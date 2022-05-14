УКР
Новини
2 652 27

Заборона політичної партії має автоматично призводити до позбавлення мандата, - Корнієнко

корнієнко

Україні потрібно внести зміни до законодавства, щоб заборона політичної партії за проросійську діяльність автоматично призводила до позбавлення повноважень народного депутата.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Якщо ми кажемо, щоб колеги втратили мандат, то вихід є – треба зміни в Конституцію внести. У нас є 5 чи 7 підстав для втрати мандату і туди просто треба додати підставу "співпраця (з окупантами. – Ред.) або проросійська діяльність". Також є ще судові рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат нардепа, – Корнієнко

Але фактично треба внести зміни про те, що якщо партія заборонена за проросійську діяльність, то відповідно депутати від неї мають автоматично втрачати мандати", - розповів Корнієнко.

Він нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти щодо того, що представники політичних сил проросійської спрямованості, проти яких введені санкції РНБО, не можуть обіймати виборні посади.

За словами першого віце-спікера, у цьому рішенні треба бути обережними, щоб така практика потім могла працювати. Він пояснив, що світова демократія говорить про те, що люди мають право обирати, кого завгодно, але водночас в Україні це питання є проблемою національної безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутати пропонують позбавити мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

Корнієнко переконаний, що найправильнішим кроком було би внесення змін до Конституції України з цього питання, але під час воєнного стану це неможливо.

Автор: 

ВР (15237) заборона (1478) мандат (149) Корнієнко Олександр (666)
Топ коментарі
+22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это слишком мягко ,такие как Шуфрич ,Бойко ,Медведчук ,должны быть расстреляны .
показати весь коментар
14.05.2022 12:36 Відповісти
Колаборанти і зрадники з ОПЗЖ переіменують назву партіі і знову потраплять до ВР !
Потрібно цим нелюдям ( поіменно ) заборонити обиратися до Парламенту 😡
показати весь коментар
14.05.2022 12:38 Відповісти
Так е законопроект , ТІЛЬКІ ЗЕЛЕНІ ЙОГО НЕ ХОЧУТЬ В ЗАЛ ВНОСИТИ . А ось попистеть КОРНІЕНКО може
показати весь коментар
14.05.2022 12:43 Відповісти
Щось на Швеця є, окрім того,що це "агент кдб" і "кацапська консерва"? Цей "мерзавець" щось посмів про українських бариг говорити.Не інакше,на замовлення кремля!Ну нічого,наші абдристовичі зразу його розкусили і "на чисту воду" вивели... Не сміть займати нашу корупцію! То є українська "свята корова"!
показати весь коментар
14.05.2022 12:56 Відповісти
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

показати весь коментар
14.05.2022 12:44 Відповісти
чи не кожна сволота - дура.
показати весь коментар
14.05.2022 12:48 Відповісти
Что происходит в Словакии . С большим трудом общество отодвинуло пророссийские партии от власти ( Фицо) . Что только не было при этих ребятах - и сращивание власти с криминалом, ипозвоночное право. Но словацкое общество стало очищаться от этих клещей.

Новая власть - это коалиция из нескольких партий .
Пророссийских депутатов пока ещё из парламента не выгнали . ФИЦО , лидер оппозиции , На гроши мацквы , проводит митинги против поддержки Украины в войне, против НАТО, против передачи оружия Украине.
Вот его прокуратура обвинила - А ЗАДЕРЖАТЬ НЕ МОГУТ БО ДЕПУТАТ .
Внесли в парламент о лишении депутатства . И НЕ хватило 2‼️Голоса - две страшненькие курицы из коалиции проголосовали против . Как Вы думаете ЗА СКОЛЬКО ИХ КУПИЛИ ???

Потому надо очистить Украину от всей бывшей власти , сотрудничавшей с рашей.
ИНАЧЕ этот кошмар в Украине( олигархов, колабарантов, барыг) не закончится,
показати весь коментар
14.05.2022 12:59 Відповісти
Чомусь список обмежений саме цими трьома партіями...
показати весь коментар
14.05.2022 12:49 Відповісти
смысл этого законопроекта один - торпедировать Прошенко (как якобы основателя партии Рыгионов) ну и "Сволота", которая на зарплате у *********, как вишенка на торте
показати весь коментар
14.05.2022 15:00 Відповісти
Закон про колаборацію - де? Тільки два місяці тому проголосований! Чому досі не працює? Чому слідаки і прокуратура його не застосовують? І не треба розказувати, що ще минула ВР мала його прийняти і ввести в практику - бо в минулої коаліції були свої лаги: не могли назбирати голосів; і, взагалі, та коаліція БПП+НФ була ситуативна.
Чому ваша монобільшість спромоглася на цей Закон лише після 2,5роки своєї каденції? Кому він був невигідний - і це при тому, що 50 нардепів з проукраїнських продержавницьких фракцій цей закон підтримували !
показати весь коментар
14.05.2022 12:46 Відповісти
А що робити з їхніми виборцями?
показати весь коментар
14.05.2022 12:46 Відповісти
коли не буде їхніх політичних сил, і їхніх кандидатів - вони не ходитимуть на вибори. Або голосуватимуть "противсіх". Ну й нехай.
показати весь коментар
14.05.2022 12:50 Відповісти
можеш кавою пригостити
показати весь коментар
14.05.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 12:49 Відповісти
Всіх ростріляти без вагань , так як саме вони ( п'ята колона кремля) є
винуватцями ціє жахливоі війни в Украіні 😡
показати весь коментар
14.05.2022 14:25 Відповісти
Плюс арест имущества и активов включая близких родственников.
показати весь коментар
14.05.2022 12:50 Відповісти
И в результате фальсификаций.
показати весь коментар
14.05.2022 12:51 Відповісти
Заборона партій без судового рішення - прямий шлях до фашизму. Найкращий шлях - це розпустити усі партії і почати їх створення з нуля, Основною вимогою діяльності партії має бути її фінансування лише за рахунок членських внесків, обмежених якоюсь максимальною сумою від одного члена партії на рік.
показати весь коментар
14.05.2022 13:16 Відповісти
Корнієнко клеїть дурня, не можемо, зміни в Конституцію тощо. Кожен депутат приймає присягу, розписується. А що там написано, п.Корнієнко - служити Україні. А він не бажає служити Україні, робить навпаки. Порушив присягу? Ясна річ порушив. То це не є підставою для позбавлення мандату. Є і основною. А все інше то словоблуддя.
показати весь коментар
14.05.2022 13:48 Відповісти
Дтячі істини в свті інфантиізму
показати весь коментар
14.05.2022 13:49 Відповісти
зелені ублюдки-сама головна загроза!!!
показати весь коментар
14.05.2022 13:51 Відповісти
Зараз сама страшна річ, яку не хочуть усвідомити імбіцили73%, полягає у тому, що зе-******* не позбавляє депутатів жопоблоку мандатів, бо рашисти і зебіли - нині це одна коаліція у парламенті.
показати весь коментар
14.05.2022 14:30 Відповісти
А які законні підстави лишати депутатів мандатів. Закони не мають зворотньої сили. Хто визначає що партія проросійська. Наприклад, Верещук казала що путін їй подобається. До 24.02 Слугу народу і президента можно називати проросійськими. А в Баканова дружина росіянка.
показати весь коментар
14.05.2022 16:55 Відповісти
є законопроєкт,- вноси в залу і голосуй, а для чого бульби надувати та піар робити, -які ви велики патріоти, а інші так погуляти вийшли
показати весь коментар
14.05.2022 18:01 Відповісти
А можна заборонити "слугу народу", бо вони саботували підготовку до повномасштабного вторгнення, не виділяли кошти Армії і тупо друшляли під час найдовших в історії України канікул для депутатів перед повномасштабною війною, що це як не зрада. А зараз пропихують в парламенті лобістські закони і не приймають справді важливі для держави, в якій війна на усій території, рішення. І замість того, щоб зайнятись порятунком мешканців зони бойових дій, або деокупованих територій поїхали далі відпочивати по європах.. Поки кожен день в країні сотнями гинуть наші громадяни...
показати весь коментар
14.05.2022 20:21 Відповісти
 
 