропозицій президента законопроєкт про конфіскацію майна підсанкційних росіян стане кращим, - Шабунін

Оскільки це НЕ кримінальний процес, то стандарт доказування тут нижчий. А значить застосовувати інтструмент - значно легше.

Наголошу, що застосування такої конфіскації НЕ заважає переслідувати корупціонерів через процес кримінальний.

Центр Протидії Корупції кілька років адвокатував запровадження цивільної конфіскації в Україні", - пояснив Шабунін.

Верховний Суд в кейсі жомової ями Киви забетонував механізм цивільної конфіскації статків чиновників, які вони не можуть пояснити, - Шабунін 01

Автор: 

Верховний Суд (1204) конфіскація (898) корупція (4795) Шабунін Віталій (614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Нет,будут отбирать только у избраных.
А своих не тронут,волчья стая.
показати весь коментар
14.05.2022 11:56 Відповісти
+11
Виходить, тепер можна заарештувати і передати в державу скарби"печерської квартири" брата судді Вовка., чи Вовки вже пояснили звідки ті скарби
показати весь коментар
14.05.2022 11:51 Відповісти
+11
А що робити з багатомільйонними статками держслужбовців, які все життя працювали на держслужбі?
показати весь коментар
14.05.2022 11:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ироды!
показати весь коментар
14.05.2022 11:44 Відповісти
війна війною а корупція по розкладу.
показати весь коментар
14.05.2022 11:49 Відповісти
Виходить, тепер можна заарештувати і передати в державу скарби"печерської квартири" брата судді Вовка., чи Вовки вже пояснили звідки ті скарби
показати весь коментар
14.05.2022 11:51 Відповісти
Нет,будут отбирать только у избраных.
А своих не тронут,волчья стая.
показати весь коментар
14.05.2022 11:56 Відповісти
Зеленський також не може пояяснити звідки в ньго десяток квартир.
показати весь коментар
14.05.2022 12:03 Відповісти
Да зарыть этого лысого неандертальца в красных труселях в его же жомовой яме и все дела. Неудачно поскользнулся на следственном эксперименте.
показати весь коментар
14.05.2022 11:52 Відповісти
А що робити з його покровителем аваковим?
показати весь коментар
14.05.2022 13:24 Відповісти
А що робити з багатомільйонними статками держслужбовців, які все життя працювали на держслужбі?
показати весь коментар
14.05.2022 11:58 Відповісти
Це ви про Порошенка?
показати весь коментар
14.05.2022 12:01 Відповісти
Порошенко усе життя не працював на держслужбі.

Закид не зараховано ...
показати весь коментар
14.05.2022 12:03 Відповісти
Та ні. Порошенко чесно заробив свої мільярди.
показати весь коментар
14.05.2022 12:13 Відповісти
було аж 1,8 ... вже нема, може 0,7-0,5 залишилось ...
показати весь коментар
14.05.2022 19:57 Відповісти
вафел, о чём ты?
показати весь коментар
14.05.2022 12:17 Відповісти
Понять и простить!
показати весь коментар
14.05.2022 12:01 Відповісти
Верховный суд в одном кейсе с коррупцией властьимущих
показати весь коментар
14.05.2022 11:59 Відповісти
ВС створив прецендент. Це ж не райсуд, при усій повазі.
Мо процес піде.
показати весь коментар
14.05.2022 12:04 Відповісти
У добру путь ...
показати весь коментар
14.05.2022 12:02 Відповісти
Шабунін у своєму стилі: треба висловитися так, щоб ніхто нічого не пойняв!
Треба просто написати: це харашо, чи ніт!
показати весь коментар
14.05.2022 12:02 Відповісти
Юля, це добре. Нарешті.
показати весь коментар
14.05.2022 13:43 Відповісти
Якщо у вас особисті проблеми з сприйняттям інформації - не кажіть про "ніхто нічого". У мене навіть кішка зрозуміла: про що мова.
показати весь коментар
14.05.2022 14:07 Відповісти
"В кейсі ями суд забетонував механізм". Шо може буде непонятно в цій юридично грамотній трактовці. Яма маленька, кейс великий, суд забетонував механізм разом з ямою в кейсі.
показати весь коментар
14.05.2022 17:13 Відповісти
+5
показати весь коментар
14.05.2022 19:59 Відповісти
Гандони)) корупція вбиває українську націю не гірше ніж війська РФ, на скільки скоротилось населення кураїни від початку незалежності...
Тобто зараз коли одні вмирають в окопах інші падли хочуть залишити собі схематози для збагачення і уникнення покарання за корупційні злочини...
Коррупціонерів, суддів які захищають корупційні схеми потрібно розстрілювати!!!
показати весь коментар
14.05.2022 12:04 Відповісти
Тут в Україну в зв'язку з війною такі гроші і мат. ціності заходять як допомога , декілька щорічних бюджетів мирного часу, то як на цьому всьому та трохи не заробити, самому собі рубати можливості?
показати весь коментар
14.05.2022 12:12 Відповісти
там досі ще портновщина діє....
показати весь коментар
14.05.2022 12:19 Відповісти
Виталик, за то без барыги!
показати весь коментар
14.05.2022 12:11 Відповісти
Нікого і нічого вони не бояться. Країна зазнає страшних репутаційних наслідків.
показати весь коментар
14.05.2022 12:16 Відповісти
Так написали що й не зрозумієш --- забетонував -- це заблокував, чи забетонував --- це укріпив..
показати весь коментар
14.05.2022 12:21 Відповісти
Забетонував, тобто зафіксував (закріпив). Щоб зрозуміти, читайте всю статтю, а не тільки заголовок.
показати весь коментар
14.05.2022 13:29 Відповісти
"Верховний Суд в кейсі жомової ями Киви забетонував механізм ..."
погодьтесь, смішно ж ...
показати весь коментар
14.05.2022 20:02 Відповісти
Як так: яма вже є, а киви досi нема? Кивi - яму!
показати весь коментар
14.05.2022 12:44 Відповісти
Але ніхто не зможе відмовити корупціонерам у судовому позові на такі рішення, а там завжди знайдеться якийсь окружний суд та якась волчара, що за процент поверне усе назад.
показати весь коментар
14.05.2022 13:00 Відповісти
Процес почався. Треба було, щоб Путин напав.
показати весь коментар
14.05.2022 13:44 Відповісти
Велика шана та подяка пану Віталію за наполегливу працю на користь держави та суспільства.
показати весь коментар
14.05.2022 14:10 Відповісти
 
 