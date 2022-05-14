УКР
Шольц не побачив змін у позиції Путіна після двох з половиною місяців повномасштабної війни: "Росія загнала себе в драматичну ситуацію"

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, не побачив змін у його позиції.

Про це він розповів в інтерв’ю порталу t-online, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ні" - сказав Шольц. Відповідаючи на запитання, чи помітив він зміни в позиції Путіна під час п’ятничної телефонної розмови.

"Зрозуміло одне: Росія не досягла жодної з цілей війни, згаданих на початку. Україна не завойована, але захищається з великою майстерністю, мужністю та самопожертвою. НАТО не відійшов, а фактично збільшив свої сили на східному фланзі Альянсу. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Альянс стане ще міцнішим. Самі російські військові зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десятиліття кампанії Радянського Союзу в Афганістані", - додав канцлер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц зателефонував Путіну, щоб пояснити, що в Києві немає нацистів і закликав припинити вогонь

За його словами, Путіну поступово має стати зрозуміло, що єдиний вихід із цієї ситуації – домовитися з Україною.

Шольц поки не знає, чи сприймає Путін західні аргументи про шкоду санкцій для самої Росії.

"У будь-якому разі, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент Росії повинен розуміти, що здатність його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблокована, доки не настане справжній мир", - констатував Шольц.

путін володимир (24841) санкції (12761) Шольц Олаф (1142)
+14
Справді. Що ви їм в ср...ку заглядаєте: є зміни-нема змін. Коли ми її роз...бем, тоді Шольц спокійно прийдеш роздивишся, навіть палічкою зможеш поковиряти.
14.05.2022 12:23 Відповісти
+13
Шольц, ты ему в очко посмотри "в поисках там мира". Мир не найдёшь, а глистов- точно.
14.05.2022 12:18 Відповісти
+5
пуйло, це тупий баран, вперся рогами, й думає що та стіна йому під силу... міняє свою думку лише тоді, коли поміж ріг або по хребту потужно отримає...
14.05.2022 12:29 Відповісти
Шольц, ты ему в очко посмотри "в поисках там мира". Мир не найдёшь, а глистов- точно.
14.05.2022 12:18 Відповісти
В какое из двух русского кентавра?
14.05.2022 13:19 Відповісти
чмольц--ти вже просто за**бав своїм ротовим поносом...
14.05.2022 13:52 Відповісти
Справді. Що ви їм в ср...ку заглядаєте: є зміни-нема змін. Коли ми її роз...бем, тоді Шольц спокійно прийдеш роздивишся, навіть палічкою зможеш поковиряти.
14.05.2022 12:23 Відповісти
🤣🤣🤣
14.05.2022 12:32 Відповісти
Шольц страждає мазохізмом
14.05.2022 12:26 Відповісти
Шольц:
- Валодя, а как же сєвєрная труба?! Астєпєнісь!
14.05.2022 12:48 Відповісти
2,5 місяці?Шольц, гдє ти бил еті 8 лєт?
14.05.2022 12:27 Відповісти
Шольц четко по полочкам разложил, что кацапам крышка☝. И чем дальше там хуже❗
14.05.2022 13:06 Відповісти
пуйло, це тупий баран, вперся рогами, й думає що та стіна йому під силу... міняє свою думку лише тоді, коли поміж ріг або по хребту потужно отримає...
14.05.2022 12:29 Відповісти
А кто ему, хоть когда-нибудь давал по рогам? Отож.
14.05.2022 12:52 Відповісти
шлюхольц - це спора-яйцеклітина шмеркель, яку вилучили й штучно в пробірці виростили, і воно Живе, й виконує всі забаганки і програму своєї вегетативної матки
14.05.2022 12:30 Відповісти
нехай би він розшифрував, що як він розуміє терміни "***** ... єдиний вихід із цієї ситуації - домовитися з Україною"; "доки не настане справжній мир"
Бо таке враження, що чомусь вони, фріци та жабоїди, намагаються нас помирити з ****** за рахунок окупованих територій України - Криму та Донбасу, і не тільки.
14.05.2022 12:33 Відповісти
Да и хрен с паРашей - что вы все так за нее беспокоитесь? Одичалое стадо обнести 20-ти метровым забором и забыть о нем, до тех пор, пока не отдадут ЯО в обмен на жратву.
14.05.2022 12:34 Відповісти
14.05.2022 12:34 Відповісти
Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
14.05.2022 12:35 Відповісти
танки давай, обиженная ливерная колбаса !
14.05.2022 12:36 Відповісти
Эти Шольцы и Макароны реально ******* ребята ,у них мозгов вообще НЕТ !
14.05.2022 12:38 Відповісти
интересы, заменяют им и мозг и совесть. не ценности а цена. "европейцы".
14.05.2022 13:33 Відповісти
Ще один розпатякався, як два Буданових з Арестовичем. Тобі нема чим зайнятися, Шольце? Береш ведра - і носиш газ з Катару до Німеччини, можеш Меркель із собою прихопити. І не забудь перекрити соц.допомогу Орбану, бо в нього вже морда в двері не пролазить.
14.05.2022 12:39 Відповісти
Геополитическая катастрофа 20 века сделала рабZею путлера инвалидами навечно....
14.05.2022 12:40 Відповісти
х!йлу пофіг що там на расєї і яка ситуація, у нього в бункері все добре,

за словами шольца расєя в драматичній ситуації а в якій тоді ситуації Україна?

даєш вже зброю чи далі будеш баварською ковбасою чи як там правильно
14.05.2022 12:45 Відповісти
Да потому что невменяемый шизоид, который "не привык отступать". Из-за одного ********, раха себя загоняет в задницу, а то и вообще развалится к чертям. В другой бы стране такого "руководителя" уже бы сместили и судили. Столько вреда принести своей же стране и враг бы не смог.
14.05.2022 12:50 Відповісти
Ну это же хорошо! В. В. Хууйло разваливает россию качественно, с гарантией. Так, чтобы уже никогда не оправилась. Вклад В.В. Хууйла в становление Украинской Идеи и в разрушение россии трудно переоценить.
14.05.2022 12:56 Відповісти
росія Німеччину і Францію загнала в "драматичну ситуацію".
Україну в трагічну.
Поки існуватиме, доти ситуація для нас на краще не зміниться.
14.05.2022 12:55 Відповісти
Ещё один грёбаный телефонист
14.05.2022 12:57 Відповісти
как они бедные переживают за "лицо" путина
14.05.2022 13:08 Відповісти
"У будь-якому випадку, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Джерело:

Мало того , продовжуючи війну - заганяє себе все далі і далі . .
Рано чи пізно , визнати свою поразку , кацапні всеодно доведеться . Бо вона воює з Україною , а опосередковано і - з блоком НАТО теж , для якого тепер діло честі і престижу - підтримувати Україну будь що . НАТО тепер вже не може - просто взяти і відступити . Бо це буде важезна поразка блоку , а фактично - крах .
НАТО апріорі не може програти , бо НАТО це інший рівень ,, це передове озброєння , передові технології , величезні фінанси , політичний вплив та інше . А армія паРаші це лише велика купа старого , все біль іржавіючого залізяччя , яке ще в змозі їздити і стріляти . ПаРаша не зможе виграти , навіть якщо надумає використати проти України ЯЗ . Бо це для неї означатиме повну міжнародну ізоляцію ,, і швидке повернення , навіть не на 30 років назад , а взагалі - у печерний вік . Це для них буде - Піррова перемога , з важезними наслідками . А у випадку удару ЯЗ по НАТО - згорить до тла і сама . Тобто - побьєди всеодно не буде . Ніяк .. В підсумку , рано чи пізно , ***** буде проклятий кацапами , як - царь який просрав - ФСЬО . !! .
14.05.2022 13:11 Відповісти
чітко. вичерпно.
14.05.2022 13:38 Відповісти
У Шольца горе - Россия в драматической ситуации. А Украина где, в шоколаде? От же скотина, такая же как и Макрон.
14.05.2022 13:26 Відповісти
Росія в драматичну ситуацію загналася. Поки що. Трагична для неї на підході.
14.05.2022 13:34 Відповісти
Путин не просто не изменил позиции, это убаюкивание. Путин ПЛАНИРУЕТ выиграть затяжную войну. Это должны знать во всем мире и это работа МЗС и Зеленского
14.05.2022 13:38 Відповісти
Коли усіляки Макрони . Шольци в чергове пропонують Україні припинити супротив і замиритися з Путіним , для збереження його рожі перед власним бидлом) поступаючись нашою Богом даною Землею, хочеться їм сказати таке: Шановні , а чому би вам не віддати Путіну Шампань, чи наприклад Баварію, чи інший шматок вашої землі, не хочете... так отож і не**й дзвонити бункерному деду)))) і ставити нам умови), ми більше не груша для биття, і ідіть усі за рузьге корабликом)
14.05.2022 13:53 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
14.05.2022 14:04 Відповісти
Олафу импичмент
14.05.2022 14:22 Відповісти
при вашем согласованном решении они и начали эту войну с запуска первого потока в обход.
14.05.2022 15:07 Відповісти
 
 