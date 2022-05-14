Верховний Суд в кейсі жомової ями Киви забетонував механізм цивільної конфіскації статків чиновників, які вони не можуть пояснити, - Шабунін

Верховний Суд забетонував механізм цивільної конфіскації чиновницьких статків (які ті не можуть пояснити).

Про це повідомляє у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зроблено це в кейсі жомової ями Іллі Киви.

Своїм рішенням ВС зафіксував позитивну практику антикорупційного суду. Це означає, що таких рішень буде більше.

На Заході цивільна конфіскація є одним з найефективніших інструментів боротьби з ТОП-корупцією.

Оскільки це НЕ кримінальний процес, то стандарт доказування тут нижчий. А значить застосовувати інтструмент - значно легше.

Наголошу, що застосування такої конфіскації НЕ заважає переслідувати корупціонерів через процес кримінальний.

Центр Протидії Корупції кілька років адвокатував запровадження цивільної конфіскації в Україні", - пояснив Шабунін.