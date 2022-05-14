Шольц не побачив змін у позиції Путіна після двох з половиною місяців повномасштабної війни: "Росія загнала себе в драматичну ситуацію"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, не побачив змін у його позиції.
Про це він розповів в інтерв’ю порталу t-online, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ні" - сказав Шольц. Відповідаючи на запитання, чи помітив він зміни в позиції Путіна під час п’ятничної телефонної розмови.
"Зрозуміло одне: Росія не досягла жодної з цілей війни, згаданих на початку. Україна не завойована, але захищається з великою майстерністю, мужністю та самопожертвою. НАТО не відійшов, а фактично збільшив свої сили на східному фланзі Альянсу. А коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Альянс стане ще міцнішим. Самі російські військові зазнали значних втрат, набагато більших, ніж за десятиліття кампанії Радянського Союзу в Афганістані", - додав канцлер.
За його словами, Путіну поступово має стати зрозуміло, що єдиний вихід із цієї ситуації – домовитися з Україною.
Шольц поки не знає, чи сприймає Путін західні аргументи про шкоду санкцій для самої Росії.
"У будь-якому разі, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент Росії повинен розуміти, що здатність його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблокована, доки не настане справжній мир", - констатував Шольц.
- Валодя, а как же сєвєрная труба?! Астєпєнісь!
Бо таке враження, що чомусь вони, фріци та жабоїди, намагаються нас помирити з ****** за рахунок окупованих територій України - Криму та Донбасу, і не тільки.
Це дитя бабуїна
за словами шольца расєя в драматичній ситуації а в якій тоді ситуації Україна?
даєш вже зброю чи далі будеш баварською ковбасою чи як там правильно
Україну в трагічну.
Поки існуватиме, доти ситуація для нас на краще не зміниться.
Мало того , продовжуючи війну - заганяє себе все далі і далі . .
Рано чи пізно , визнати свою поразку , кацапні всеодно доведеться . Бо вона воює з Україною , а опосередковано і - з блоком НАТО теж , для якого тепер діло честі і престижу - підтримувати Україну будь що . НАТО тепер вже не може - просто взяти і відступити . Бо це буде важезна поразка блоку , а фактично - крах .
НАТО апріорі не може програти , бо НАТО це інший рівень ,, це передове озброєння , передові технології , величезні фінанси , політичний вплив та інше . А армія паРаші це лише велика купа старого , все біль іржавіючого залізяччя , яке ще в змозі їздити і стріляти . ПаРаша не зможе виграти , навіть якщо надумає використати проти України ЯЗ . Бо це для неї означатиме повну міжнародну ізоляцію ,, і швидке повернення , навіть не на 30 років назад , а взагалі - у печерний вік . Це для них буде - Піррова перемога , з важезними наслідками . А у випадку удару ЯЗ по НАТО - згорить до тла і сама . Тобто - побьєди всеодно не буде . Ніяк .. В підсумку , рано чи пізно , ***** буде проклятий кацапами , як - царь який просрав - ФСЬО . !! .