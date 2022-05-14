ФСБ РФ сфабрикувала справу проти кримської журналістки Данілович: вона майже два тижні у СІЗО, - Денісова

Російське ФСБ сфальшувало кримінальну справу проти кримської журналістики Ірини Данілович.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Жінку утримували у будівлі російського ФСБ в тимчасово окупованому Криму протягом восьми днів. Там силовики проводили тестування на поліграфі та погрожували вивезти до лісу, якщо вона щось приховуватиме.

Увесь цей час Ірину годували один раз на день, а під кінець перебування у фсб змусили підписати порожні бланки в обмін на "визволення". Після цього їй повідомили, що в сумочці знайшли двісті грамів вибухівки і відвезли її до "суду" для обрання запобіжного заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам, які працювали на замовлення РФ та викрила ворожу агентурну мережу. ВIДЕО

На тринадцяту добу після викрадення Ірини Данілович, адвокату підтвердили, що громадянська журналістка перебуває в слідчому ізоляторі Сімферополя.

Її підозрюють у незаконних діях з вибуховими речовинами (ч. 1. ст. 222.1 Кримінального кодексу рф). Санкція статті передбачає від шести до восьми років та до 100 тисяч рублів штрафу.

Сфабрикована справа проти кримської журналістики Ірини Данілович є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.

Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - розповіла Денісова.