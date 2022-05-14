Рашистів, вбитих і поранених на острові Зміїний, звозять в окупований Севастополь, - розвідка
Всього на острів Зміїний відрядили 40 військовослужбовців частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі. Живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУР МО.
"На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнені хірургії та травматології. В зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.
Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.
Одночасно на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників). Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліцейські функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій", - йдеться у повідомленні.
«Колискова».
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Нічого , все ще попереду !
петіцію в оон- касаби морять голодом наших крабів!!!
і гутіерешу...
18....
Де вони? Ще на острові,чи на підручних засобах попливли до Туречини?