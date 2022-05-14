Заборона політичної партії має автоматично призводити до позбавлення мандата, - Корнієнко

Україні потрібно внести зміни до законодавства, щоб заборона політичної партії за проросійську діяльність автоматично призводила до позбавлення повноважень народного депутата.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Якщо ми кажемо, щоб колеги втратили мандат, то вихід є – треба зміни в Конституцію внести. У нас є 5 чи 7 підстав для втрати мандату і туди просто треба додати підставу "співпраця (з окупантами. – Ред.) або проросійська діяльність". Також є ще судові рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат нардепа, – Корнієнко

Але фактично треба внести зміни про те, що якщо партія заборонена за проросійську діяльність, то відповідно депутати від неї мають автоматично втрачати мандати", - розповів Корнієнко.

Він нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти щодо того, що представники політичних сил проросійської спрямованості, проти яких введені санкції РНБО, не можуть обіймати виборні посади.

За словами першого віце-спікера, у цьому рішенні треба бути обережними, щоб така практика потім могла працювати. Він пояснив, що світова демократія говорить про те, що люди мають право обирати, кого завгодно, але водночас в Україні це питання є проблемою національної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

Корнієнко переконаний, що найправильнішим кроком було би внесення змін до Конституції України з цього питання, але під час воєнного стану це неможливо.