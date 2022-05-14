Окупанти пошкодили в Україні більш як 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів

Російські окупанти вже знищили в Україні 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодили 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничний міст.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів і з кожним днем війни цей показник зростає", - розповів він.

За словами міністра, наразі йдеться про втрату 6,3 тис. км головних колій, а також пошкодження 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.

"Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", - додав Кубраков.

