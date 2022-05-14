Рашистів, вбитих і поранених на острові Зміїний, звозять в окупований Севастополь, - розвідка

Всього на острів Зміїний відрядили 40 військовослужбовців частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі. Живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУР МО.

"На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнені хірургії та травматології. В зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти перекинули сили ППО на острів Зміїний, - розвідка

Одночасно на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників). Їм пропонується підписати контракти зі збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліцейські функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій", - йдеться у повідомленні.