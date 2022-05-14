Заборона політичної партії має автоматично призводити до позбавлення мандата, - Корнієнко
Україні потрібно внести зміни до законодавства, щоб заборона політичної партії за проросійську діяльність автоматично призводила до позбавлення повноважень народного депутата.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі національного марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Якщо ми кажемо, щоб колеги втратили мандат, то вихід є – треба зміни в Конституцію внести. У нас є 5 чи 7 підстав для втрати мандату і туди просто треба додати підставу "співпраця (з окупантами. – Ред.) або проросійська діяльність". Також є ще судові рішення.
Але фактично треба внести зміни про те, що якщо партія заборонена за проросійську діяльність, то відповідно депутати від неї мають автоматично втрачати мандати", - розповів Корнієнко.
Він нагадав, що у Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти щодо того, що представники політичних сил проросійської спрямованості, проти яких введені санкції РНБО, не можуть обіймати виборні посади.
За словами першого віце-спікера, у цьому рішенні треба бути обережними, щоб така практика потім могла працювати. Він пояснив, що світова демократія говорить про те, що люди мають право обирати, кого завгодно, але водночас в Україні це питання є проблемою національної безпеки.
Корнієнко переконаний, що найправильнішим кроком було би внесення змін до Конституції України з цього питання, але під час воєнного стану це неможливо.
Потрібно цим нелюдям ( поіменно ) заборонити обиратися до Парламенту 😡
Журналісти з каналів Медведчука працюють на владному мономарафоні, а в той час проукраїнські телеканали з історією цілковито незаконно вирубають вже і з кабельних мереж. Якщо хтось не зрозумів - це і є вища форма патріотизму. Кожен шанувальник ЗЕ вам те підтвердить. Або скаже "не на часі" "бо не втік"!
Herman Aksom:
Короткий зміст марафону: "андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак, андій борисович ермак.
КиївМіськБудда:
Подивившись хвилин 20 марафону єдності, будь-яка притомна людина зрозуміє, що це не Національний, а Зе-Марафон. І ось ця тенденція курвить: називати все зелене національним. Відсторонити від нацмарафонів проросійських ведучих - це, звичайно, добре. Але насправді відсторонити потрібно тих, хто цих ведучих призначив.
Бiла Левиця:
Зе і сам знає, кого йому відстороняти від ефіру, а кого залишати. Для себе. Це "режим" бариги Пороха не відсторонив жодної медіа-сучки. Просто Порох хотів, щоб ми навчилися жити в демократичному суспільстві і щоб кожен показав своє справжнє обличчя, коли дійсно є свобода слова. От вони і показали.
Yuriy Рися:
Україна випала з інфополя українського тв. На екранах предвиборний марафон однієї людини та придворних нарцисів, побєдунов, ж@полизів. Новин з України не узнаєш, альтернативних думок теж. Все підло обмежено, шоб недайбох... Головне, шоневтік.. Все скопійовано з пинясхідної країни...
крок_за_кроком:
Що відбувається в Україні і світі нам розповідають: Фейгін, Швець, Крутіхін, Шендерович, Веллер, Гудков і Чичваркин. На третій місяць війни продержавницькі канали відключені від цифри і це задовільняє українську медіаспільноту. Ви там не ах..їли на Банковій? На марафоні принципово не показують українських військових, які реально беруть участь у війні. замість них ми бачимо говорящі голови офісу Зеленського: Арестовича, Лещенка, Кіма, Гайдая.
Навпаки під час війни, їх не позбавляти мандатів потрібно, а розстрілювати
Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).
Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.
Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd
Новая власть - это коалиция из нескольких партий .
Пророссийских депутатов пока ещё из парламента не выгнали . ФИЦО , лидер оппозиции , На гроши мацквы , проводит митинги против поддержки Украины в войне, против НАТО, против передачи оружия Украине.
Вот его прокуратура обвинила - А ЗАДЕРЖАТЬ НЕ МОГУТ БО ДЕПУТАТ .
Внесли в парламент о лишении депутатства . И НЕ хватило 2‼️Голоса - две страшненькие курицы из коалиции проголосовали против . Как Вы думаете ЗА СКОЛЬКО ИХ КУПИЛИ ???
Потому надо очистить Украину от всей бывшей власти , сотрудничавшей с рашей.
ИНАЧЕ этот кошмар в Украине( олигархов, колабарантов, барыг) не закончится,
Чому ваша монобільшість спромоглася на цей Закон лише після 2,5роки своєї каденції? Кому він був невигідний - і це при тому, що 50 нардепів з проукраїнських продержавницьких фракцій цей закон підтримували !
винуватцями ціє жахливоі війни в Украіні 😡