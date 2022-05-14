УКР
На Одещині посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму з невизнаним Придністров'ям

У прикордонних районах Одеської області проводяться додаткові фільтраційні заходи.

Про це повідомив  представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"На Одещині в прикордонних районах, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування на територію Молдови правоохоронці проводять додаткові фільтраційні заходи", - сказав Назаров. Військові просять ставитися до посилених заходів безпеки з розумінням і враховувати інтенсивність проходження на пропускних пунктах.

кордон (4927) Одеська область (3494) Придністров’я (487)
Приднестровье надо брать .
14.05.2022 12:34 Відповісти
Нахер закрыть надо уже вчера
14.05.2022 12:42 Відповісти
+1!
14.05.2022 12:42 Відповісти
Кордон з кацапами та бульбосракими теж не був закритий аж до самої війни - ідіоти навіть на власних помилках не здатні навчатися
14.05.2022 12:47 Відповісти
вони здатні, вони не хочуть, вони бариги, торгують з тарганом вусатим весь цей час,а вам (нам) кажуть що війна... ось так
14.05.2022 12:50 Відповісти
Нє, ну а як же тоді у Мінську проводити гібридні переговори "під егідою"?
14.05.2022 15:03 Відповісти
Дивовижно! Але через кордон з цією дірою досі шастають! А закрити, нє?
14.05.2022 13:03 Відповісти
Цого слід було закрити ще 2014 року. Як мінімум...
14.05.2022 15:02 Відповісти
Який в принципі може бути прикордонний контроль з невизнаною (тобто незаконною) територією? Заблокуйте намертво всяку можливість перетину цієї придністровської ділянки молдовського кордону з боку Молдови в Україну і в зворотньому напрямку. Нехай Санду з придністровцями домовляється як вони на невизнану території потраплятимуть: через Молдову чи через космос. Це потрібно було зробити років 30 тому.
14.05.2022 16:50 Відповісти
 
 