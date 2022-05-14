Сьогодні зранку з боку РФ обстріляно населений пункт на Чернігівщині. Зафіксовано 8 вибухів, - ОК "Північ"

Сьогодні зранку з боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета).

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

