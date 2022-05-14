На Одещині посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму з невизнаним Придністров'ям
У прикордонних районах Одеської області проводяться додаткові фільтраційні заходи.
Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування на територію Молдови правоохоронці проводять додаткові фільтраційні заходи", - сказав Назаров. Військові просять ставитися до посилених заходів безпеки з розумінням і враховувати інтенсивність проходження на пропускних пунктах.
