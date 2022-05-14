УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3867 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 512 2

Сьогодні зранку з боку РФ обстріляно населений пункт на Чернігівщині. Зафіксовано 8 вибухів, - ОК "Північ"

чернігівщина,новоселівка

Сьогодні зранку з боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета).

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18793) обстріл (31008) росія (67935) Чернігівщина (1585)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію, що це б"ють саме по розташуванню підрозділів військ прикриття кордону І б"ють по "наводці" - "сук" у нас ще достатньо Єдине вирішення проблеми - зариваться в землю А будівництво застав прикордонних починать з риття котлованів для будівництва підземних бункерів з залізобетонними перекриттями Взагалі (на мою думку) - будівлю застави слід робить над ДОТом Хоча-б одноповерховим Перший (напівпідвальний) поверх - ДОТ, а на другому вже безпосередньо будівля застави І обов"язково - з підземним колодязем В мирний час ДОТ може використовуваться як складське приміщення, а в воєнне - як вогнева точка Так робили чехословаки перед ІІ Світовою Не їх вина, а їх біда, що їх у Мюнхені зрадили А от німці в 45-му ці будівлі застав непогано використовували для оборони - там же ДОТ з можливістю кругової оборони!
показати весь коментар
14.05.2022 12:05 Відповісти
треба задати питання італійцям і хто там ще був проти того щоб Україна стріляла по території расєі
питання європейцям що робити якщо обстріли з расєї?
показати весь коментар
14.05.2022 12:52 Відповісти
 
 