ФСБ РФ сфабрикувала справу проти кримської журналістки Данілович: вона майже два тижні у СІЗО, - Денісова
Російське ФСБ сфальшувало кримінальну справу проти кримської журналістики Ірини Данілович.
Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Жінку утримували у будівлі російського ФСБ в тимчасово окупованому Криму протягом восьми днів. Там силовики проводили тестування на поліграфі та погрожували вивезти до лісу, якщо вона щось приховуватиме.
Увесь цей час Ірину годували один раз на день, а під кінець перебування у фсб змусили підписати порожні бланки в обмін на "визволення". Після цього їй повідомили, що в сумочці знайшли двісті грамів вибухівки і відвезли її до "суду" для обрання запобіжного заходу.
На тринадцяту добу після викрадення Ірини Данілович, адвокату підтвердили, що громадянська журналістка перебуває в слідчому ізоляторі Сімферополя.
Її підозрюють у незаконних діях з вибуховими речовинами (ч. 1. ст. 222.1 Кримінального кодексу рф). Санкція статті передбачає від шести до восьми років та до 100 тисяч рублів штрафу.
Сфабрикована справа проти кримської журналістики Ірини Данілович є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.
Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - розповіла Денісова.
