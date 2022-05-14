УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10004 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 036 5

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову. Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок, там ЗСУ перейшли в контрнаступ, - Синєгубов

ізюм

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші населені пункти Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано.

"Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

"Наші Збройні сили відтісняють ворога і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все - подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення.

"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли в контрнаступ. Ворог на деяких напрямках відступає", - зазначив Синєгубов у відеозверненні.

Також читайте: Сили оборони України переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках, - Залужний

Автор: 

Харків (5875) Харківщина (6054) бойові дії (4669) ЗСУ (7939) Синєгубов Олег (864)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи дрьобані не відступають , а тікають так , що тільки п'ятками ZZігують
показати весь коментар
14.05.2022 12:34 Відповісти
Раздавить кацапских гнид наш СВЯТОЙ ДОЛГ !
показати весь коментар
14.05.2022 12:37 Відповісти
Подробности наступления не публикуются, что вполне понятно. Информацию можно найти у зарубежных аналитиков.
показати весь коментар
14.05.2022 12:47 Відповісти
 
 