Окупанти пошкодили в Україні більш як 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів

дорога

Російські окупанти вже знищили в Україні 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодили 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничний міст.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів і з кожним днем війни цей показник зростає", - розповів він.

За словами міністра, наразі йдеться про втрату 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодження 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.

"Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", - додав Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від російського вторгнення знищено від 20 до 30% української інфраструктури, - міністр Кубраков

Топ коментарі
+36
От вам наслідки великого крадівництва, допомогли дороги в 4 рази дорожчі собівартості?
показати весь коментар
14.05.2022 13:55 Відповісти
+23
Отже, буде знову "Велике крадівництво"...другий сезон...
показати весь коментар
14.05.2022 13:58 Відповісти
+22
От як би бабло не у "велике крадівництво", а у АРМІЮ! І мости і дороги були б цілими.
показати весь коментар
14.05.2022 14:02 Відповісти
От вам наслідки великого крадівництва, допомогли дороги в 4 рази дорожчі собівартості?
показати весь коментар
14.05.2022 13:55 Відповісти
А людям байдуже. Рейтинг найвеличнішого найвеличніший.
показати весь коментар
14.05.2022 14:04 Відповісти
І голове, що ніхто не зможе нічого перевірити, ні якість, ні розхід матеріалів, ні об'єми. Війна списала все.
показати весь коментар
14.05.2022 14:15 Відповісти
Так на це і було розраховано!
показати весь коментар
14.05.2022 17:21 Відповісти
??? А НЕ МОЖНА БУЛО ЩЕ БІЛЬШ КРУТІШЕ "ЗАКРУТРИТИ" - І НАПИСАТИ що в Україні знищено 30 мільйонів км. доріг? - тоді навар від бюджетного фінансування "великого крадівництва" буде ще соліднішим. Хе-хе... Бо ж вся протяжність ВСІХ державних автомобільних доріг... по Всій Україні становить - 170 тис. км... -"Окупанти пошкодили в Україні більш як 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів" ??? Тобто, приведена владою цифра знищених доріг означає, що в окупованій частині України знищено "під абсолютний нуль" майже в півтора рази більше доріг, , ніж там існувало ??? ( за мости не знаю, тому і не оспорюю)
показати весь коментар
14.05.2022 17:57 Відповісти
Тобто Вам здається, що 23 тисячі - це У ПІВТОРА РАЗИ БІЛЬШЕ за 170 тисяч?

Повторюю - ДВАДЦЯТЬ ТРИ і СТО СІМДЕСЯТ.

І це Ви самі написали - це не я вигадав.
показати весь коментар
14.05.2022 18:12 Відповісти
На другу думку, Ви згадали про "окуповану частину", а скільки там тисяч кілометрів доріг було я не знаю, тому може я й не правий.
показати весь коментар
14.05.2022 18:16 Відповісти
Хочу добавить к выше сказоному/перечисленному эти дорги вмест ракет, танков и ПВО, но виноват не только Зеленский, к пороху и юльке тоже есть многоо вопросов
показати весь коментар
14.05.2022 15:20 Відповісти
А також питання до Януковича, Ющенка, Кравчука, Кучми)
Так, не все так однозначно, але Зеленський зараз президент, а не перераховані люди!
показати весь коментар
14.05.2022 16:09 Відповісти
Ось за дороги, бл&дь! , відповідатимете по повній! (Зе-..)
показати весь коментар
14.05.2022 13:55 Відповісти
Не будуть. З таким рейтингом лише божевільний буде визнавати свої злочини.
показати весь коментар
14.05.2022 14:14 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 18:02 Відповісти
Американці мають до 40 млрд. доларів допомоги прислати не тільки свого наглядача, але й свій електричний стілець!
показати весь коментар
14.05.2022 18:05 Відповісти
"если сейчас не подписать мировую, то мы не сможем ремонтировать дороги" (С)
показати весь коментар
14.05.2022 13:55 Відповісти
Золоті слова. Але дороги, то таке, а житло, адмінбудівлі, заводи, школи, лікарні. Там таке крадівництва намічається, що у зелених дихання сперло від захвату і очікування мільярдних траншів.
показати весь коментар
14.05.2022 14:17 Відповісти
скажу по секрету-там під асфальтом -джавеліни і інша супер зброя..... хватить на всіх.. і на бородату каламойшу
показати весь коментар
14.05.2022 13:57 Відповісти
Снаряди у нас є, треба тільки з асвальту наліпити, а з мільярду насажених дерев можна наробити от таких красунь
показати весь коментар
14.05.2022 14:12 Відповісти
Отже, буде знову "Велике крадівництво"...другий сезон...
показати весь коментар
14.05.2022 13:58 Відповісти
Бітум з парашки через турцію
показати весь коментар
14.05.2022 13:59 Відповісти
Через Сірію.
показати весь коментар
14.05.2022 18:19 Відповісти
будет еще где развернуться хенералиссимусу
показати весь коментар
14.05.2022 14:02 Відповісти
От як би бабло не у "велике крадівництво", а у АРМІЮ! І мости і дороги були б цілими.
показати весь коментар
14.05.2022 14:02 Відповісти
Зрада і крадивництво в одній упаковці. Рідкісний довбоεб !
показати весь коментар
14.05.2022 14:05 Відповісти
А шо воно лох за спасибі Україну здавати. Гешефт мусить бути.
показати весь коментар
14.05.2022 14:19 Відповісти
Зе почне будувати знову з Ковід фонду...Зе вумний чувак...зна що робе...
показати весь коментар
14.05.2022 14:31 Відповісти
В України дві біди ЗЕ і ПУ ......
показати весь коментар
14.05.2022 14:43 Відповісти
73% і московія.
показати весь коментар
14.05.2022 15:31 Відповісти
Вже намалювали тисячі пошкоджених кілометрів доріг (пів - екватора). Але красти на великому крадівництві 2 західні партнери не дадуть. Тому як би не скиглили - зовнішнє адміністрування видатків на відновлення і тотальний аудит!
показати весь коментар
14.05.2022 14:48 Відповісти
А иначе не будет работать. Понятно, шо нашим профи выдай кэшем-зубы сточат, пока последний цент не скомунизьдят. Только западные компании от западных правительств.
показати весь коментар
14.05.2022 14:53 Відповісти
Ничего. У нас оочень много деятелей, умеющих строить автодороги. И место где битум закупать они хорошо знают...
показати весь коментар
14.05.2022 14:50 Відповісти
Більше ніж Зе набудував в ущерб армії..
Отак.
показати весь коментар
14.05.2022 14:51 Відповісти
На великому будівництві 2.0 мають бути нашими працівниками тільки люди з лопатою. Посади на трактор так вкраде асфальту собі на подвір'я біля хати. Це не кажу про тих хто краде зразу на папері мільярди.
показати весь коментар
14.05.2022 16:07 Відповісти
Тобто бухгалтерія по сисанню грошей , вкрадених зеленою гидотою запрацювала на повну потужність, тепер вони планують наступну серію розкрадання під приводом знищення їх доріг екстра-класу підступним москалем. А 73 відсоткові вівці мусять то жувати та схвально кивати рогами...
показати весь коментар
14.05.2022 16:09 Відповісти
А я еще 2 года назад говорил ,что по новым дорогам быстро поедут русские танки , а потом их раз**бут ! Может я Вольф Мессинг ?
показати весь коментар
14.05.2022 18:59 Відповісти
 
 