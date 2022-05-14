УКР
"За спиною - рідна Бєлгородщина", - пропагандисти виправдовують дії армії РФ на Харківщині

Російська пропаганда пояснює росіянам, чому армія РФ має демонструвати "героїзм" у війні проти України.

Пропагандистський кремлівський ресурс "Царьград" розповів про "героїчне" поранення 26-річного російського військового Романа Кулаги, інформує Цензор.НЕТ.

"Бєлгородська область сьогодні опинилася майже на передовій: територію регіону українські вояки обстрілюють із мінометів, є загиблі серед мирного населення. Тому командир танкової роти Роман Кулага має серйозний особистий мотив у битвах в Україні: за спиною - його рідна Бєлгородщина, рідні, друзі. Він сам родом із селища Уразове Валуйського району", - підкреслюють пропагандисти.

Кулага, пише "Царьград", у складі мотострілецької дивізії вдерся на територію України ще 24 лютого, але "головний його бій відбувся на 13-й день", 8 березня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна фактично відстояла Харків, росіяни вирішили залишити позиції, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ІНФОГРАФІКА

Пропагандисти вказують, що росіянин нібито не дав ЗСУ пройти до Бєлгородської області, адже "від Харкова до Бєлгорода 40 кілометрів по прямій", потім описують "подвиг": "Екіпаж Кулаги підпалив три ворожі БМП і накрив позицію снайпера, але сам отримав чотири влучення з протитанкових комплексів та знарядь. Танк завмер і спалахнув. Снаряди скінчилися. Механік-водій був контужений і лежав непритомний. У навідника-оператора теж тяжкі поранення. Роман поранило в обличчя та ногу. Жарко, боляче, але страху немає. І поранений командир сідає за танковий кулемет і нерухомий російський танк, що горить,... продовжив бій! Півтора десятки солдатів і найманців противника, які намагалися добити танк, знайшли наші на полі. Інші втекли".

пропаганда (2867) Харків (5875) Бєлгород (520)
+56
В результаті блицкригу на Київ, довелося обороняти Белгород.
14.05.2022 13:17
14.05.2022 13:17 Відповісти
+50
Ох уж эти сказочники
14.05.2022 13:14
14.05.2022 13:14 Відповісти
+45
Всралась нам ваша ватная белгородщина
14.05.2022 13:15
14.05.2022 13:15 Відповісти
Ох уж эти сказочники
14.05.2022 13:14
14.05.2022 13:14 Відповісти
Навіть я б так не зміг . .
.
14.05.2022 13:18
14.05.2022 13:18 Відповісти
А патом он патєрял сознаніє, увідєл свєт в канце тунеля, пасти до нєво дашол, а патом пєрєдумал, развєрнулся і вєрнулся. Кагда прішол в сєбя, єво ногу зажала мєжду башнєй танка і асновай, прішлось іє атрезать, патом снова пашол в бой, і накасіл єщо 100500 нєобіндєравцєв і іх англасакстічєскіх куратарав
14.05.2022 13:44
14.05.2022 13:44 Відповісти
Зачем подсказывать?
14.05.2022 18:39
14.05.2022 18:39 Відповісти
Ёлки-палки..вспомнил. Это ж сюжет фильма "Ярость" с Бредом Питтом. В суд на петухов подать за плагиат)
14.05.2022 13:30
14.05.2022 13:30 Відповісти
- Василий Иванович, патроны закончились!
- Анка, ты же коммунист!
и пулемёт застрочил снова..
14.05.2022 16:08
14.05.2022 16:08 Відповісти
Всралась нам ваша ватная белгородщина
14.05.2022 13:15
14.05.2022 13:15 Відповісти
Непременно надо после освобождения всей территории продвинуться дальше и создать полосу безрпасности
14.05.2022 14:07
14.05.2022 14:07 Відповісти
Я те саме пропагую. Полоса безпеки глибиною на дальність бою нашої польової артилерії повністю деміліторизована вглиб території противника вздовж всього кордону. Це положення необхідно включити в мирний договір після звільнення України. Обумовити в договорі міжнародний контроль демілітаризованої зони військами ООН.
14.05.2022 16:30
14.05.2022 16:30 Відповісти
Полоса безопасности вплоть до мехесрань мудянскава балота.
14.05.2022 17:52
14.05.2022 17:52 Відповісти
Не скажи... В начале прошлого века это была украинская территория. И если мы не уничтожим эту "раковую опухоль" сейчас, то спустя время нам придётся читать: "за спиной - родная Херсонщина" и далее по тексту. Именно сейчас у нас появился исторический шанс военного решения всех проблем с имперским "русским миром". Разгром имперской "тюрьмы народов" и развал её на национальные осколки, с последующей дерусификацией и демилитаризацией этих осколков.
14.05.2022 20:01
14.05.2022 20:01 Відповісти
Главное, не искать мир в глазах *****...
14.05.2022 20:03
14.05.2022 20:03 Відповісти
Русня лучше всех - умеет стрелять языком...
14.05.2022 13:17
14.05.2022 13:17 Відповісти
В результаті блицкригу на Київ, довелося обороняти Белгород.
14.05.2022 13:17
14.05.2022 13:17 Відповісти
👍😂🤣
14.05.2022 17:36
14.05.2022 17:36 Відповісти
14.05.2022 13:19
14.05.2022 13:19 Відповісти
"Теперь ты видишь, солдат, что нам отступать некуда? За нами Москва!"
14.05.2022 13:19
14.05.2022 13:19 Відповісти
Эта фуражка очень показательна. Имперских двуглавый орёл и коммуняцкая звезда одновременно.
14.05.2022 14:32
14.05.2022 14:32 Відповісти
Фуражка чи фу рашка...
14.05.2022 18:36
14.05.2022 18:36 Відповісти
Забористую траву им выдали....
14.05.2022 13:20
14.05.2022 13:20 Відповісти
грудью прыгнул на джавелин
14.05.2022 13:20
14.05.2022 13:20 Відповісти
Білгородщина в них є, а Московщини нема...
14.05.2022 13:21
14.05.2022 13:21 Відповісти
Журналісти встановили особу російського фашиста, який хвалився дружині, як розстрілює цивільних та чинить інші звірства в Україні. Нелюда звуть Дмитро Геннадійович Іванов. Цей ******** народився 10.02.1995 та живе в страшенних ****** московії в селі Купсола, республіка Марій Ел
14.05.2022 13:21
14.05.2022 13:21 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/13/7346009/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/13/7346009/

14.05.2022 17:39
14.05.2022 17:39 Відповісти
Типишный мардовский людоед подлежащий утилизации вместе с аваками.
14.05.2022 17:54
14.05.2022 17:54 Відповісти
Жил?
14.05.2022 18:41
14.05.2022 18:41 Відповісти
Цікаво - а яким боком передової до Білгороду - Львів, Івано-Франківськ, Одеса чи Вінниця..?
Запекло курвищам?
14.05.2022 13:22
14.05.2022 13:22 Відповісти
Ваевалі би есчо,да боліт самі знаєте,що...
14.05.2022 13:22
14.05.2022 13:22 Відповісти
Трусіться і гавкайте. Бандери ідуть до вас.
14.05.2022 13:24
14.05.2022 13:24 Відповісти
Украинцы доказали, что они Нация! Парадокс в том, что в эту Нацию вошли, много национальностей, я не перечисляю их, да это и не нужно! Песня, над которой кацапня насмехалась все эти годы оказалась пророческой!

Да вы огромные, у вас много земли много ресурсов много людей, но вы не умеете более того, вы не хотите этим распорядиться с умом! В лучшем случае ваши вожди ставили классикам памятники и вырезали «нужные» цитаты из произведений втуляя их в школьную программу, чтоб быдло не задавало глупых вопросов - «папа, что это за дядя на площади стоит с бородой».

Но мы Великие! Украина смогла остановить орду ( с маленькой буквы, чтоб не ассоциировалось с империей Золотая Орда), Украинская Нация смогла ( даже, возможно, вопреки планам керманычей). Хотя вам давался прогноз 36 -78 часов! И вы в «дамках».

Кацапы и другие прихвостни, кричащие - «это исконно нашиЕ земли!»

Нет в Украине вашей земли! Вы принесли на нашу землю смерть, страдания, разруху! Не лелейте себя надеждой на прощение! Вы уже отброшены на тупиковую ветвь развития цивилизации, а благодаря бредовым идеям своего недофюрера вообще можете быть вынесены за рамки!

Я понимаю (и уже вижу) как Украине будет сложно восстановить тот уровень жизни, который был до того когда кацапское рыло к нам сунулось, но уже сейчас видно, что из вашего рыла будет сварен Украинский холодец!
14.05.2022 13:25
14.05.2022 13:25 Відповісти
Перепрошую, але ж хто з господинь буде варити холодець з різного непотріба???
14.05.2022 13:43
14.05.2022 13:43 Відповісти
У мисливців свої прибамбаси
14.05.2022 17:56
14.05.2022 17:56 Відповісти
Пистеть и мешки ворочить...
14.05.2022 13:27
14.05.2022 13:27 Відповісти
14.05.2022 13:31
14.05.2022 13:31 Відповісти
Очередной "панфиловец".Небось петлял в ужасе огородами вместе с экипажем,пока в пердак не прилетело.)
14.05.2022 13:28
14.05.2022 13:28 Відповісти
Ви би там порядок навели, засранці путінські.
14.05.2022 13:32
14.05.2022 13:32 Відповісти
Зараз використовуються такі основні напрями ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, якщо хтось ще не знає) ворога. Будьте уважні на Цензорі теж є ворожі агенти і корисні ідіоти, які розганяють ці тези. Не ставайте корисним ідіотом самі.

Отже:

1. В Україні страшна корупція. Давати Україні гроші та зброю не можна, все вкрадуть і продадуть в гарячі точки.
Так, корупція є. Є Коломойський і Татаров, є непризначений керівник САП, є провалена реформа корпоративного управління (під прикриттям війни).

АЛЕ, зброя, яка надходить в Україну, йде за призначенням, щоб бити кцп. Технічна допомога в основному теж доходить до адресатів. Контролювати цільове використання треба, але гальмувати допомогу непотрібно. Корупціонерів треба ловити, і розповідати про них, але при цьому слідкуйте, щоб ви не підігравали ворогу.

2. Україна - другий Афганістан. Бездонна яма для ресурсів, без будь-якої віддачі. Треба просто домовитися з кцп і все буде добре.

3. Якраз натему цієї статті. Україна хотіла напасти на кцп. Всі заклики бомбити бєлгород, воронєж, усть-припуздюйськ, особливо від офіційних осіб, таких як Андрусів, яких цитують ЗМІ, трактуються на користь цієї версії. Мовляв, ось вам і докази. Ідея помсти дуже приваблива. Але, можливо, варто стриматися. Ми воюємо за своє. Поки ми воюємо за своє, світ нам допомагає. А чого там якісь бази горять в бєлгородах - то курити менше треба в заборонених місцях. Ми тут ні до чого.
14.05.2022 13:36
14.05.2022 13:36 Відповісти
Слава богу,передачу зброї,спорядження,амуніції і всього,що дають американці,будуть контролювати в Україні самі американці.З цим пов'язана зараз затримка прийняття Сенатом останньої допомоги в 40 млрд.$ (організовується механізм контролю). І це правильно! Мало того,є надія,що вклавшись в Україну вони нарешті впораються з нашою корупцією і після війни.Так, що владним "схематозникам" необхідно прикрити "рукавичку" вже зараз і шукати собі в майбутньому кращої долі.
14.05.2022 15:12
14.05.2022 15:12 Відповісти
Ото й видно що схематозники щодня шукають іншої долі в відеоконференціях з переговорниками від парашної *********...
14.05.2022 16:33
14.05.2022 16:33 Відповісти
Головне не плутати причини і приводи. Ренд Пол, ********** консерва, який заблокував допомогу, - досить одіозна особа. І якісь додаткові аудити - то привід затягнути час, дати ***** ще хоча б тиждень. І заодно розігнати тезу ІПСО #1 на рівні американського сенату. Ще й заодно підтезу висловити разом з Макрончиком - «Don't humiliate Russia». Ні, недорогенькі, ми будем humiliate ту рашу до межі.
Що б там ці ренди поли не розповідали, а ЗСУ за кожен Джавелін можуть відзвітувати, де й ким вистрілений, влучили - не влучили, що саме знищили.
14.05.2022 19:09
14.05.2022 19:09 Відповісти
пля берём книжку бои с белофинами 1941го года издания и в одном из рассказов меняем фамилии и местность и получаем подвиг рузге танкиста рузге агит проп полностью освоил только копипасту
14.05.2022 13:37
14.05.2022 13:37 Відповісти
У молодого бойца замолчал пулемёт. Кончились патроны. А бандеровцы всё ближе. "Но ведь за спиной родная Белгородщина!"- вскричал политрук. И пулемёт застрочил с новой силой.
14.05.2022 13:38
14.05.2022 13:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xkTrg9Dkv6w Брати Капранови - "На позицію дєвушка проводжала"
14.05.2022 13:39
14.05.2022 13:39 Відповісти
Молодой пулеметчик крикнул командиру: "Я кончил на патроны"!
14.05.2022 18:43
14.05.2022 18:43 Відповісти
Новий "херої расеї"
14.05.2022 13:49
14.05.2022 13:49 Відповісти
ти гонишь!!! за спиной-чечени с довгими**** і вже намазані вазеліном
14.05.2022 13:50
14.05.2022 13:50 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
14.05.2022 13:51
14.05.2022 13:51 Відповісти
За спиной у вас рідна забурятщина.
Если наш величайший не засрёт то готовьтесь!
14.05.2022 14:09
14.05.2022 14:09 Відповісти
"...а потом у него закончилась трава..."
14.05.2022 14:42
14.05.2022 14:42 Відповісти
Історія Панфілівця))) Було так:Роману Кулазі відірвало обидві руки,але він продовжував вести бій та ногами, які горіли, заряджав затворник і стріляв по біндерівцям ,які оточили його танк,зрозумівши ,що за нім родіна,він стріляв до останнього патрона,а коли патрони закінчились ,кинувши гранату порваним ротом,через люк танка,так його і знайшли ледве живого біля параші!
14.05.2022 15:18
14.05.2022 15:18 Відповісти
Вчить історію. Український Белгород, більше ніж 100 років як окупований рашистами.
14.05.2022 15:35
14.05.2022 15:35 Відповісти
А від коли це Білгородшина стала для вас рідною, якщо вона споконвічно входила у Слобожанщину?
14.05.2022 15:57
14.05.2022 15:57 Відповісти
О-о!!
Ось так і народжуються казочки про 28 панфіловців.
Терміново дайте вказівку Бондарчуку, щоб забацав "фильмец".
14.05.2022 16:15
14.05.2022 16:15 Відповісти
Міхалков вже фільм знімає "Бєлгородская крєпость"
14.05.2022 16:41
14.05.2022 16:41 Відповісти
Какаинавые хвантазмы апосранай марды. А на самом деле была так.

https://charter97.org/ru/news/2022/5/14/467692/
14.05.2022 17:50
14.05.2022 17:50 Відповісти
Типишнае мардовское погонялово от кулома - смерть, преводицца как покойник. Так шо это типичшая мардовская скаска пра избу на курёвых нагах.
14.05.2022 18:01
14.05.2022 18:01 Відповісти
Господи, ну опять, как в советском детстве, пропаганда, то ли Тимур и его команда, то ли Матрос
Железняк.
14.05.2022 18:05
14.05.2022 18:05 Відповісти
Матрос Железняк, как говаривали местные барышни, был не такой уж и железняк...
14.05.2022 18:45
14.05.2022 18:45 Відповісти
****ть фантазьори)))
"4 рази влучили з ПТРК....а він живий і стріляє......."
Це...пісец.....Термінатор.. який уже в полоні.....
Кацапи . ваша методічка 1917 року уже застаріла....тому......ЗДОХНІТЬ НАЗАВЖДИ!!!
14.05.2022 19:01
14.05.2022 19:01 Відповісти
 
 