Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову. Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, там ЗСУ перейшли в контрнаступ, - Синєгубов

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші населені пункти Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано.

"Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

"Наші Збройні сили відтісняють ворога і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все - подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення.

"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог на деяких напрямках відступає", - зазначив Синєгубов у відеозверненні.

