Рашистів, вбитих і поранених на острові Зміїний, звозять в окупований Севастополь, - розвідка

Всього на острів Зміїний відрядили 40 військовослужбовців частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі. Живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУР МО.

"На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнені хірургії та травматології. В зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекинули сили ППО на острів Зміїний, - розвідка

Одночасно на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної  кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників). Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліцейські функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій", - йдеться у повідомленні.

+17
Звозять... А воно їм ото допоможе,оркам проклятим?! Дуже чекаємо удару по севастопольській базі. Вона зачекалися!
показати весь коментар
14.05.2022 13:47 Відповісти
+12
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показати весь коментар
14.05.2022 13:45 Відповісти
+12
А,так крысчане жаждали кровь сдавать для кацапских обрубков в 2014м? Ну так бы и сказали. Жаль "морячок" не дожил.
показати весь коментар
14.05.2022 13:49 Відповісти
в родную говень
показати весь коментар
14.05.2022 13:42 Відповісти
А на чем их свозят, у Украины что, Байрактары кончились, чтобы утопить и эти посудины?
показати весь коментар
14.05.2022 14:29 Відповісти
У нас "Байрактари" для боєздатних - щоб їх убивать а не для "обрубків" і "м"яса" Хай тепер у РОсії про них голова болить Лікують гроші витрачають А коли додому повернуться - будуть дітей лякать! Щоб знали - для окупантів в Україні дійсно живе СМЕРТЬ!!!

«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»

На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.

«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…

Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.

Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.

Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.

Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.

Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.

Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.

Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
показати весь коментар
14.05.2022 16:44 Відповісти
Там крупные балалайки участвуют. Под прикрытием авиации.
показати весь коментар
14.05.2022 17:22 Відповісти
Ну и чё, авиация ракетам не помеха..
показати весь коментар
14.05.2022 17:32 Відповісти
Нашо нам той острів, як писали місцеві експерти....
показати весь коментар
14.05.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
Удар по Севастопольській воєнній базі - це було би зовсім не погано

Нічого , все ще попереду !
показати весь коментар
14.05.2022 13:52 Відповісти
Хорошая идея А то я все про крымский мост и крымский мост
показати весь коментар
14.05.2022 14:08 Відповісти
а наші українські краби?? як же ж так? це настоящий крабо-голодомор!!!
петіцію в оон- касаби морять голодом наших крабів!!!
і гутіерешу...
показати весь коментар
14.05.2022 13:47 Відповісти
Green Peace б'є на сполох, Крабодомор!
показати весь коментар
14.05.2022 13:50 Відповісти
Alex Sav - нічого собі голодомор! Не менше як 400 кацапських мореманів годують чорноморських крабів. Уявіть,там однієї печінки приблизно 300-400 кілограмів! То хіба замало?!
показати весь коментар
14.05.2022 13:54 Відповісти
Возить вам не перевозить!
показати весь коментар
14.05.2022 13:48 Відповісти
Открывают очередное трупохранилище для замороженных орков.
показати весь коментар
14.05.2022 13:54 Відповісти
Змеинобаевка ...2...3....7
18....
показати весь коментар
14.05.2022 13:57 Відповісти
Ну що,крисчани,допоміг вам ваш *****? Здохнете всі! Слава Україні!
показати весь коментар
14.05.2022 13:59 Відповісти
Хм. 40 - (10+8) = 22.
Де вони? Ще на острові,чи на підручних засобах попливли до Туречини?
показати весь коментар
14.05.2022 14:03 Відповісти
Зникли безвісти, зазвичай.
показати весь коментар
14.05.2022 14:46 Відповісти
Для чого орку кров, він же складається з лайна і палок.
показати весь коментар
14.05.2022 14:04 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 14:12 Відповісти
Ну накінець то... Діждались "камнєй с нєба" ! Сказано ж, Господь почує кожного !..
показати весь коментар
14.05.2022 14:18 Відповісти
Генштаб рабZeи сообщил...а районе Змеиного сбито 12 самолетов украинских... с учётом того что рабZея уничтожила систему ППО Украины за 3 дня февраля...Стадо идиотов...
показати весь коментар
14.05.2022 14:20 Відповісти
Змеиной не смогли пока взять. Но попытки будут продолжаться.
показати весь коментар
14.05.2022 14:32 Відповісти
Нам зараз Зміїний - без потреби А от кацапам - "кровь из носу"! Бо вони з нього контролювали-б всю північно-західну акваторію Чорного моря Зараз у них там стоять ЗРК Але там наші літаки не літають зараз А треба буде ЗРК розбить - пошлють "Байрактар"
показати весь коментар
14.05.2022 16:49 Відповісти
Дай вам, русня, Бог возить их не перевозить.
показати весь коментар
14.05.2022 14:39 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 14:52 Відповісти
Перенавантаження ординських госпітальних потужностей це дуже позитивний факт в оцінці діяльності ЗСУ. Таскати їм , не перетаскати!
показати весь коментар
14.05.2022 15:40 Відповісти
Пам'ятаю перші місяці, коли засрашка окуповувала Крим і як в моїй компанії, де я працював 90% працівників перейшли на бік ворога і почали нас, тих хто за Україну обзивати украми і веселилися, що в нас ніби війна, а вони під захистом кацапів. Ну і довго ви, крисчани, були під захистом кацакпів? Ми закінчимо цю війну перемогою і в нас в Україні наступить мир, бо є надія вступу в ЄС і НАТО, а ви побіжите за своїми вбивцями в їх землі і вони будуть вами і вашими дутьми воювати до останнього вашого родича. Багато є земель і держав, які ще не вступили в НАТО і вони є ціллю дикунів. Але пропереду підуть чеченці, абхазци, крисчани, донецькі і луганські колаборанти. Така доля зрадника.
показати весь коментар
14.05.2022 17:25 Відповісти
Як все-таки несподівано кацапи змінили значення фрази, вельми звичної на війнах: Вам пакет!
показати весь коментар
14.05.2022 19:20 Відповісти
 
 