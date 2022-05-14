Сьогодні зранку з боку РФ обстріляно населений пункт на Чернігівщині. Зафіксовано 8 вибухів, - ОК "Північ"
Сьогодні зранку з боку РФ окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, близько 06:30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (приходів, попередньо - з міномета).
"Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
питання європейцям що робити якщо обстріли з расєї?