"За спиною - рідна Бєлгородщина", - пропагандисти виправдовують дії армії РФ на Харківщині

Російська пропаганда пояснює росіянам, чому армія РФ має демонструвати "героїзм" у війні проти України.

Пропагандистський кремлівський ресурс "Царьград" розповів про "героїчне" поранення 26-річного російського військового Романа Кулаги, інформує Цензор.НЕТ.

"Бєлгородська область сьогодні опинилася майже на передовій: територію регіону українські вояки обстрілюють із мінометів, є загиблі серед мирного населення. Тому командир танкової роти Роман Кулага має серйозний особистий мотив у битвах в Україні: за спиною - його рідна Бєлгородщина, рідні, друзі. Він сам родом із селища Уразове Валуйського району", - підкреслюють пропагандисти.

Кулага, пише "Царьград", у складі мотострілецької дивізії вдерся на територію України ще 24 лютого, але "головний його бій відбувся на 13-й день", 8 березня.

Пропагандисти вказують, що росіянин нібито не дав ЗСУ пройти до Бєлгородської області, адже "від Харкова до Бєлгорода 40 кілометрів по прямій", потім описують "подвиг": "Екіпаж Кулаги підпалив три ворожі БМП і накрив позицію снайпера, але сам отримав чотири влучення з протитанкових комплексів та знарядь. Танк завмер і спалахнув. Снаряди скінчилися. Механік-водій був контужений і лежав непритомний. У навідника-оператора теж тяжкі поранення. Роман поранило в обличчя та ногу. Жарко, боляче, але страху немає. І поранений командир сідає за танковий кулемет і нерухомий російський танк, що горить,... продовжив бій! Півтора десятки солдатів і найманців противника, які намагалися добити танк, знайшли наші на полі. Інші втекли".