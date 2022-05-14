Перемога України є стратегічним і моральним імперативом Заходу: треба йти далі, - глава МЗС Британії Трасс
Глава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Захід продовжувати підтримку України важким озброєнням, в тому числі літаками, а також посилювати санкції.
Про це вона написала в статті в Express, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Битва за Донбас вирує, оскільки російські війська просуваються на Сході та Півдні. Якщо Путін переможе, він націлиться на більші території України і не поступиться, поки вся країна не буде під його контролем" - заявила Трасс.
За її словами, Путін грає на тому, що бажання вільного світу зупинити його не може зрівнятися з його рішучістю поставити Україну на коліна.
"Ми довели, що Росія помилялася, і будемо робити це знову. Тепер зрозуміло, що Путін не може зламати і не зламає чи підпорядкує Україну. Але треба йти далі – стратегічним і моральним імперативом для всіх нас є перемога України" - наголосила Трасс.
"Я закликаю наших союзників зробити більше, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, від важкої зброї, як-от танки та літаки, до боєприпасів та інших поставок. Найкращою довгостроковою безпекою для України буде те, що вона зможе захиститися від будь-якої майбутньої агресії" - вважає глава МЗС Британії.
Саме тому, за її словами, Велика Британія співпрацює з Польщею через спільну комісію з метою оснащення України зброєю стандарту НАТО.
"Ми також повинні продовжувати морити голодом путінську машину для фінансування війни, накладаючи санкції на більшу кількість тих, хто фінансує його агресію, від олігархів і банків до енергетики, золота та сфери послуг" - заявила Трасс.
"Ми повинні невпинно посилювати тиск, доки путінські війська залишаються в Україні" - додала вона.
При цьому міністр стверджує, що Британія не шукає зміни режиму в Росії: "Але слід розуміти: ослаблена Росія є наслідком рішення Путіна розпочати неспровоковане вторгнення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеля обіцяв особисто битись за Крим.
------------------
"Роблячи з усього: з політичного служення нації, з політичних урядів, з парляментів, з церковних амвонів звичайний гешефт, відскочно до особистої кар'єри, до задоволення всіх тих дрібних потреб своїх особистих, своєї родини, кляну або парафії, як вони привикли це робити в своїм містечку, така еліта забивала самий дух, яким одушевляється всяка суспільність, робила з національного життя велику брехню, а з нації живий труп. В які б пишні шати не вбиралися представники цієї плебейської еліти, на які б курульні крісла й трони не сідали, на яких прем'єрських фотелях не знаходили б собі місця, при яких редакційних столах не шукали б собі кар'єри, на які б церковні амвони не входили, - ніколи з них не виходили ні Наполеони, ні Бісмарки, ні Пітти, ні Рішельє, ні Клемансо, ні Мерсіє, ні Вишенські, ні Петри Могили, ні Хмельницькі, ні Київські Іларіони. Це наступило тоді, коли «ми гріх вчинили проти Духа». І не піднестися суспільству з занепаду, хіба лиш тоді, «як Дух новий напише нам скрижалі» нового заповіту (Леся Українка). Без духа геніяльних задумів, смілих формуючих ідей, героїчних рішень, незнищимої енергії в їх переведенні, без шляхетного віддання великим , не дрібним, плянам, яких осідком є диригуюча верства, - всі зверхні форми держави стають , як ті палаци дожів або батуринські, музеяльними експонатами, мертвими спогадами живих колись речей. Гамірлива метушня голоти, що вдерлася в храм, ніколи не творить зі сповидности життя."
(Дмитро Донцов. «Дух нашої давнини»)
Що я хочу сказати ,зараз українські міста які знаходяться дуже близько до кордонів ворога Чернігів,Суми,Харків потребують захисту від обстрілів і в цьому може допомогти розробка Ізраїлю "залізний купол".Маю надію Ізраїль відгукнеться та допоможе нам у захисті наших міст!
можно представить, о чём Zе будет способен договориться
с путиным привели к тому, что Союзники сомневаются в целеобразности помощи. Немцы-народ прижимистый, просто так деньги на ветер не будут тратить, везде строжайшая экономия.
Разведки хорошо работают и, очевидно, что то раскопали о нашей власти, что мы с вами не знаем,
и что заставляет их подумать о целесообразности помощи. И, кстати, немцы ненавидят враньё
(передайте, кто там поближе, это нашему солнцеподобному), один раз уличен и всё, капец, можно
больше не обращаться.
Слава Богу, что ещё не отвернулась Англия, и призывает глава МИД Великобритании Лиз Трасс
бороться дальше.