Цинічність ворога наростає: рашисти оприлюднили особисті контакти наречених та дружин захисників "Азовсталі", - Андрющенко

Російські окупанти оприлюднили в соцмережах особисті дані наречених та дружин захисників "Азовсталі".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. "Азовсталь". Атаки з неба, землі та намагання просунутись по суші. Цинічність ворога наростає. рашисти атакують не тільки захисників в "Азовсталі", але й їх сім'ї. Вчора російські окупанти оприлюднили в соцмережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин наших захисників. Найвижчій рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя", - мовиться в повідомленні.

