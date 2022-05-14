УКР
Цинічність ворога наростає: рашисти оприлюднили особисті контакти наречених та дружин захисників "Азовсталі", - Андрющенко

Російські окупанти оприлюднили в соцмережах особисті дані наречених та дружин захисників "Азовсталі".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. "Азовсталь". Атаки з неба, землі та намагання просунутись по суші. Цинічність ворога наростає. рашисти атакують не тільки захисників в "Азовсталі", але й їх сім'ї. Вчора російські окупанти оприлюднили в соцмережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин наших захисників. Найвижчій рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя", - мовиться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів по заводу "Азовсталь", - Генштаб ЗСУ

А хто ж оркам злив прізвища воїнів ? Гнійні ублюдки !
14.05.2022 12:44 Відповісти
Цинічність рашистів, чи може усе таки цинічність тих представників української влади, яки передали кацапам цю інформацію разом зі списками активістів і т.п.?
14.05.2022 12:46 Відповісти
Цинизм - это зная, что РФ мечтает о сухопутном коридоре в Крым, все территории слить врагу. А потом лить зеленые крокодиловы слезы о защитниках Мариуполя и бедных жителях Херсона и Мелитополя. И куда армия оттуда подевалась? У Залужного был приказ или не было? Нет приказа, тогда отвечай вместе с зеленой шайкой.
14.05.2022 12:50 Відповісти
и что?
14.05.2022 12:43 Відповісти
Те що рашисти мерзота сумніві не було і свою гнилу сутність не приховували, але от наші "нові обличчя", які здали людей і територію під патріотичні гасла на виборах - це відповідальність верховного покидька. Зараз Вовчик може приймати ванни з крові загиблих через його зраду і лицемірство. Школа Бені дала свій результат.
14.05.2022 12:55 Відповісти
Залужний нічого не зміг вдіяти, здачу територій зелена влада готувала раніше і їх план удався(
14.05.2022 13:04 Відповісти
Залужный получил командование только в 9:00 24 февраля.

Вся сдача произошла до этого времени.
14.05.2022 13:21 Відповісти
Кримський напрямок в першу чергу! Бо він найтонший, це не тисячи км кордону! І цей убогий тонкий перешийок приніс пекло Маріуполю через захоплену Запорізьку область разом з АЕС і великими містами, Херсону- а він взагалі на правому березі, Миколаївщині по саму Баштанку, втрату Азовського моря повністю, втрату продовольства і посівної і т.д і т.п. А ще в найближчому радіусі клятого перешийка жодного великого міста! Воюй скільки хочеш і не переживай що багатоповерхівки постраждають!
14.05.2022 17:33 Відповісти
Вони (орки) зробили неоціненну послугу ВСІМ українцям і ВСІМ вільним людям сваіту. Тепер ми знаємо й пишаємося не тільки СТАЛЕВИМИ захисниками Маріуполя, а й їх такими ж незламними дружинами, нареченими, дітьми, батьками цих Людей. Слава вам!!!
14.05.2022 12:50 Відповісти
Это произошло после того как наречені та дружини захисників "Азовсталі" насовали уёв Люсиной жене в фейсбуке, и он на них пожаловался?
14.05.2022 13:23 Відповісти
Женам и девушкам защитников стыдиться нечего. А вот доблестному командованию ЗСУ за слив информации очередной поклон с кисточкой, и очередной орден Залужному за необеспечение защиты данных своих бойцов.
14.05.2022 13:27 Відповісти
а це хіба не питання до ВМС, СБУ, Мінцифри? Нацгвардія, доречи, куди входить "Азов", підпорядковується МВС. І всі дані своїх службовців вони від самого початку мали у своєму розпорядженні.
14.05.2022 13:44 Відповісти
"поклон с кисточкой" - кацап? каким боком данные МВД-Нацгвардии к ЗСУ?
14.05.2022 14:54 Відповісти
Критикували, критикуємо і будемо критикувати пропіареного Залужного! Це і називається демократією! Ржеш з чужих прізвищ?? На своє глянь...байда ти обмежена і тупа. 'азовсталь' не знадобилася б взагалі, якби з перешийка легким шагом тисячи рашистів не налізло залізницею і дорогами, якби грамотно спланували оборону по периметру Маріуполя, дали б підмогу, коли про неї криком кричали захисники в перші тижні березня, а їм виїхати запропонували!
14.05.2022 17:45 Відповісти
На каком сайте ? Как с ними связаться ?Худа без добра не бывает. Если им нужно жильё в Праге могу их взять к себе, 4 человека ..
14.05.2022 13:36 Відповісти
Странички в Контакте и Однокласниках дали свои плоды.
14.05.2022 14:06 Відповісти
У відповідь злити контакти родичів путіна , лаврова, всієї рашинської гопоти.
14.05.2022 15:18 Відповісти
Ну ми ж відслідковуємо родинні і інші зв'язки рашистів, викладаємо в мережу телефони їхні, і вони це роблять. А в соцмережах більшість викладає фото/ відео/коментарі про своє життя так, що навіть розвідником бути не треба, щоб все знайти і зрозуміти. Соцмережі зло! Особливо під час війни! Безпека в мережі для більшості 'китайська грамота', а по суті елементарна річ, якою тупо нехтують свідомо!
14.05.2022 17:56 Відповісти
 
 