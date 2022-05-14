Цинічність ворога наростає: рашисти оприлюднили особисті контакти наречених та дружин захисників "Азовсталі", - Андрющенко
Російські окупанти оприлюднили в соцмережах особисті дані наречених та дружин захисників "Азовсталі".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. "Азовсталь". Атаки з неба, землі та намагання просунутись по суші. Цинічність ворога наростає. рашисти атакують не тільки захисників в "Азовсталі", але й їх сім'ї. Вчора російські окупанти оприлюднили в соцмережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин наших захисників. Найвижчій рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя", - мовиться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Olena Revale
показати весь коментар14.05.2022 12:44 Відповісти Посилання
+23 Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар14.05.2022 12:46 Відповісти Посилання
+14 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар14.05.2022 12:50 Відповісти Посилання
